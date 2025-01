🔴EURUSD verliert 0,3 % vor Fed-Entscheidung

Die US-Notenbank wird heute um 20 Uhr dt. Zeit eine Entscheidung treffen. Der US-Dollar gewinnt an St√§rke, w√§hrend der US100 die Verluste der ersten Woche vor der heutigen Zinsentscheidung der Federal Reserve wieder wettmacht. Unter dem Druck des US-Dollars verliert das W√§hrungspaar EURUSD fast 0,3 % und f√§llt unter die Marke von 1,04, bevor die Entscheidung der US-Notenbank um 20:00 Uhr dt. Zeit und Powells Rede um 20:30 Uhr dt. Zeit anstehen. Die erste Fed-Entscheidung des Jahres r√ľckt n√§her Die erste Zinsentscheidung der Federal Reserve in diesem Jahr steht im Fokus! W√§hrend der Markt fast zu 100 % sicher ist, dass die Zinsen unver√§ndert bleiben werden, k√∂nnte die Kommunikation √ľber zuk√ľnftige politische Kurswechsel von entscheidender Bedeutung sein. Wird die Fed an ihrer Haltung zu Zinssenkungen festhalten oder werden die Inflationsrisiken Vorrang haben und eine l√§ngere Pause signalisieren als urspr√ľnglich erwartet? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Auch wenn die heutige Ank√ľndigung den Fokus m√∂glicherweise von der j√ľngsten Volatilit√§t der Technologieaktien und der Unsicherheit im Zusammenhang mit Donald Trump ablenkt, k√∂nnte der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, w√§hrend der Pressekonferenz dennoch Fragen zu diesen Themen beantworten m√ľssen. Was kann man von der US-Notenbank erwarten? Die Federal Reserve hat die Zinss√§tze in ihren letzten drei Sitzungen gesenkt und die S√§tze um insgesamt 100 Basispunkte reduziert. Die Sitzung im Dezember markierte jedoch eine √Ąnderung des Tons, da sich die Unsicherheit √ľber die Inflationstendenzen abzeichnete. Die Fed erkennt einen soliden Arbeitsmarkt und eine anhaltende wirtschaftliche Erholung an, was darauf hindeutet, dass weitere Zinssenkungen f√ľr einen l√§ngeren Zeitraum aufgeschoben werden k√∂nnten. Daher wird erwartet, dass die Fed ihren Leitzins unver√§ndert bei 4,5 % bel√§sst, was in fr√ľheren Mitteilungen bereits deutlich signalisiert wurde. Trotz der j√ľngsten gem√§√üigten √Ąu√üerungen von Fed-Vertretern und des leichten Drucks von Trump ist die Wahrscheinlichkeit einer baldigen Zinssenkung nach wie vor gering. Bloomberg-Daten deuten darauf hin, dass die erste vollst√§ndige Zinssenkung in diesem Jahr derzeit f√ľr Juni eingepreist ist. Derzeit wird keine Zinssenkung in naher Zukunft erwartet, die erste Zinssenkung wird f√ľr Juni eingepreist. Die gem√§√üigtere Kommunikation der Fed hat zu der Erwartung von fast zwei vollst√§ndigen Zinssenkungen im Jahr 2024 gef√ľhrt, was mit der Dezember-Dot-Plot-Prognose der Fed √ľbereinstimmt. Wenn die heutige Erkl√§rung der Fed h√§rter ausf√§llt als erwartet, k√∂nnte der Dollar seine j√ľngsten Verluste vollst√§ndig ausgleichen. Derzeit besteht praktisch keine Chance auf eine Zinssenkung, wobei die erste in diesem Jahr f√ľr Juni vorgesehen ist. Aufgrund der Abschw√§chung der Kommunikation werden nun fast zwei vollst√§ndige Zinssenkungen f√ľr dieses Jahr eingepreist, was mit dem im Dezember ver√∂ffentlichten Punktdiagramm √ľbereinstimmt. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Die erwartete Zinsrate stabilisiert sich, w√§hrend der Dollar in letzter Zeit geschw√§cht wurde. Wenn die heutige Sitzung einen noch aggressiveren Ton anschl√§gt als die letzte, besteht die Chance, dass der Dollar seine Verluste vollst√§ndig wieder wettmacht. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Aktuelle US-Wirtschaftsdaten Starker Arbeitsmarkt: Die Nonfarm Payrolls (NFP) im Dezember fielen mit 265.000 deutlich st√§rker aus als erwartet , gegen√ľber 165.000 erwarteten (227.000 im November). Die Arbeitslosenquote sank von 4,2 % auf 4,1 % , obwohl das Lohnwachstum mit 3,9 % im Jahresvergleich¬† leicht unter den Erwartungen lag (gegen√ľber 4,0 % erwartet).

Die im Dezember fielen mit , gegen√ľber (227.000 im November). Die von auf , obwohl das Lohnwachstum mit leicht unter den Erwartungen lag (gegen√ľber 4,0 % erwartet). Inflationsdaten: VPI : Die Gesamtinflation entsprach mit 2,9 % im Jahresvergleich den Erwartungen, w√§hrend der monatliche VPI mit 0,4 % im Monatsvergleich stabil blieb. Kern-VPI : Die monatliche Kerninflation k√ľhlte auf 0,3 % ab (gegen√ľber 0,4 % erwartet ). Erzeugerpreise (PPI) : Kern-PPI unver√§ndert im Monatsvergleich (0 %), mit PPI-Gesamtwert bei 0,2 % im Monatsvergleich (gegen√ľber 0,4 % erwartet ). Sowohl die Kern- als auch die Gesamtwerte lagen im Jahresvergleich unter den Prognosen.

Gesch√§fts- und Verbraucherstimmung: PMI-Daten : Der vorl√§ufige Dienstleistungs-PMI f√ľr Januar fiel stark auf 52,4 gegen√ľber 55,4 (gegen√ľber der Erwartung keiner Ver√§nderung), w√§hrend sich der Produktions-PMI leicht verbesserte ( 50,1 gegen√ľber 49,4 ). Industrieproduktion : Unerwartet stark mit +0,9 % im Monatsvergleich im Dezember (gegen√ľber -0,1 % im November). ISM Services : Robust 54,1 (gegen√ľber 52,1 im November ), mit einem starken Anstieg des Preis-Subindex auf 64,4 (von 58,2 ). Einzelhandelsums√§tze : Die Ums√§tze im Dezember waren schw√§cher als erwartet ( +0,4 % im Monatsvergleich gegen√ľber +0,7 % erwartet ), aber immer noch positiv. Auch die Einzelhandelsums√§tze im Kerngesch√§ft lagen leicht unter den Prognosen ( +0,4 % im Monatsvergleich gegen√ľber +0,5 % erwartet ).

Das Verbrauchervertrauen schw√§cht sich ab: Die University of Michigan Sentiment ist leicht gesunken, wobei die Erwartungen an die Inflation in einem Jahr geringf√ľgig h√∂her sind. Das Conference Board Consumer Confidence verzeichnete einen deutlichen R√ľckgang , wobei sich die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt verschlechterten ‚Äď der erste derartige R√ľckgang seit September.

Die Orders f√ľr langlebige G√ľter sind in zwei aufeinanderfolgenden Monaten zur√ľckgegangen: -2,2 % im Dezember und -2,0 % im November , was haupts√§chlich auf die schw√§chere Nachfrage im Transportsektor zur√ľckzuf√ľhren ist.

Powell's wahrscheinliche √Ąu√üerungen und Marktreaktion Erwartet wird, dass Powells Erkl√§rung nur geringf√ľgige Formulierungs√§nderungen gegen√ľber Dezember enthalten wird. Zwar k√∂nnte er die anhaltende Unsicherheit in Bezug auf die Inflation hervorheben, eine deutliche √Ąnderung der geldpolitischen Ausrichtung ist jedoch unwahrscheinlich. Erw√§hnenswert ist auch, dass sich die Zusammensetzung der stimmberechtigten Mitglieder im FOMC in diesem Jahr √§ndert. Der Ausschuss 2024 wurde von Zentristen dominiert, w√§hrend 2025 ein h√∂herer Anteil gem√§√üigter Mitglieder zu verzeichnen sein wird. Dies deutet darauf hin, dass Zinssenkungen weiterhin auf der Tagesordnung stehen und Powell heute wahrscheinlich keinen deutlich aggressiveren Ton anschlagen wird. Wird Powell politische oder technologiebezogene Marktprobleme ansprechen? Zu Trump und Handelsz√∂llen : Powell wird wahrscheinlich direkte Antworten auf Trumps Forderungen nach niedrigeren Zinss√§tzen oder m√∂glichen Handelsz√∂llen vermeiden.

: Powell wird wahrscheinlich direkte Antworten auf Trumps Forderungen nach niedrigeren Zinss√§tzen oder m√∂glichen vermeiden. Zum KI-Marktschock (DeepSeek): Der j√ľngste Ausverkauf von Technologieaktien aufgrund der Einf√ľhrung von KI in China wird wahrscheinlich keine starke Reaktion von Powell hervorrufen. Auswirkungen auf den Markt: Wie geht es weiter mit EUR/USD und US100? EUR/USD n√§hert sich 1,0400 vor Fed-Entscheidung Der Dollar hat sich in dieser Woche aufgrund von Kapitalabfl√ľssen aus Aktien und Bedenken hinsichtlich m√∂glicher 2,5 %-Handelsz√∂lle gefestigt. Eine hawkische Fed-Erkl√§rung ‚Üí EUR/USD k√∂nnte die Unterst√ľtzung von 1,0350 testen .

‚Üí . Ein gem√§√üigterer Ton ‚Üí EUR/USD k√∂nnte √ľber 1,0460 steigen und m√∂glicherweise 1,0500 anvisieren. Quelle: xStation5 Nasdaq erholt sich nach KI-Ausverkauf Der Nasdaq /¬†US100-Index erlitt am Montag einen starken R√ľckgang, nachdem das DeepSeek-KI-Modell aus China vorgestellt wurde. Seitdem hat sich der Index jedoch deutlich erholt. Die heutige Entscheidung der Fed wird diese Erholung wahrscheinlich nicht st√∂ren, aber ein klares Signal, dass die Zinsen l√§nger h√∂her bleiben, k√∂nnte den Verkaufsdruck wieder entfachen. Hauptaugenmerk der US100-Trader heute: Nachb√∂rsliche Gewinnberichte von Microsoft, Meta, Tesla und IBM werden entscheidende Einblicke dar√ľber geben , ob hohe Aktienbewertungen weiterhin gerechtfertigt sind .

Quelle: xStation5 von XTB   SO SEHEN GEWINNER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne:  AUSGEZEICHNET

Qualit√§t, Service, Geb√ľhren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.