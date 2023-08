Die j√ľngsten Dollar-Bullen haben zu zahlreichen EURUSD-Abschl√§gen gef√ľhrt, doch zu Wochenbeginn heute treten die K√§ufer in den Vordergrund, und der Eurodollar n√§hert sich der psychologisch wichtigen Barriere von 1,09 Punkten. Mit der Erholung des EURUSD verbessert sich auch die Stimmung am Aktienmarkt, und die Indizes an der Wall Street legen zu. Der Eurodollar d√ľrfte in dieser Woche recht volatil bleiben, was unter anderem an den geplanten Reden der Zentralbanker auf dem Symposium in Jackson Hole (Wyoming) liegt. Zu den Rednern auf der Veranstaltung geh√∂ren EZB-Chefin Christine Lagarde und Fed-Chef Jerome Powell (Freitag). Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Livekonto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Powells hawkishe Pose und die Abk√ľhlung der Phantasie der M√§rkte, die von ersten Zinssenkungen in der ersten H√§lfte des n√§chsten Jahres tr√§umen, k√∂nnten den Greenback st√§rken und zu einem erneuten Test des Bereichs unter 1,09 auf EURUSD f√ľhren, aber dem Markt gelang es, sich bei wichtigen AT-Niveaus zu verteidigen;

Die Renditen von Staatsanleihen haben wieder zu steigen begonnen, 30-jährige Anleihen haben sich den Höchstständen von 2011 genähert und 10-jährige Anleihen haben den höchsten Stand seit November 2007 erreicht, da die Anleger ein mögliches Szenario einpreisen, dass die Fed die Zinsen länger hoch hält.

Die UBS senkte ihre Prognose f√ľr das reale BIP-Wachstum Chinas im Jahr 2023 von 5,2 Prozent auf 4,8 Prozent, und die Anleihen von Goldman Sachs st√ľtzten k√ľrzlich den Dollar, indem sie ein h√∂heres als das erwartete US-BIP-Wachstum von 2 Prozent im Jahr 2023 ank√ľndigten. Der Chart von EURUSD auf dem D1-Intervall zeigt, dass der Kurs vor kurzem an einer wichtigen Unterst√ľtzung f√ľr weitere Impulse gestoppt hat, die durch den SMA200 (die rote Linie, die zur konventionellen Bestimmung des Trends verwendet wird) und die 23,6 Fibonacci-Aufhebung der Aufw√§rtswelle vom Herbst 2022 definiert ist. F√ľr die K√§ufer befindet sich ein wichtiger Widerstand bei 1,0925, wo der SMA100 (schwarze Linie) verl√§uft. Wird er √ľberwunden, k√∂nnte der Weg zu Werten √ľber 1,10 frei werden. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† DER DEUTSCHE LEITINDEX DURCHGEHEND G√úNSTIG handeln in der langen Zeit von 08 bis 22 Uhr mit dem Zielspread von nur 0,8 Punkten

