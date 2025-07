EU bereit für Handelsgespräche mit den USA und hält Notfallpaket für Vergeltungsmaßnahmen aufrecht 📌

Der deutsche Finanzminister bestätigte heute, dass die EU „zu Vergeltungsmaßnahmen bereit ist“, sollten die Handelsgespräche mit den USA scheitern, und betonte, dass Berlin rasche Gegenmaßnahmen unterstütze, sollte Washington kein faires Abkommen vorlegen. Er warnte, dass die EU angesichts der nahenden Frist bereit sein müsse, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, sofern die USA keine ausgewogenen Bedingungen anbieten – was die langjährige Haltung der EU zu gegenseitigen Handelsbedingungen widerspiegelt. Aktueller Stand der Verhandlungen Die Europäische Union und die Vereinigten Staaten kämpfen gegen die Zeit, um eine vorübergehende Einigung über Zölle zu erzielen, mit der die Zölle auf EU-Exporte auf dem derzeitigen Niveau von 10 % bleiben würden. Brüssel drängt auf dauerhafte Ausnahmen für hochwertige Sektoren wie zivile Flugzeuge, Luft- und Raumfahrtteile, Wein und Spirituosen. Unterdessen fordert Washington Gegenzug Zugeständnisse – insbesondere bei Autos und Metallen – und hat „Ausgleichsquoten” vorgeschlagen, die es EU-Werken in den USA ermöglichen würden, eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen zollfrei zu exportieren. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Die Verhandlungsführer müssen bis zum 1. August 2025 zumindest eine Rahmenvereinbarung erzielen, sonst werden fast alle europäischen Waren, die in die USA eingeführt werden, automatisch mit Strafzöllen von bis zu 50 % belegt, was das bereits vorbereitete Paket von Vergeltungszöllen der EU auslösen würde. Beamte auf beiden Seiten des Atlantiks hoffen, diese Woche eine Grundsatzvereinbarung zu erzielen, um die 10-Prozent-Obergrenze beizubehalten und gleichzeitig weiter an einem umfassenden, verbindlichen Abkommen zu arbeiten. Der EURUSD bleibt auf hohem Niveau, da die Nachrichten über mögliche Komplikationen bei den US-Handelsverhandlungen den Dollar heute schwächen. Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

