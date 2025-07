CHART des Tages 🔴 AUDUSD Forexpaar (08.07.2025)

Die Reserve Bank of Australia (RBA) beließ den Leitzins bei 3,85 % und widersetzte sich damit den Konsenserwartungen einer Senkung um 25 Basispunkte. Sie signalisierte, dass sie ihre Politik nach dem vierteljährlichen VPI am 30. Juli neu bewerten werde.

Gouverneurin Michele Bullock verteidigte den „vorsichtigen, schrittweisen” Ansatz der Bank und argumentierte, dass ihre Kommunikation ausreichend sei und dass die einzige Debatte im Vorstand den Zeitpunkt und nicht die Richtung der Lockerung betreffe.

Der AUDUSD stieg nach der Entscheidung auf 0,6550, aber die Bullen zögerten, da die Trader erkannten, dass es sich um eine Verzögerung und nicht um eine Absage des Lockerungszyklus handelt; das Paar bleibt abhängig von den bevorstehenden Inflationsdaten und der globalen Risikostimmung.  Auf der Pressekonferenz nach der Sitzung wies Gouverneurin Bullock Behauptungen zurück, die Botschaft der RBA sei unklar. Sie versicherte, dass die Bank „ausreichende Informationen” bereitstelle und jegliche Verwirrung eher auf Fehlinterpretationen des Marktes als auf mangelnde Kommunikation zurückzuführen sei. Sie spielte die zuvor diskutierte Möglichkeit einer größeren Zinssenkung um 50 Basispunkte im Mai herunter und bezeichnete diese als „Alternative”, die schnell verworfen worden sei. Sie betonte, dass die derzeitige Pause lediglich Zeit gebe, um den Inflationstrend zu bestätigen. Sie wies auch darauf hin, dass die monatlichen VPI-Daten volatil sind und die vierteljährlichen Zahlen für Juli für die Entscheidung im August entscheidend sein werden. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ►AUDUSD: ISIN: XC000A0E4TC6 | WKN: A0E4TC | Ticker: AUD/USD Der australische Dollar legte zunächst zu, da Anleger nach der überraschenden Entscheidung Short-Positionen schlossen, aber die Rallye kam unterhalb des technischen Widerstands bei 0,6550 und der Obergrenze der Tagesbandbreite zum Stillstand. Bislang deutet die Kursentwicklung darauf hin, dass der Markt die heutige Entscheidung eher als taktische Pause denn als strategische Wende betrachtet. Der Rat stimmte mit 6:3 Stimmen für eine Beibehaltung der Zinsen und erklärte, dass es angesichts der nachlassenden Inflation und der zuvor beschlossenen Senkung um 50 Basispunkte sinnvoll sei, eine Pause einzulegen und weitere Daten abzuwarten. Die Entscheidungsträger betonten, dass die Inflationsrisiken nun „ausgeglichener“ seien, der Arbeitsmarkt weiterhin angespannt sei, aber die Unsicherheit im globalen Handel Geduld erfordere. Quelle: xStation5 von XTB  GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat. Daytrading oder Investieren?! Welchen Broker auswählen? Die Handelsplattform. Welche Aktie auswählen? Wie mit Aktien Geld verdienen? ETFs und CFDs. Einfach "Alles", um die Börse von Anfang an zu verstehen. Jetzt reinschauen. Die ganze Playlist oder auch nur einzelne Folgen.

Teil 11: Börse und Steuern - Ein Ăśberblick zu Abgeltungssteuer und mehr Â

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.