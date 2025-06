🪙EURUSD vor der EZB-Entscheidung bei 1,1400

Die Europ√§ische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsentscheidung um 14:15 Uhr dt. Zeit bekannt geben, gefolgt von einer Pressekonferenz mit Pr√§sidentin Christine Lagarde um 14:45 Uhr dt. Zeit. Es wird allgemein erwartet, dass die Europ√§ische Zentralbank heute eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte vornehmen wird, wodurch der Einlagensatz auf 2,00 % sinken w√ľrde. Dies entspr√§che der H√§lfte des H√∂chstsatzes von 4 %, der bis Ende 2023 und Anfang 2024 beibehalten werden soll. Erwartet wird diese Senkung aufgrund mehrerer Faktoren, darunter ein anhaltender R√ľckgang der VPI-Inflation, der durch niedrigere Energiepreise noch verst√§rkt wird, sowie die disinflation√§ren Auswirkungen der US-Z√∂lle, die zu einer h√∂heren Produktverf√ľgbarkeit in Europa f√ľhren. Die entscheidende Frage lautet nun, ob die EZB ihren Lockerungszyklus beenden oder angesichts der anhaltend sinkenden Inflation und der Unsicherheit im Handel zwei oder drei weitere Senkungen signalisieren wird. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Zinss√§tze in der Eurozone wurden bereits deutlich gesenkt. Es ist jedoch anzumerken, dass diese Senkungen moderat ausfielen und keine Reaktion auf die Krise waren, was die langfristigen Aussichten f√ľr das Erreichen des Inflationsziels verbessern k√∂nnte. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB ¬† Erwartete weitere Schritte der EZB: Zur√ľckhaltende Haltung: Es wird erwartet, dass der EZB-Rat einen moderat zur√ľckhaltenden Ton beibeh√§lt und sich Flexibilit√§t f√ľr k√ľnftige Ma√ünahmen offen h√§lt. Der ECBspeak-Index von Bloomberg, der die Stimmung im EZB-Rat widerspiegelt, deutet auf eine zunehmend zur√ľckhaltende Haltung hin, wobei der Schwerpunkt auf den disinflation√§ren Auswirkungen der US-Z√∂lle auf die W√§hrungsunion liegt.

Es wird erwartet, dass der EZB-Rat einen moderat zur√ľckhaltenden Ton beibeh√§lt und sich Flexibilit√§t f√ľr k√ľnftige Ma√ünahmen offen h√§lt. Der ECBspeak-Index von Bloomberg, der die Stimmung im EZB-Rat widerspiegelt, deutet auf eine zunehmend zur√ľckhaltende Haltung hin, wobei der Schwerpunkt auf den disinflation√§ren Auswirkungen der US-Z√∂lle auf die W√§hrungsunion liegt. Weitere Zinssenkungen: Das Basisszenario geht von einer weiteren Senkung um 25 Basispunkte im September aus. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Lockerung der Geldpolitik ist hoch, allerdings k√∂nnte ein m√∂gliches Handelsabkommen mit den USA im Juli die Aussichten f√ľr weitere Schritte ver√§ndern.

Das Basisszenario geht von einer weiteren Senkung um 25 Basispunkte im September aus. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Lockerung der Geldpolitik ist hoch, allerdings k√∂nnte ein m√∂gliches Handelsabkommen mit den USA im Juli die Aussichten f√ľr weitere Schritte ver√§ndern. Inflationssorgen: Das Lohnwachstum hat sich verlangsamt, und die Inflation ist im Mai unter das Ziel der EZB von 2 % gefallen. Die j√ľngsten Inflationsprognosen der EZB-√Ėkonomen ber√ľcksichtigen die US-Zollank√ľndigung vom 2. April nicht und k√∂nnten weiter nach unten korrigiert werden. Interessanterweise deutet sogar der hawkische Gouverneur der √∂sterreichischen Zentralbank an, dass die Z√∂lle zu einem R√ľckgang der Verbraucherpreise f√ľhren k√∂nnten.

Das Lohnwachstum hat sich verlangsamt, und die Inflation ist im Mai unter das Ziel der EZB von 2 % gefallen. Die j√ľngsten Inflationsprognosen der EZB-√Ėkonomen ber√ľcksichtigen die US-Zollank√ľndigung vom 2. April nicht und k√∂nnten weiter nach unten korrigiert werden. Interessanterweise deutet sogar der hawkische Gouverneur der √∂sterreichischen Zentralbank an, dass die Z√∂lle zu einem R√ľckgang der Verbraucherpreise f√ľhren k√∂nnten. Auswirkungen von Z√∂llen und anderen Faktoren: Die Handelspolitik der USA wirkt sich negativ auf die Preise europ√§ischer Produkte aus, und es gibt keine Vergeltungsz√∂lle auf amerikanische Waren. Dar√ľber hinaus sinken die Preise f√ľr Roh√∂l und andere Energie-Rohstoffe, was sich beispielsweise auf die Stromkosten auswirkt. Erwartet wird eine weitere Zinssenkung der EZB im September dieses Jahres. Dies k√∂nnte sich jedoch √§ndern, sollte es im Juli zu einem Handelsabkommen zwischen den USA und der Europ√§ischen Union kommen. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Auswirkungen auf den Euro-Handel: Zur√ľckhaltende Haltung der EZB: Sollten die Entscheidungstr√§ger ihren zur√ľckhaltenden Ton beibehalten, ist ein R√ľckgang des EURUSD -Kurses unter 1,1400 nicht auszuschlie√üen. Die EZB bleibt aufgrund der anhaltenden Handelsspannungen vorsichtig.

Sollten die Entscheidungstr√§ger ihren zur√ľckhaltenden Ton beibehalten, ist ein R√ľckgang des -Kurses unter 1,1400 nicht auszuschlie√üen. Die EZB bleibt aufgrund der anhaltenden Handelsspannungen vorsichtig. Politische Divergenzen: Sollte die US-Notenbank (Fed) ihren hawkischen Kurs beibehalten (d. h. die Zinsen eher hoch halten oder langsamer senken), k√∂nnte sich der Zinsunterschied zwischen der Eurozone und den USA vergr√∂√üern. Theoretisch d√ľrfte dies den Euro gegen√ľber dem Dollar belasten. Andererseits bleibt der EURUSD aufgrund der anhaltenden Abneigung gegen√ľber dem Dollar im Zusammenhang mit Trumps Politik auf einem hohen Niveau.

Sollte die US-Notenbank (Fed) ihren hawkischen Kurs beibehalten (d. h. die Zinsen eher hoch halten oder langsamer senken), k√∂nnte sich der Zinsunterschied zwischen der Eurozone und den USA vergr√∂√üern. Theoretisch d√ľrfte dies den Euro gegen√ľber dem Dollar belasten. Andererseits bleibt der EURUSD aufgrund der anhaltenden Abneigung gegen√ľber dem Dollar im Zusammenhang mit Trumps Politik auf einem hohen Niveau. M√∂gliche Erholung des Euro: Die europ√§ische Wirtschaft zeigt Anzeichen einer Erholung, und das Inflationsziel wurde erreicht. Dar√ľber hinaus plant die Europ√§ische Union zus√§tzliche R√ľstungsausgaben in H√∂he von rund 800 Milliarden Euro, was zu einer weiteren Belebung der Wirtschaft f√ľhren k√∂nnte. Dies k√∂nnte auch einen Inflationsimpuls geben und die EZB-Mitglieder von weiteren Zinssenkungen abhalten.

Die europ√§ische Wirtschaft zeigt Anzeichen einer Erholung, und das Inflationsziel wurde erreicht. Dar√ľber hinaus plant die Europ√§ische Union zus√§tzliche R√ľstungsausgaben in H√∂he von rund 800 Milliarden Euro, was zu einer weiteren Belebung der Wirtschaft f√ľhren k√∂nnte. Dies k√∂nnte auch einen Inflationsimpuls geben und die EZB-Mitglieder von weiteren Zinssenkungen abhalten. Erh√∂hte Unsicherheit: Die erh√∂hte Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Handelsstreit zwischen den USA und der EU k√∂nnte die EZB zu einer vorsichtigeren Haltung veranlassen. Sollte Christine Lagarde Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten √§u√üern, k√∂nnte dies eine zur√ľckhaltende Haltung best√§tigen und eine st√§rkere Korrektur des EURUSD ausl√∂sen. Sollte die EZB hingegen auf potenzielle Aufw√§rtsrisiken f√ľr die Inflation hinweisen und Lagarde zur Vorsicht bei der Bewertung der Auswirkungen der Z√∂lle mahnen, k√∂nnte dies zu einer Wiederaufnahme des Aufw√§rtstrends des Euro f√ľhren. Technischer Ausblick f√ľr EURUSD Der EURUSD bleibt √ľber der Marke von 1,1400 und bewegt sich innerhalb eines Aufw√§rtstrendkanals. Eine zur√ľckhaltende Haltung der EZB k√∂nnte zu einem Test der unteren Grenze des Kanals f√ľhren, und ein Durchbrechen der Marke von 1,1350 k√∂nnte eine gr√∂√üere Korrektur ausl√∂sen. Dennoch d√ľrfte sich die Zone um 1,1250 als schwierige H√ľrde erweisen. Die US-Anleiherenditen bleiben hoch (was sich in niedrigen TNOTE-Preisen widerspiegelt), aber dies hat sich nicht in einer Unterst√ľtzung f√ľr den US-Dollar niedergeschlagen. Sollte die EZB jedoch signalisieren, dass die Zinsen ihr Zielniveau erreicht haben, k√∂nnte dies sogar zu einem Ausbruch √ľber die Obergrenze des Aufw√§rtstrendkanals und einem Anstieg √ľber 1,1500 f√ľhren. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† ¬† GEWUSST WIE! Auch an der B√∂rse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 B√∂rsen-Tutorials f√ľr alle Anf√§nger und Einsteiger.

