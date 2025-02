EZB-Protokoll: Disinflation in der Eurozone auf gutem Weg, Risikobereitschaft steigt 🔍

EURUSD steigt nach der Ver√∂ffentlichung des Protokolls der letzten EZB-Sitzung leicht an. Der Bericht bekr√§ftigt die zuvor getroffenen Aussagen, dass die Inflation weiterhin auf einem guten Weg ist, das 2-Prozent-Ziel zu erreichen. Der aktuelle Druck geht haupts√§chlich von den Energiepreisen aus, w√§hrend der Effekt des Lohnwachstums nachl√§sst. Das Protokoll bekr√§ftigt auch die j√ľngsten Aussagen der Mitglieder des EZB-Rates, die sich f√ľr vorsichtigere politische Anpassungen aussprechen, da die Zinss√§tze bereits deutlich gesenkt wurden. ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen ¬† Die wichtigsten Aussagen sind im Folgenden aufgef√ľhrt: ¬† Entwicklungen auf den Finanzm√§rkten Die Risikobereitschaft im Euroraum erholte sich und trieb die Aktien- und Unternehmensanleihekurse in die H√∂he.

Die langfristigen Zinssätze stiegen aufgrund der Erwartung einer strafferen EZB-Politik und der sich verbessernden Wirtschaftsaussichten im Euroraum.

Die Inflationserwartungen f√ľr 2025 stiegen, was auf h√∂here Energiepreise zur√ľckzuf√ľhren ist.

Die Marktpreise deuten nun auf einen allm√§hlicheren Zinssenkungszyklus hin, wobei f√ľr 2025 geringere Senkungen erwartet werden. ¬† Wirtschafts- und Inflationsausblick Die Gesamtinflation stieg im Dezember auf 2,4 %, was haupts√§chlich auf die Energiepreise zur√ľckzuf√ľhren ist.

Die zugrunde liegenden Inflationsindikatoren deuten darauf hin, dass sich die Inflation bei etwa 2 % stabilisiert.

Das Lohnwachstum verlangsamt sich, wodurch der inl√§ndische Inflationsdruck im Laufe der Zeit abnimmt. ¬† Politischer Ausblick Die EZB erwog eine Zinssenkung um 25 Basispunkte, um die Wirtschaftst√§tigkeit zu unterst√ľtzen und gleichzeitig sicherzustellen, dass sich die Inflation bei 2 % stabilisiert.

W√ľrden die Zinss√§tze unver√§ndert bleiben, best√ľnde die Gefahr, dass die Nachfrage zu stark ged√§mpft wird.

Die EZB bleibt flexibel und passt ihre Politik auf der Grundlage von Inflations- und Wirtschaftsdaten an.

Die Lockerung könnte langsamer erfolgen, wenn der Inflationsdruck steigt oder sich die Wirtschaft erholt.

