EZB-Protokoll: Disinflation in der Eurozone bleibt auf Kurs trotz zunehmender Unsicherheiten

EURUSD steigt nach der Veröffentlichung des Protokolls der EZB-Sitzung vom März, in dem der schrittweise Ansatz der Zentralbank zur geldpolitischen Lockerung bestätigt wird. Der Bericht deutet darauf hin, dass die Inflation trotz des Drucks durch die Energiepreise und anhaltender Lohneffekte weiter auf das 2%-Ziel zusteuert. Der EZB-Rat betont angesichts der erhöhten globalen Unsicherheiten und der jüngsten fiskalischen Entwicklungen in der Eurozone einen vorsichtigen Ansatz bei weiteren politischen Anpassungen. Die meisten Bemerkungen könnten jedoch nach den gestrigen Zollankündigungen überholt sein. Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die wichtigsten Punkte aus dem Protokoll: Entwicklungen auf den Finanzmärkten Die Märkte im Euroraum zeigen eine verbesserte Risikostimmung, wobei europäische Aktien zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt besser abschneiden als US-amerikanische

Die überraschenden Konjunkturdaten fielen im Februar positiv aus und erreichten den höchsten Stand seit April 2024

Die Marktteilnehmer erwarten eine allmähliche Lockerung der Geldpolitik, wobei für 2025 mit weniger Zinssenkungen gerechnet wird

Die finanziellen Bedingungen haben sich seit Ende 2023 erheblich entspannt, obwohl der jüngste Anstieg der langfristigen Renditen diesen Trend teilweise ausgleichen könnte. Wirtschafts- und Inflationsausblick Die Gesamtinflation sank im Februar auf 2,4 % gegenüber 2,5 % im Januar

Die Energieinflation fiel von 1,9 % auf 0,2 %, während die Dienstleistungsinflation von 3,9 % auf 3,7 % zurückging

Die meisten Indikatoren deuten darauf hin, dass sich die Inflation um das mittelfristige Ziel von 2 % stabilisieren wird

Die Projektionen der EZB-Mitarbeiter gehen davon aus, dass die Inflation im Jahr 2025 2,3 % erreichen wird, bevor sie im Jahr 2026 auf 1,9 % und im Jahr 2027 auf 2,0 % sinkt

Das Lohnwachstum schwächt sich weiter ab, wobei das ausgehandelte Lohnwachstum im vierten Quartal 2024 auf 4,1 % sinkt Zunehmende Unsicherheiten Der EZB-Rat stellte eine „außergewöhnliche Unsicherheit“ fest, die als „mehrdimensional“ (politisch, geopolitisch, handelsbezogen und fiskalisch) beschrieben wird

Der Handelsprotektionismus der USA sorgt für erheblichen Gegenwind für die Weltwirtschaft

Ein möglicher Anstieg der Verteidigungsausgaben in der gesamten Eurozone könnte sich auf die fiskalischen Aussichten auswirken

Die Wachstumsprognosen wurden für 2025 auf 0,9 % und für 2026 auf 1,2 % nach unten korrigiert Politischer Ausblick Die EZB senkte die Leitzinsen um 25 Basispunkte, wobei der Zinssatz für die Einlagefazilität von 2,75 % auf 2,50 % gesenkt wurde

Der EZB-Rat änderte seine Formulierung von „die Geldpolitik bleibt restriktiv“ zu „die Geldpolitik wird deutlich weniger restriktiv“

Zukünftige Zinsentscheidungen werden weiterhin von Sitzung zu Sitzung getroffen, ohne dass eine Vorabverpflichtung zu einem bestimmten Zinspfad besteht

Das Protokoll spiegelt die Entschlossenheit der EZB wider, sich in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld zurechtzufinden und gleichzeitig sicherzustellen, dass sich die Inflation mittelfristig bei 2 % stabilisiert, wobei jedoch eine erhöhte Wachsamkeit gegenüber potenziellen Aufwärtsrisiken für die Inflation durch geopolitische Spannungen, Handelskonflikte und eine expansive Fiskalpolitik geboten ist.

