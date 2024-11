Fed-Chef Logan sieht den Leitzins der Fed möglicherweise nahe der Neutralität; signalisiert vorsichtige Zinssenkungen 🔍

Nach den Kommentaren von Fed-Mitglied Neel Kashkari äußerte sich Lorie K. Logan, CEO der US-Notenbank Federal Reserve Bank of Dallas, zur Politik und zu den Zinssätzen der Fed in den USA. Logans Äußerungen am Mittwoch wurden vor der Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex für Oktober vorbereitet. Der Anstieg der Anleiherenditen spiegelt zum Teil einen Anstieg der Laufzeitprämien wider; wenn der Anstieg anhält, könnte die Fed eine weniger restriktive Politik benötigen.

Der Arbeitsmarkt kühlt sich allmählich ab, schwächt sich aber nicht wesentlich ab.

Aufwärtsrisiken für die Inflation und Abwärtsrisiken für die Beschäftigung deuten darauf hin, dass die finanziellen Bedingungen die größten potenziellen Herausforderungen für die Geldpolitik darstellen.

Die US-Notenbank wird höchstwahrscheinlich weitere Zinssenkungen vornehmen müssen, sollte dabei aber vorsichtig vorgehen.

Modelle zeigen, dass die Fed Funds Rate sehr nahe am neutralen Zinssatz liegen könnte.

Wenn die Fed zu weit über das neutrale Niveau hinaus senkt, könnte sich die Inflation wieder beschleunigen.

Es ist schwer zu sagen, wie viele Zinssenkungen der Fed erforderlich sein werden und wie schnell sie erfolgen müssen.

Die Fed hat große Fortschritte bei der Senkung der Inflation erzielt und die Wirtschaft wieder ins Gleichgewicht gebracht.

Die Fed hat die Preisstabilität noch nicht ganz wiederhergestellt, und die US-Wirtschaft ist widerstandsfähig.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.