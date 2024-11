Fed-Kommentare von Schmid und Musalem zu US-Zinssätzen und Wirtschaft 💵

Jeffrey Schmid, Präsident der Kansas City Fed, und Alberto Musalem, Präsident der St. Louis Fed, äußerten sich zur US-Geldpolitik und ihren Zukunftsperspektiven. Insgesamt waren die Reden der beiden Fed-Mitglieder recht vorsichtig. Das Vertrauen der Fed in einen weiteren Rückgang der Inflation hat sich wahrscheinlich nicht geändert, allerdings deuten die jüngsten VPI-Werte nicht auf eine „aggressive Zinssenkungsphase“ hin, da sowohl die Gesamt- als auch die Kerninflation immer noch höher sind. Fed Schmid Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Basis der Zinskosten scheint höher zu sein, als man noch vor ein oder zwei Jahren dachte.

Es bleibt abzuwarten, wie stark die Fed die Zinsen noch senken wird und wo sie sich einpendeln werden.

Die bisherigen Zinssenkungen der Fed sind ein Zeichen dafĂĽr, dass die Inflation auf dem Weg ist, das 2%-Ziel zu erreichen.

Ich hoffe, dass das Produktivitätswachstum die Auswirkungen des verlangsamten Bevölkerungswachstums und der steigenden Haushaltsdefizite übertreffen kann.

Ich werde nicht zulassen, dass die Begeisterung über die steigende Produktivität die Daten oder das Engagement für die Erreichung der Ziele der Fed überholt.

Ich gehe davon aus, dass die Wirtschaft in Zukunft näher an die 2 %-Marke herankommen wird. Fed Musalem Aus dem jüngsten Beschäftigungsbericht lässt sich nur schwer ein klares Signal ableiten; die geringe Zahl wird durch den Sturm und andere Auswirkungen getrübt.

Die Geldpolitik ist restriktiv, aber die finanziellen Bedingungen unterstützen insgesamt die Wirtschaftstätigkeit.

Ich bin mir der Risiken steigender Entlassungen bewusst, obwohl eine ungeordnete Verschlechterung des Arbeitsmarktes angesichts der guten Verfassung der Unternehmen unwahrscheinlich ist.

Der Kernindex der Verbraucherpreise und der Kernindex der persönlichen Konsumausgaben bleiben erhöht.

Der Druck in der Dienstleistungsbranche lässt langsam nach.

Die Geldpolitik ist gut aufgestellt, die Fed kann eingehende Daten umsichtig und geduldig beurteilen, um ĂĽber weitere Zinssenkungen zu entscheiden.

Eine weitere Lockerung der Zinssätze könnte angemessen sein, wenn die Inflation weiter sinkt.

Die Geldpolitik soll angemessen restriktiv bleiben, solange die Inflation ĂĽber 2 % liegt.

Der Arbeitsmarkt bewegt sich weiterhin im Bereich der Vollbeschäftigung.

Die starke Wirtschaft ist auf dem Weg zu einem soliden vierten Quartal.

Das Wachstum ist breit angelegt und wird durch Konsum, Einkommenswachstum, Produktivität, unterstützende finanzielle Bedingungen und Vermögenseffekte angetrieben.

Die jüngste hohe Produktivität könnte sich als dauerhaft strukturell erweisen, aber das bleibt ungewiss.

Der Unternehmenssektor ist im Allgemeinen gesund, obwohl die kleinsten Unternehmen und die Unternehmen im Markt fĂĽr nicht-zyklische KonsumgĂĽter ein langsameres Gewinnwachstum verzeichnen.

Jüngste Informationen deuten darauf hin, dass das Risiko eines Inflationsanstiegs gestiegen ist, während die Risiken für den Arbeitsmarkt unverändert bleiben oder gesunken sind.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.