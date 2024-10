FED leitet Zinswende ein, TLT mit Blick auf die 100er Marke

â–ş TLT ISIN: IE00BFM6TC58 | WKN: A2JKTZ

Die Zinswende ist eingeleitet, vergangene Woche Mittwoch senkte die US-Notenbank FED das erste Mal seit März 2020 den Leitzins, gleich um 50 Basispunkte und stellte in ihren „ Economic Projections “ via des „Dot Plots“ weitere Zinssenkungen in den kommenden Monaten in Aussicht.Â

Konkret: die Mehrzahl der stimmberechtigten FED Mitglieder sieht den Leitzins Ende des Jahres 2024 in einem Band von 425 – 450 Basispunkten und Ende des Jahres 2025 noch einmal 100 Basispunkte niedriger zwischen 325 und 350 Basispunkten.Â

Das ist in der Tat etwas restriktiver als das, was der Terminmarkt erwartet, laut FED Watch Tool erwarten die Terminmarktteilnehmer derzeit mit über 75%iger Wahrscheinlichkeit (Stand: Montag, 23.09.2024, 10 Uhr deutscher Zeit) im Dezember ein Leitzinsniveau von 400 – 425 Basispunkten oder niedriger und im Dezember 2025 mit mehr als 70% ein Leitzinsniveau zwischen 275 und 325 Basispunkten (Stand: Montag, 23.09.2024, 10 Uhr deutscher Zeit).

Tatsächlich sind die Nuancen in diesen Sichtweisen vermutlich unerheblich und unwichtig. Unterm Strich bleibt: die FED wird den Leitzins in den kommenden Monaten definitiv senken, vorausgesetzt natĂĽrlich es kommt nicht zu irgendwelchen dramatischen Verwerfungen die in massiven KapitalflĂĽchten aus dem US-Dollar resultieren und seitens der FED „Emergency Rate Hikes“ nötig werden lassen oder einem schlagartigen, erneutem Anstieg der US Inflation.Â

Und das bedeutet fĂĽr US-Zinsen fallende Notierungen, zeitgleich resultierend in steigenden Notierungen fĂĽr US-Anleihen, wobei mein persönlicher Hauptfokus auf dem TLT liegt.Â

Beim TLT handelt es sich um den iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, einen ETF, der einen Index abbildet, der sich aus US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als zwanzig Jahren zusammensetzt. Das Spannende hierbei: durch die relativ lange Laufzeit von 20 Jahren und länger reagieren die Notierungen des TLT relativ sensibel auf Veränderungen in der Zinsstrukturkurve und es kommt nicht selten zu stark ausgeprägten, langen Trends und recht ausgeprägten Kursbewegungen.Â

Beim Blick auf den Tageschart offenbart sich, dass der TLT nach einem fast 50%igen Drop zwischen Dezember 2021 und Oktober 2023 in den vergangenen, rund 12 Monaten in eine Konsolidierung ĂĽbergangen ist und an einem höheren Tief arbeitet.Â

FĂĽr eine langfristig ausgelegte Long-Position möchte ich eine Eroberung und Halten ĂĽber der Region zwischen 107 und 110 (roter Kasten zu sehen bekommen), kurzfristig agierende Trader werden eventuell bereits aufmerksam, sollte es zeitnah zu einem Break und Hold ĂĽber 100 (schwarze Linie) kommen, welcher dann in einem Momentum Move in eben jene Widerstandsregion resultieren könnte und das in viertem Quartal 2024, zusammenfallend mit der mit Spannung erwarteten US Präsidentschaftswahl.Â

TLT.US Chartanalyse – Daily:Â

