EURUSD Prognose: Fed-Signale treiben Forex aktuell – Zinssenkungen 2025 erwartet

Das Wichtigste in Kürze Susan Collins von der Fed signalisiert eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte

Die Abschwächung des US-Arbeitsmarktes gibt Anlass zur Sorge

Der EURUSD legt heute um 0,2 % zu und steigt über 1,16

In der neuesten Forex Analyse stehen die Aussagen von Fed-Mitglied Susan Collins im Fokus. Collins betonte, dass die US-Notenbank (Fed) angesichts eines schwächer werdenden Arbeitsmarkts gezwungen sein könnte, die Zinsen zu senken, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Dennoch bleibt sie optimistisch, dass sich der Arbeitsmarkt langfristig erholen wird. Wichtige Punkte aus den Fed-Kommentaren Eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte könnte „angemessen“ sein.

Der Arbeitsmarkt zeigt zunehmende Abwärtsrisiken , was zusätzliche Lockerung notwendig machen könnte.

Verbraucherstimmung bleibt schwach – kein verlässlicher Indikator für Konsumausgaben.

Einstellungszahlen dürften sich über den längeren Zeitraum verbessern.

Zölle und Handelsbarrieren wirken weiterhin preistreibend, belasten aber allmählich weniger.

Inflation bleibt ein zentrales Thema, könnte aber mit nachlassender Zollwirkung sinken.

Die Breakeven-Jobwachstumsrate liegt bei etwa 40.000 neuen Stellen pro Monat.

Die Fed erwartet einen modesten Anstieg der Arbeitslosenquote bei gleichzeitig stabilerem Wachstum.

Trotz möglicher Zinssenkungen bleibt die Geldpolitik restriktiv. Collins fasste zusammen, dass es „umsichtig“ sei, die Zinsen angesichts der gesunkenen Inflationsrisiken und des nachlassenden Arbeitsmarkts weiter zu senken. Technische EURUSD Prognose Aus technischer Sicht zeigt das EURUSD-Währungspaar derzeit ein „Double-Bottom“-Muster – ein klassisches Umkehrsignal im Forex-Handel. Dieses Muster deutet darauf hin, dass die Bullen wieder an Stärke gewinnen und versuchen, den Kurs über die EMA200 (rote Linie) zu treiben. Sollte der Durchbruch gelingen, könnte sich ein kurzfristiger Aufwärtstrend etablieren, der die EURUSD-Prognose bullisch untermauert. Trader sollten jedoch auf neue Impulse seitens der Fed-Kommunikation achten, da Zinserwartungen weiterhin den Forex-Markt aktuell stark beeinflussen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🔍 Fazit zur EURUSD Prognose Fundamental: Zinssenkungen der Fed könnten den US-Dollar schwächen .

Technisch: Doppelboden-Muster signalisiert bullische Tendenz .

