Fed-Mitglied Musalem signalisiert Risiko höherer US-Inflationszahlen und einer aggressiveren Politik, USDJPY steigt um 0,4 %

Alberto Musalem von der Federal Reserve signalisierte gestern, dass das Risiko höherer Inflationswerte in den USA deutlich gestiegen ist. Er wurde von Austan Goolsbee von der Chicago Fed bestätigt, der betonte, dass höhere Inflationsdaten aus den USA ein „Alarmsignal“ für die Federal Reserve wären. Auf der Grundlage dieser Bemerkungen können wir davon ausgehen, dass die Daten des Verbraucherpreisindex und des privaten Verbrauchs – und in geringerem Maße auch die des Erzeugerpreisindex – für die Märkte in naher Zukunft besonders wichtig sein werden. Der US-Dollar ist heute etwas schwächer, was sich insbesondere im EUR/USD-Paar zeigt. Er gewinnt jedoch gegenüber dem japanischen Yen weiter an Stärke – der USD/JPY-Kurs ist heute um fast 0,4 % gestiegen und setzt damit die gestrige Dynamik fort. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Anmerkungen von Alberto G. Musalem, Federal Reserve: Ich gehe derzeit davon aus, dass es länger dauern wird, bis die Inflation wieder das Ziel von 2 % erreicht

Ein ausgewogener geldpolitischer Ansatz ist nach wie vor angemessen, da die Inflationserwartungen etwas höher verankert sind und die Inflation selbst weiterhin erhöht ist

Ich sehe die Inflations- und Wachstumsrisiken nach wie vor als ausgewogen an. Ich erwarte, dass die Inflation bis 2027 wieder auf 2 % zurückgeht

Ich sehe keine Rezession am Horizont. Stagflation ist ein extremeres Szenario als das, was die USA in den kommenden Monaten erleben werden

Kleine Unternehmen geben an, dass sie mit Einstellungen und Investitionen zögern

Ich erwarte, dass KI-gesteuerte Technologien die Produktivität langfristig verbessern werden

Wenn die Inflationserwartungen steigen, könnte die Federal Reserve gezwungen sein, sich stärker auf ihr Mandat zur Preisstabilität zu stützen

Das aktuelle Umfeld stellt die Geldpolitik aufgrund möglicher Zielkonflikte vor einige Herausforderungen

Es ist wahrscheinlich, dass die Inflation in naher Zukunft höher ausfallen wird als erwartet, während das Wachstum hinter den Prognosen zurückbleiben wird

Die Auswirkungen der Politik von Donald Trump auf die Wirtschaft sind nach wie vor ungewiss

Das Wirtschaftswachstum sollte auch bei einer leichten Abschwächung solide bleiben – ich sehe keine Dringlichkeit, die Zinssätze zu senken

Der Arbeitsmarkt ist nahezu oder vollständig ausgelastet

Es ist angebracht, die derzeitige Politik beizubehalten, da die Fed Anzeichen dafür sieht, dass die Inflation wieder auf das Zielniveau zurückkehrt

Wenn der Arbeitsmarkt stark bleibt und sich in einer zweiten Runde Zollauswirkungen bemerkbar machen, muss die Fed die Zinssätze möglicherweise länger auf einem höheren Niveau halten oder restriktivere Maßnahmen in Betracht ziehen

Mein Basisszenario geht von einer starken Wirtschaft und einem starken Arbeitsmarkt sowie einer sinkenden Inflation aus

Das Wachstum hat sich in der Tat verlangsamt, und Umfragen deuten auf eine vorsichtige Haltung sowohl von Unternehmen als auch von Verbrauchern hin

Das Risiko, dass die Inflation bei über 2 % stagniert – oder in naher Zukunft weiter steigt – ist deutlich gestiegen USDJPY Währungspaar hält weiterhin an seinem Aufwärtstrend fest und nähert sich dem Wert von 151, obwohl der USD-Index (USDIDX) heute um fast 0,1 % gesunken ist. Quelle: xStation5 von XTB BROKERWAHL 2025

Abstimmen und mit Glück gewinnen XTB setzt auf Ihre Stimme!

Abstimmen und mit etwas Glück gewinnen. Der Veranstalter verlost unter allen Teilnehmern wertvolle Preise

Hier abstimmen.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.