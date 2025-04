Fed-Mitglieder äußern sich zur US-Wirtschaft und zu Zöllen 🗽Inflationsanstieg nur vorübergehend? USDIDX verliert 0,6 %

Die Mitglieder der US-Notenbank, Christopher Waller und Kevin Hammack, haben heute ihre Ansichten zur US-Wirtschaft und Geldpolitik dargelegt. Hammack deutete an, dass die Fed im Mai wahrscheinlich keine Zinssenkung vornehmen werde, während Waller sich bereit zeigte, „über die durch Zölle bedingten Preissteigerungen hinwegzusehen“, da diese wahrscheinlich nur vorübergehend seien. Aussagen von Christopher Waller (Fed) Eine ausschließliche Fokussierung auf Daten birgt das Risiko einer verzögerten Reaktion der Politik.

Zinssenkungen könnten notwendig werden, wenn die Arbeitslosigkeit steigt.

Ich bin bereit, über die durch Zölle verursachten Preissteigerungen hinwegzusehen.

Es erfordert Mut, die durch Zölle bedingten Preisspitzen als vorübergehend zu betrachten.

Eine durch Zölle bedingte Abschwächung der Nachfrage könnte einen Teil der inflationären Auswirkungen ausgleichen.

Ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dass die Auswirkungen der Zölle ein einmaliger Effekt auf das Preisniveau sein werden.

Die Inflationsentwicklung in den letzten 18 Monaten war uneinheitlich.

Es ist möglich, dass die Zölle zu einem raschen Anstieg der Arbeitslosigkeit führen könnten.

Es kommt nicht nur auf die Höhe der Arbeitslosigkeit an, sondern auch auf die Geschwindigkeit der Veränderung.

In der zweiten Jahreshälfte dürfte mehr Klarheit über die Auswirkungen der Zölle herrschen.

Mit Beginn der Entlassungen könnten die Preise steigen.

Der einfachste Weg, die Zöllenkosten auszugleichen, ist der Abbau von Arbeitsplätzen.

Es ist unwahrscheinlich, dass wir bis Juli deutliche Auswirkungen der Zölle sehen werden.

Es gibt keinen offensichtlichen Grund, warum Zölle aus der Haushaltsdebatte ausgeklammert werden sollten.

Wir brauchen eine bessere Kontrolle über das Haushaltsdefizit.

Geringere Zölle werden nur moderate Auswirkungen haben.

Ich wäre nicht überrascht, wenn es zu weiteren Entlassungen und einem Anstieg der Arbeitslosigkeit käme.

Die Unternehmen versuchen herauszufinden, wie sie unter den Zollbedingungen arbeiten können.

Zölle sind mittlerweile Teil der meisten wirtschaftlichen Diskussionen. Aussagen von Kevin Hammack (Fed) Es ist möglich, dass Trumps Haltung gegenüber dem Fed-Vorsitzenden die Interpretation der Daten beeinflussen könnte.

Der Rückgang der Aktienkurse, Anleihen und des Dollars sollte genau beobachtet werden.

Die Fed könnte im Juni handeln, wenn die Daten dies eindeutig unterstützen. Bislang bleibt die US-Wirtschaft sehr widerstandsfähig.

Die Fed wird bei Bedarf schnell reagieren.

Ich sehe ermutigende Anzeichen in den harten Daten, aber die weichen Daten geben weiterhin Anlass zur Sorge.

Die Fed muss geduldig bleiben – es ist zu früh, um Maßnahmen im Mai in Betracht zu ziehen.

Ich habe derzeit kein Basisszenario – ich untersuche mehrere Szenarien für die Wirtschaft.

Wir wissen noch nicht, welche Auswirkungen die Unsicherheit und die Handelspolitik auf die Wirtschaft haben werden.

Unternehmen halten aufgrund der Unsicherheit ihre Investitionen zurück. Die Unsicherheit belastet die Geschäftsplanung erheblich. Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.