Lufthansa Aktie: Geopolitischen Spannungen und Quartalsergebnisse 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 01.07.2025

AKTIE IM FOKUS: Lufthansa

Lufthansa WKN: 823212 | ISIN:  DE0008232125 | Ticker: LHA

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Die aktuellen geopolitischen Spannungen haben auch das Potential der Lufthansa zuzusetzen. Der Konzern ist abh√§ngig von g√ľnstigen Rohstoffkosten und stabilen Buchungen. Die Entwicklung im 1. Quartal 2025 beim Umsatz sind erfreulich, beim Konzernergebnis eher ern√ľchternd.¬†

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 7,20 EUR Marktkapitalisierung 8,64 Mrd. EUR Umsatz 2024 37,58 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 24,18 % KGV 2025* 7,11 4 Wochen Performance + 7,00 % Bewertung leicht unterbewertet Div. Rendite 2025*  4,19 % Branche Fluggesellschaft

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Der Konzern hat Anfang des Jahres bekannt gegeben, dass es eine Vereinbarung √ľber den Erwerb von Wandelaktien unterzeichnet hat, die einen Anteil von 10 Prozent an der lettischen Fluggesellschaft Airbaltic entspricht. Der Preis der Transaktion bel√§uft sich auf 14 Mio. EUR. Die wettbewerbsrechtlichen Bedenken bestehen zwar nach wie vor, dennoch hat das Kartellamt der Transaktion gr√ľnes Licht gegeben, da die M√§rkte sehr klein sind und nur geringe Ums√§tze erwirtschaften. Das Kartellamt w√ľrde erst dann einschreiten, wenn die Lufthansa die Mehrheit an der Fluggesellschaft √ľbernehmen w√ľrde.¬†Vor einem m√∂glichen B√∂rsengang haben die Nachbarstaaten Estland und Litauen mitgeteilt ebenfalls Anteile erwerben zu wollen.¬†

Die Lufthansa ist vor einigen Tagen wegen der geopolitischen Unruhen unter Druck geraten. Hintergrund ist, dass derartige Spannungen zum einen die Buchungen, bedingt durch Sicherheitsbedenken, ausbleiben, zum anderen auch durch anziehende √Ėlpreise die Betriebskosten steigen k√∂nnten.

Die Lufthansa konnte im 1. Quartal den Umsatz um 10 Prozent auf 8.127 Mio. EUR steigern, das Konzernergebnis sank jedoch um 21 Prozent auf -885 Mio. EUR, das EBIT verbesserte sich hingegen auf -741 Mio. EUR was einem Plus von 15 Prozent entspricht. Die Anzahl der Fl√ľge wurde um 4 Prozent auf 204.175 erh√∂ht, die Zahl der Flugg√§ste hingegen stagnierte. Der Sitzladefaktor reduzierte sich um 1 Prozent auf 78,7 Prozent. Im Segment Fracht konnte der Konzern die verkauften Fracht-Tonnenkilometer um 8 Prozent auf 2.448 Mio. steigern.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie konnte sich Ende August 2024 stabilisieren und eine moderate Erholung abbilden. Diese Entlastungsbewegung lief Ende Oktober aus, das Wertpapier hat im Zuge der Erholung die 7 EUR-Marke erreichen k√∂nnen. Es ist aber nicht gelungen, dieses Level zu halten. Nachfolgend gaben die Notierungen wieder an und unter die 6 EUR-Mark nach. Mitte Dezember wurde dann die kleine Gegenbewegung auch abverkauft. Es ging bis Mitte Januar 2025 an die 5,50 EUR-Marke zur√ľck. Im Tageschart ist erkennbar, das sich der Anteilsschein nachfolgend dynamisch und teilweise mit Momentum erholen konnte. Anfang M√§rz formatierte die Aktie das Jahreshoch bei 8,15 EUR. Genauso schnell, wie es aufw√§rts ging, ging es im Nachgang wieder abw√§rts. Vom Jahreshoch ging es direkt an das Jahrestief (5,53 EUR) Anfang April. Das Wertpapier konnte sich seitdem wieder erholen und √ľber die 7 EUR-Marke laufen.¬†

Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die Aktie an der SMA200 (aktuell bei 7,07 EUR) zun√§chst Probleme hatte weiterzukommen. Es dauerte eine Weile, bis sich das Papier von dieser Linie l√∂sen konnte. Der Move √ľber die SMA50 (aktuell bei 6,76 EUR) ging dann vergleichsweise problemlos. Der R√ľcksetzer Mitte Juni ging unter die SMA20 (aktuell bei 7,07 EUR) bis fast an die SMA50. Mit einem GAP up konnte sich das Papier wieder in den Dunstkreis der¬†SMA20 schieben.

Das Tageschart ist bullisch zu interpretieren. Solange es die Aktie es schafft, sich per Tagesschluss √ľber der SMA20 zu halten, solange bestehen Perspektiven auf der Oberseite. Die Aktie k√∂nnte zun√§chst wieder an das Jahreshoch laufen. Kann es sich verbindlich per Tagesschluss √ľber dieser Marke festsetzen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die 8 EUR bzw. √ľbergeordnet an die 9,50 EUR gehen.

Sollte die SMA20 im Rahmen von R√ľcksetzer als Support nicht halten, so k√∂nnte darunter die SMA50 eine weitere Unterst√ľtzung bieten. Knapp darunter verl√§uft aktuell die SMA200. Sollte diese Linie im Zuge von Schw√§che angelaufen werden, so sollte die Aktie sp√§testens im Dunstkreis dieser Linie einen Richtungswechsel abbilden. Die Relevanz der SMA200 kann gut aus dem Chart herausgelesen werden.

Einschätzung Tageschart, Prognose:  bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Solange es die Aktie es schafft, sich per Tagesschluss √ľber der SMA20 zu halten, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts in Richtung des Jahreshochs gehen. Eintr√ľben w√ľrde sich das Tageschart dann wieder, wenn sich das Wertpapier unter der SMA200 festsetzt.¬†

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im Chart ist die Aufw√§rtsbewegung der letzten Handelswochen noch besser zu erkennen. Es ging von der SMA20 (aktuell bei 7,04 EUR), an der sich die das Papier mehrmals stabilisieren, nachfolgend mit einem kleinen GAP up l√∂sen konnte, an und √ľber die SMA50 (aktuell bei 7,04 EUR). Beide Durchschnittslinien haben die Bewegung √ľber die SMA200 (aktuell bei 6,67 EUR) gest√ľtzt. Nachdem die SMA20 als auch die SMA50 im Zuge der Schw√§che wieder aufgegeben wurden, konnte sich das Papier im Bereich der SMA200 stabilisieren. Dies l√§sst sich aus dem Chart sehr gut herauslesen.

Damit l√§sst sich das 4h Chart ebenfalls bullisch interpretieren. Solange die Aktie √ľber der SMA20 /¬†SMA50 notiert, solange k√∂nnte sich die Aktie weiter aufw√§rtsschieben. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite haben in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden.

Werden die beiden Durchschnittslinien aufgegeben, so k√∂nnte die SMA200 Schw√§che erneut st√ľtzten. Sollte diese Durchschnittslinie angelaufen werden, so sollten die Notierungen sp√§testens im Dunstkreis dieser Linie einen Richtungswechsel abbilden. Etabliert sich die Aktie erneut unter der SMA200, so w√ľrde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass das Jahrestief erneut angelaufen werden k√∂nnte.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Auf dieser Zeitebene ist das Chartbild bullisch zu interpretieren. Solange sich die Aktie √ľber der SMA20 /¬†SMA50 halten kann, solange k√∂nnte es aufw√§rts in Richtung des Jahreshochs gehen.¬†

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Widerstände

7,34 (GAP)

7,74

7,87

8,15

8,58

11,15

Unterst√ľtzungen

7,11

7,09

7,06

7,06

7,04

6,83 (GAP)

6,76

6,67

6,54

Quelle: xStation5 von XTB

 

SO SEHEN SIEGER AUS!