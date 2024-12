Fed-Mitglieder äußerten sich zur US-Wirtschaft und zu den Fed-Zinssätzen. 🗽Waller signalisiert Zinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember

Gestern äußerten sich die Fed-Mitglieder John Williams, Christopher Waller und Raphael Bostic zur US-Wirtschaft und Geldpolitik. Waller signalisierte, dass er eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember befürwortet, während Bostic die derzeitige Geldpolitik der Fed als immer noch restriktiv ansieht. Insgesamt waren diese Kommentare zurückhaltend, wobei Williams einen weiteren Disinflationstrend als Basisszenario signalisierte. Das Währungspaar EURUSD gewinnt heute 0,26 %. Hier sind die Höhepunkte ihrer Reden. Fed Mitglied Williams: Ich gehe davon aus, dass die Inflation weiterhin allmählich auf 2 % sinken wird.

Der Arbeitsmarkt wird wahrscheinlich nicht zu einer höheren Inflation führen.

Die Geldpolitik bleibt restriktiv.

Was die Fed mit ihrer Politik macht, hängt von den eingehenden Daten ab.

Die Aussichten für Wirtschaft und Politik bleiben höchst ungewiss.

Ich erwarte, dass das US-BIP in diesem Jahr bei 2,5 % liegen wird, vielleicht sogar höher.

Ich sehe die Arbeitslosenquote in den kommenden Monaten zwischen 4 % und 4,25 %.

Ich erwarte für 2024 eine Inflation in den USA von etwa 2,25 %.

Die weitere Entwicklung der Inflation könnte uneinheitlich sein.

Die US-Wirtschaft ist in einer guten Verfassung, der Arbeitsmarkt ist solide und im Gleichgewicht. Fed Mitglied Waller Der Arbeitsmarkt ist endlich im Gleichgewicht, und wir sollten dafür sorgen, dass dies so bleibt.

Weniger erfreut bin ich über den Anstieg der Inflation, aber ich möchte nicht überreagieren.

Jüngste Daten haben Bedenken aufkommen lassen, dass die Inflation deutlich über 2 % stagniert.

US-Zinsfutures erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Senkung um 25 Basispunkte in diesem Monat leicht auf 70 %.

Die Richtung des Leitzinses ist mittelfristig eindeutig nach unten gerichtet.

Die Geldpolitik bleibt deutlich restriktiv.

Es ist noch ein weiter Weg, bis der Leitzins auf ein neutrales Niveau gesenkt ist, und es wird erwartet, dass die Zinssenkungen im nächsten Jahr fortgesetzt werden.

Ich neige dazu, eine Senkung im Dezember zu unterstützen.

Die Zinsstrukturkurve kann aus guten Gründen invertiert werden, wenn die Märkte glauben, dass die Inflation und damit die Zinsen in Zukunft niedriger sein werden

Der durchschnittliche Rahmen für die Inflationssteuerung war sehr rückwärtsgewandt und ist sehr schnell explodiert. Fed Mitglied Bostic Wir werden abwarten müssen, wie sich die Zoll- oder andere Politik der neuen Regierung auf die Wirtschaft auswirkt. Wenn sich die Bedingungen ändern, wird sich die Geldpolitik anpassen.

Die Wirtschaft steht auf soliden Füßen und nähert sich der Preisstabilität, wobei der Arbeitsmarkt bei oder um die maximale Beschäftigung herum liegt.

Ich halte den Leitzins nach wie vor für restriktiv.

Kontakte sagen, dass es nicht viel Druck gibt, einzustellen, aber auch nicht die Erwartung, dass sich der Arbeitsmarkt abschwächen wird.

Mein Basisszenario ist, dass die Inflation auf dem Weg bleibt, 2 % zu erreichen.

Ich gehe nicht mit dem Gefühl in die Dezember-Sitzung, dass das Ergebnis vorbestimmt ist. Die kommenden Daten werden wichtig sein; Optionen offen halten.

Es ist immer noch eine offene Frage, wie schnell und um wie viel die Zinsen gesenkt werden müssen, um die Inflation weiter zu senken und gleichzeitig eine übermäßige Schädigung des Arbeitsmarktes zu vermeiden.

Die Risiken für die Inflation und die Beschäftigungsaufträge halten sich in etwa die Waage, was einen Schritt in Richtung einer neutralen Geldpolitik rechtfertigt.

Es bestehen Unsicherheiten hinsichtlich der Gesundheit des Arbeitsmarktes, aber Analysen deuten darauf hin, dass er sich in geordneter Weise abkühlt.

Ich glaube nicht, dass die Fortschritte bei der Inflation ins Stocken geraten sind, auch wenn es holprig zuging.

