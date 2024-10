Fed Mitglieder Collins und Bostic kommentieren US-Geldpolitik 🗽 EURUSD immer noch unter 1,10

Die FOMC-Mitglieder Susan Collins und Raphael Bostic haben gestern die US-Geldpolitik kommentiert. Hier sind die Höhepunkte ihrer Reden. Collins Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Daten zeigen, dass die Wirtschaft stark und widerstandsfähig ist.

Die restriktive Geldpolitik hat dazu beigetragen, die Inflation zu dämpfen.

Die Arbeitslosigkeit ist nach wie vor historisch niedrig, das Beschäftigungswachstum solide.

Die Kerninflation hat sich abgeschwächt, ist aber immer noch erhöht.

FĂĽr die Fed ist es wichtig, gesunde Arbeitsmarktbedingungen zu erhalten.

Ich bin zuversichtlicher, dass die Inflation auf einem dauerhaften Abwärtstrend ist. Bostic Verschiebungen in den Lieferketten bedeuten, dass sich auch die Kostenstrukturen der Unternehmen ändern werden, was die Fed verstehen muss.

Die Hurrikane Helene und Milton könnten in den nächsten drei bis sechs Monaten erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft haben.

Unternehmen sagen, dass die Verbraucher viel preissensibler geworden sind, was ihre Möglichkeiten zur Preiserhöhung einschränkt.

Es besteht die Gefahr, dass die Wirtschaft zu stark ist und eine Neukalibrierung der Politik behindern könnte.

Die Inflation steht zwar nicht im Mittelpunkt, aber auch der Arbeitsmarkt ist von Bedeutung.

Die Inflationsrate liegt immer noch deutlich ĂĽber 2 %.

Die Wirtschaft nähert sich den Zielen der Fed und kommt diesen immer näher.

Die monatliche Schaffung von Arbeitsplätzen liegt über dem, was für das Bevölkerungswachstum erforderlich ist.

Der Arbeitsmarkt hat sich verlangsamt, ist aber nicht träge oder schwach. Der allgemeine Ton von Collins und Bostic deutete auf eine starke US-Wirtschaft hin, aber beide Mitglieder sind sich ziemlich sicher, dass die Inflation unter der Kontrolle der Fed ist und sich auf dem Weg zum 2%-Ziel befindet, trotz der immer noch starken US-Arbeitsmarktdaten. Das Risiko einer „zu starken" Wirtschaft besteht jedoch weiterhin, was für die Finanzmärkte jedoch keine Überraschung darstellt. EURUSD wird immer noch unterhalb der Widerstandszone von 1,10 gehandelt, aber das Währungspaar versucht, sich nach Erreichen der Unterstützung bei 1,095 zu erholen, nahe dem 61,8-Fibonacci-Retracement der Aufwärtswelle, die im August begann. Quelle: xStation5 von XTB

