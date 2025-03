Fed-Mitglieder Waller, Williams und Goolsbee äußern sich zur US-Wirtschaft 🏛️EURUSD fällt um 0,3 %

Der US-Dollar legt auch heute weiter zu, während das Währungspaar EUR/USD um fast 0,3 % gefallen ist. Am 21. März äußerten sich mehrere Mitglieder der US-Notenbank (Fed) – Christopher Waller, John Williams und Austan Goolsbee – zu den Themen US-Wirtschaft, Inflation, Zölle und Geldpolitik. Hier finden Sie eine vollständige Aufschlüsselung ihrer Kommentare. Christopher Waller (Fed) Meiner Meinung nach ist die Entscheidung, den Bilanzabbau ab Juni 2024 zu verlangsamen, nach wie vor richtig.

Auch bei einem langsameren Tempo des Vermögensabbaus ist ein klarer Aktionsplan erforderlich. Bei der Sitzung in dieser Woche habe ich es vorgezogen, das derzeitige Tempo des Bilanzabbaus beizubehalten.

Eine Verlangsamung oder ein Stopp des Vermögensabbaus ist angebracht, sobald wir uns einem ausreichenden Reserveniveau nähern. John Williams (Fed) Ich beobachte die Finanzpolitik und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Geldpolitik genau.

Eine transparentere Kommunikation ist ein wirkungsvolles und effektives Instrument.

Das Inflationsziel von 2 % steht während des Prozesses der Überprüfung der Geldpolitik nicht zur Diskussion.

Der neutrale Zinssatz ist eine hilfreiche Referenz, sollte aber nicht als Richtschnur für monatliche Entscheidungen dienen.

Die Bewertung der Auswirkungen von Zöllen hängt weitgehend von den spezifischen Details ab.

Es ist von entscheidender Bedeutung, die langfristigen Auswirkungen von Änderungen in der Regierungspolitik zu berücksichtigen.

Ich beobachte und sammle Daten darüber, wie sich Änderungen der Regierungspolitik auf die Wirtschaft auswirken.

Die Fed muss sich derzeit sehr auf Daten konzentrieren.

Die Geldpolitik ist gut aufgestellt, um die Ziele der Fed zu erreichen.

Die Wirtschaftsdaten senden gemischte Signale.

Die Wirtschaft startete solide ins Jahr.

Der Arbeitsmarkt ging ausgeglichener ins Jahr.

Die Daten deuten darauf hin, dass die Öffentlichkeit davon ausgeht, dass der kurzfristige Inflationsdruck nachlassen wird.

Die Verlangsamung des Bilanzabbaus war ein natürlicher Schritt für die Zentralbank.

Der Disinflationsprozess verlief uneinheitlich.

Derzeit sind viele verschiedene Wirtschaftsszenarien möglich.

Die aktuellen Zinssätze sind angemessen.

Derzeit herrscht in der Wirtschaft und in der Politik ein hohes Maß an Unsicherheit.

Die derzeitige mäßig restriktive Geldpolitik ist voll und ganz gerechtfertigt.

Ich gehe davon aus, dass sich das Wirtschaftswachstum unter anderem aufgrund der geringeren Einwanderung verlangsamen wird. Austan Goolsbee (Fed) Die Belege dafür, wie sich die Stimmung auf die Wirtschaftstätigkeit auswirkt, sind uneinheitlich, aber Kontakte aus dem Mittleren Westen berichten, dass das Vertrauen ihre Entscheidungen beeinflusst.

Die Unsicherheit könnte sich auf die Investitionspläne der Unternehmen auswirken und die Wirtschaft schwächen.

Eine Konjunkturabschwächung könnte Zinssenkungen rechtfertigen, aber wenn die Inflation über die Auswirkungen der Zölle hinausgeht oder die Erwartungen übertrifft, müsste die Fed ihren Ausblick revidieren.

Die aktuellen harten Daten spiegeln keine Stagflation im Stil der 1970er Jahre wider, aber es ist besorgniserregend, wenn sowohl die Inflation als auch die Arbeitslosigkeit steigen.

Zölle erhöhen die Preise und verringern die Produktion – ein stagflationärer Impuls.

Die Reaktion auf eine Stagflation hängt davon ab, wie sie sich auf die Inflation und den Arbeitsmarkt auswirkt.

Es gibt keine universelle Antwort auf eine Stagflation – vieles hängt von den Erwartungen ab.

Es gibt nichts Unangenehmeres als ein stagflationäres Umfeld.

Wenn die langfristigen Inflationserwartungen zu steigen beginnen, muss die Fed handeln.

Die Verpflichtung der Fed, eine Inflation von 2 % aufrechtzuerhalten, ist felsenfest.

Neben den Zöllen muss die Fed auch anstehende Steuersenkungen und andere Faktoren berücksichtigen.

Je länger die Fed wartet, desto größer ist das Risiko, dass Zinssenkungen später und aggressiver erfolgen müssen.

In Zeiten der Unsicherheit ist es wichtig, so viele Daten wie möglich zu sammeln.

Ich glaube nach wie vor, dass die Wirtschaft widerstandsfähig ist, und wenn die Inflation weiter sinkt, werden die Zinssätze in 12 bis 18 Monaten niedriger sein.

Wir müssen mit dem Begriff „vorübergehend“ vorsichtig sein – in diesem Fall hängt es davon ab, ob Zölle auf Zwischenprodukte erhoben werden, Vergeltungsmaßnahmen auslösen und wie sie an die Verbraucher weitergegeben werden.

Je größer und schockartiger die Zölle sind, desto schwieriger wird es für die Fed sein, sie zu durchschauen.

Da die Importe nur 11 % des BIP ausmachen, ist es wahrscheinlicher, dass einmalige Zölle, die keine Vergeltungsmaßnahmen nach sich ziehen, nur vorübergehend sind.

Bevor die Fed entscheidet, wie sie auf Zölle reagiert, muss sie deren Dauer, das Vergeltungspotenzial und die Auswirkungen auf die Preise verstehen.

Arbeitslosigkeit und Inflation spiegeln die Fortschritte bei der Erfüllung des Doppelmandats der Fed wider.

Die makroökonomischen Daten zeigen weiterhin eine starke Wirtschaft.

Die Märkte wollen schnell Informationen, aber das ist derzeit nicht realistisch.

Die aktuellen Bedingungen könnten für die Wirtschaft ein Schock sein, je nachdem, wie lange sie anhalten.

Unternehmen sind besorgt und halten aufgrund der Unsicherheit über die Zölle ihre Kapitalausgaben zurück.

Bei Geschäftskontakten ist eine deutliche Tendenz zu Vorsicht und zur Verschiebung von Investitionsausgaben zu beobachten.

