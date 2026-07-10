Nur wenige Tage vor der ersten Anhörung von Kevin Warsh als Vorsitzender der Fed vor dem US-Kongress hat die Federal Reserve ihren Halbjahresbericht zur wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung in den USA veröffentlicht. Diese Veröffentlichung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Währungspaar Euro Dollar versucht, sich von seinen Ein-Jahres-Tiefs zu erholen. Angetrieben wurde diese Schwächephase zuvor durch eine restriktive (falkenhafte) Haltung des FOMC, den stark auf die Inflation fokussierten Ton von Warsh sowie durch massive Kapitalzuflüsse in den sicheren Hafen des US-Dollars.

► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD

Technische Analyse: Euro Dollar unter Druck

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Euro Dollar unternimmt derzeit einen leichten Erholungsversuch von den jüngsten Tiefständen und notiert nahe der Marke von 1,1435. Das Währungspaar fand eine solide Unterstützung um das Niveau von 1,1355 und testet aktuell die 10-Tage-EMA-Linie (1,1424). Die übergeordnete Tendenz bleibt jedoch bärisch, da sich die Kursentwicklung deutlich unter den 30- und 100-Tage-EMAs abspielt. Diese signalisieren bei 1,1466 und 1,1510 massive Widerstände auf der Oberseite. Der RSI (Relative-Stärke-Index) liegt mit 45,7 im neutralen Bereich, was auf eine Konsolidierung vor der nächsten richtungsweisenden Bewegung hindeutet.

Welche Erkenntnisse liefert der Bericht der Fed?

Sowohl der Bericht als auch die anstehende Fragerunde (Q&A) haben deutlich mehr Gewicht als üblich. Der Grund: Warsh hat kürzlich beschlossen, die sogenannte Forward Guidance (die Vorauslenkung der Märkte) aufzugeben. Dieser geldpolitische Kurswechsel hat den Markt fast völlig im Unklaren darüber gelassen, wie der neue Fed-Vorsitzende die wirtschaftlichen Aussichten und die künftige Geldpolitik einschätzt. Dadurch wird dieser Bericht zu einem entscheidenden Leitfaden für Investoren, die nach Hinweisen auf die künftige Zinsentwicklung suchen.

US-Wirtschaftsentwicklung

Wachstum im 1. Quartal 2026: Das Wirtschaftswachstum wurde maßgeblich durch Technologieinvestitionen und Staatsausgaben angetrieben.

Produktionskapazität & Industrie: Die US-Produktionskapazität wächst in einem soliden Tempo. Die robuste Fabrikproduktion wird insbesondere durch Investitionen in KI-bezogene Rechenzentren befeuert.

Immobilienmarkt: Die Aktivität auf dem US-Häusermarkt stagniert weiterhin.

Inflationserwartungen: Die Indikatoren für die langfristigen Inflationserwartungen stimmen weitgehend mit dem 2-Prozent-Ziel der Fed überein.

Arbeitskräfteangebot: Das Wachstum des Arbeitskräfteangebots ist aufgrund von demografischen Veränderungen und einer verlangsamten Einwanderung zurückgegangen.

Finanzsystem & Kreditbedingungen

Widerstandsfähigkeit des Systems: Das Finanzsystem wird als „gesund und widerstandsfähig“ eingestuft, wobei die allgemeinen Schwachstellen unverändert bleiben.

Bewertung von Vermögenswerten: Die Preise für Aktien, Unternehmensanleihen und Wohnimmobilien liegen über ihren historischen Durchschnittswerten.

Kreditzugang: Kleine Unternehmen und private Haushalte stoßen anhaltend auf restriktive Kreditbedingungen.

Bankreserven: Die Bankreserven bleiben auf einem „ausreichenden“ Niveau, gestützt durch Käufe im Rahmen der Reservenverwaltung.

Privatkredite & Fondsaktivitäten

Marktstatus: Die Märkte für Privatkredite (Private Credit) funktionieren weiterhin normal, allerdings haben Fonds häufig Rücknahmelimits festgelegt.

Rücknahmeforderungen: Bestimmte Private-Credit-Fonds verzeichneten im ersten Quartal einen deutlichen Anstieg der Rücknahmeforderungen. Dies deutet auf zugrundeliegende Zahlungsausfälle und Sorgen bezüglich der Qualität der Vermögenswerte hin.

Was genau ist dieser Bericht?

Der Halbjahresbericht der Fed (offiziell als geldpolitischer Bericht bekannt) ist ein obligatorisches Dokument, das der Vorstand der Federal Reserve dem US-Kongress zweimal jährlich vorlegen muss. Er skizziert den aktuellen Zustand der US-Wirtschaft, die Umsetzung der Geldpolitik sowie den Ausblick der Notenbank auf Inflation, Beschäftigung und Finanzstabilität.

Warum ist das für die Märkte wichtig?

Dieser Bericht bietet Anlegern den umfassendsten Einblick in die makroökonomische Bewertung der Zentralbank und beeinflusst direkt die Erwartungen an künftige Zinssenkungen oder -erhöhungen der Fed. Wichtige Details – wie über dem historischen Durchschnitt liegende Vermögensbewertungen, sich verknappende private Kreditbedingungen und fest verankerte 2%-Inflationserwartungen – liefern essenzielle Signale. Diese Signale bestimmen maßgeblich die Handelsstimmung auf den globalen Märkten für Anleihen, Aktien und wichtige Devisenpaare wie den Euro Dollar.

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❓ FAQ zum Fed-Halbjahresbericht & Euro-Dollar-Kurs

Was sagt der aktuelle Fed-Halbjahresbericht über die Bewertung von Aktien aus?

Laut dem Bericht der US-Notenbank liegen die Preise für Aktien, Unternehmensanleihen und Wohnimmobilien derzeit über ihren historischen Durchschnittswerten und gelten somit als teuer. Dennoch wird das US-Finanzsystem von der Zentralbank weiterhin als „gesund und widerstandsfähig“ eingestuft, weshalb aktuell nicht von einer akuten Blasenbildung gesprochen wird.

Wie beeinflusst die Geldpolitik der Fed den Euro-Dollar-Kurs (EUR/USD)?

Die restriktive (falkenhafte) Haltung der US-Notenbank und die Fokussierung auf das Inflationsrisiko stärken den US-Dollar als sicheren Hafen. Dies führte dazu, dass der Euro Dollar zuvor auf ein neues Ein-Jahres-Tief fiel. Aktuell unternimmt das Währungspaar bei etwa 1,1435 einen leichten Erholungsversuch, bleibt aber im übergeordneten Trend bärisch.

Warum ist dieser Bericht unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh so wichtig?

Der Bericht hat für Investoren eine herausragende Bedeutung, da der neue Fed-Vorsitzende Kevin Warsh die sogenannte Forward Guidance (die geldpolitische Vorauslenkung der Märkte) abgeschafft hat. Da die Notenbank dadurch weniger direkte Prognosen abgibt, dient dieser Halbjahresbericht dem Markt als primärer Leitfaden für zukünftige Zinsentscheidungen.

Welche Faktoren trieben das US-Wirtschaftswachstum im ersten Quartal 2026 an?

Das Wirtschaftswachstum in den USA wurde im ersten Quartal 2026 maßgeblich durch zwei Treiber gestützt:

Massive private und institutionelle Investitionen in Technologie , insbesondere in KI-bezogene Rechenzentren.

Anhaltend hohe Staatsausgaben (Government Outlays).

Gibt es laut der Fed Risiken im US-Kredit- und Finanzsystem?

Ja, trotz der allgemeinen Stabilität des Systems hebt der Bericht spezifische Risiken hervor:

Restriktiver Kreditzugang: Kleine Unternehmen und private Haushalte leiden weiterhin unter einer harten Kreditvergabe.

Druck auf Private-Credit-Fonds: Einige Fonds im Bereich der Privatkredite verzeichneten im ersten Quartal 2026 einen starken Anstieg von Rücknahmeforderungen, was auf Sorgen um die Qualität der Vermögenswerte und drohende Zahlungsausfälle hindeutet.

Wo liegen die nächsten charttechnischen Marken beim Euro Dollar?

Nachdem der Euro Dollar eine solide Unterstützung bei 1,1355 gefunden hat, testet er aktuell die 10-Tage-EMA bei 1,1424. Sollte die Erholung an Fahrt gewinnen, warten bei 1,1466 (30-Tage-EMA) und 1,1510 (100-Tage-EMA) die nächsten massiven horizontalen Widerstände.