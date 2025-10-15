Fed Zinsentscheid: Stephen Miran signalisiert zwei Zinssenkungen – US Notenbank will schneller zur Neutralrate 📉

Das Wichtigste in Kürze Zwei Zinssenkungen realistisch

Schwächerer Arbeitsmarkt

Schnellerer Weg zur Neutralrate

Fed-Mitglied Miran signalisiert zwei Zinssenkungen – US Notenbank plant schnelleren Kurswechsel 📉 Die Geldpolitik der US Notenbank (Federal Reserve) könnte bald deutlich lockerer werden.

Stephen Miran, ein von Donald Trump nominierter Fed-Vertreter, deutete an, dass mindestens zwei Zinssenkungen im Jahr 2025 realistisch seien. Gleichzeitig signalisierte US-Finanzministerin Bessnet eine Verlängerung des Zollfriedens mit China, was den Märkten zusätzlichen Auftrieb verleiht. Mirans Äußerungen zeigen einen klaren Kurswechsel in der Fed-Kommunikation – hin zu mehr Entlastung für Wirtschaft und Arbeitsmarkt, aber auch verstärkter Wachsamkeit gegenüber neuen Risiken. 🚀 Key Takeaways Zwei Zinssenkungen realistisch: Fed-Mitglied Miran hält zwei Leitzinssenkungen in diesem Jahr für wahrscheinlich. Schwächerer Arbeitsmarkt: Die US-Wirtschaft zeigt deutliche Abkühlungstendenzen, was den geldpolitischen Kurswechsel begünstigt. Schnellerer Weg zur Neutralrate: Die Fed will den neutralen Zins schneller erreichen, um Risiken für Wachstum und Inflation zu vermeiden. 💬 Miran über die US Geldpolitik: „Zwei Zinssenkungen klingen realistisch“ 🏦 Laut Stephen Miran seien zwei Zinssenkungen im laufenden Jahr realistisch, da sich die wirtschaftliche Lage zunehmend eintrübe. Der Arbeitsmarkt habe sich klar abgeschwächt, und die Abwärtsrisiken für die US-Wirtschaft hätten im Vergleich zur Vorwoche zugenommen. Er betonte, dass es schwierig sei, den neutralen Zins exakt zu bestimmen – also jenen Leitzins, der weder stimulierend noch bremsend wirkt. Dennoch müsse die Fed „dringend schneller zur Neutralrate gelangen“, um den aktuellen Risiken vorzubeugen. ⚖️ Fed sieht neue Risiken für die US-Wirtschaft ⚠️ Miran warnte, dass die US-Notenbank mit der Einführung neuer „Tail-Risiken“ rechnen müsse – also seltenen, aber potenziell gravierenden Schocks.

Dazu zählen: die wachsende geopolitische Unsicherheit , insbesondere zwischen den USA und China ,

eine mögliche Verschärfung auf den Arbeits- und Immobilienmärkten ,

sowie die anhaltende Disinflation in den kommenden Monaten. Der Fed-Vertreter geht davon aus, dass in etwa einem Jahr eine deutliche Disinflation einsetzen wird – vor allem durch den nachlassenden Preisdruck am US-Häusermarkt. 🌏 US-China-Politik bleibt Schlüsselfaktor für den Ausblick 🇨🇳 Parallel zu den Aussagen der Fed sorgt auch die US-Handelspolitik für Gesprächsstoff:

US-Finanzministerin Bessnet deutete an, dass eine Verlängerung des Zollstillstands mit China möglich sei. Diese Aussicht wirkt kurzfristig stabilisierend auf die Märkte – insbesondere auf exportorientierte Branchen.

Ein dauerhaft ruhigeres Verhältnis zwischen Washington und Peking könnte der US Börse und der weltweiten Konjunktur zusätzlichen Auftrieb geben. 🧭 Fazit: Fed bereitet Markt auf Zinssenkungen vor – Risikoabwägung im Fokus Die Aussagen von Stephen Miran zeigen klar, dass die Fed Zinswende bevorsteht. Zwei Zinssenkungen im Jahr 2025 erscheinen wahrscheinlich, insbesondere angesichts der wirtschaftlichen Abkühlung und der moderaten Inflationserwartungen.

Zugleich betont die US-Notenbank, dass sie flexibel auf neue Risiken reagieren will – von geopolitischen Spannungen bis hin zur Entwicklung am Häusermarkt. Für Anleger bedeutet das: Die US Geldpolitik könnte in den kommenden Monaten zu einem entscheidenden Treiber für Aktien- und Anleihemärkte werden. EURUSD Chart (H1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.