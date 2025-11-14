TRADINGIDEE des Tages 🔴 EURJPY (14.11.2025)

Das Wichtigste in Kürze Wichtige Unterstützung verteidigt – Trend bleibt bullish

Forex Trading Setup: Long-Einstieg aktiviert

Bullisches Kerzenmuster & gleitender Durchschnitt stützen den Trade

Im Forex Trading gehört das Währungspaar EURJPY zu den dynamischsten Cross-Rates – besonders in Phasen starker Risikostimmung. Aktuell bietet sich eine technisch attraktive Trading Idee, da das Paar eine wichtige Unterstützungszone getestet und bestätigt hat. Der kurzfristige Trend zeigt weiter klar nach oben, was Long-Setups begünstigt. Nachfolgend findest du die vollständige Analyse inklusive Ziele, Stop-Loss und Markteinschätzung. ► EURJPY WKN:965262 | ISIN: EU0009652627 | Ticker: EURJPY ✅ Drei Key Takeaways zur EURJPY Trading Idee 1️⃣ 📉 Wichtige Unterstützung verteidigt – Trend bleibt bullish Der EURJPY prallte klar von der Schlüssel-Unterstützung bei 179,05 ab. Diese Zone markiert gleichzeitig die untere Grenze der 1:1-Marktstruktur, was ein starkes Signal für eine Trendfortsetzung liefert. 2️⃣ 📈 Forex Trading Setup: Long-Einstieg aktiviert Handelsidee: Long zum Marktpreis

Kursziele: 179,94 und 180,20

Stop-Loss: 178,90

Das Setup nutzt den intakten kurzfristigen Aufwärtstrend aus und setzt auf eine Fortsetzung der laufenden Bewegung. 3️⃣ 🕯️ Bullisches Kerzenmuster & gleitender Durchschnitt stützen den Trade Im H1-Chart zeigt sich ein bullisches Candlestick-Muster, während gleichzeitig der gleitende 100-Perioden-Durchschnitt die Supportzone stärkt.

Diese Kombination erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreiches Long-Szenario. 📊 Forex Trading Setup im Überblick Element Details Richtung Long Möglicher Einstieg Marktpreis Mögliches Ziel 1 179,94 Mögliches Ziel 2 180,20 Möglicher Stop-Loss 178,90 Trendrichtung Aufwärts Zeitfenster H1 Hinweis: Diese Trading Idee ist hochspekulativ und nur für erfahrene CFD Trader geeignet. Aufgrund der erhöhten Volatilität wird zu besonderer Vorsicht geraten. 🧠 Fazit: Trading Idee EURJPY – Lohnender Long-Trade? Die technische Lage spricht klar für ein bullisches Forex Trading Setup:

Die technische Lage spricht klar für ein bullisches Forex Trading Setup:

Die starke Reaktion auf die Unterstützung, die Bestätigung durch den gleitenden Durchschnitt und das bullische Candlestick-Muster bieten eine solide Grundlage für Long-Positionen. Solange EURJPY über 179,05 bleibt, ist die Chance hoch, dass die Ziele bei 179,94 und 180,20 erreicht werden. EURJPY Forex Chart (H1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

