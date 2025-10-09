Ferrari Aktie fällt nach Elektroauto-Präsentation – Anleger reagieren enttäuscht

Das Wichtigste in Kürze Erstes Elektroauto von Ferrari

Gesenkter EV-Ausblick

Neue Produktionsstrategie

🏎️ Aktien News: Ferrari Aktie fällt nach Präsentation des ersten Elektroautos deutlich 💬 Einleitung Ferrari hat sein erstes vollelektrisches Fahrzeug vorgestellt, das 2026 auf den Markt kommen soll. Das Modell entsteht in Zusammenarbeit mit Jony Ive, dem ehemaligen Chefdesigner von Apple, und markiert einen strategischen Wendepunkt für den italienischen Luxusautobauer. Trotz der Innovation reagierten Anleger verhalten: Die Ferrari Aktie verlor nach der Präsentation bis zu 16 %, da die Erwartungen an das Elektrogeschäft deutlich nach unten korrigiert wurden. ► Ferrari ISIN: NL0011585146 | WKN: A2ACKK | Ticker: RACE.IT 🔑 Key Takeaways ⚡ Erstes Elektroauto von Ferrari: Marktstart 2026 – Preis ab 535.000 USD, größer als herkömmliche Ferrari-Modelle, aber kein SUV. 📉 Gesenkter EV-Ausblick: Anteil von Elektrofahrzeugen bis 2030 auf 20 % reduziert (zuvor 40 %), zweites Modell frühestens 2028 geplant. 🏭 Neue Produktionsstrategie: Neues Werk in Maranello ermöglicht gleichzeitige Fertigung von Verbrenner-, Hybrid- und Elektrofahrzeugen. 🔋 Ferrari setzt auf Elektrifizierung mit Maß Das neue Elektrofahrzeug soll laut Ferrari Performance, Design und Emotion verbinden – klassische Markenzeichen des Herstellers.

Allerdings bleibt der Hersteller vorsichtig: Aufgrund schwacher Nachfrage im Luxus-Elektrosegment und technologischer Hürden bei Batterien hat Ferrari seine langfristigen Ziele deutlich angepasst. Das zweite Elektroauto ist frühestens für 2028 geplant. Die Entscheidung unterstreicht Ferraris Strategie, die Transformation schrittweise und ohne Kompromisse bei der Markenidentität umzusetzen. 🌍 Nachhaltigkeitsstrategie & Zukunftsplan 2030 Parallel zur Fahrzeugpräsentation stellte Ferrari seine neue Strategie 2030 vor.

Ziele sind unter anderem: Netto-Null-Emissionen ,

Digitalisierung der Produktion ,

Individualisierung der Fahrzeuge für Kunden weltweit. Mit dem neuen Werk in Maranello will Ferrari künftig alle Antriebsarten – Verbrenner, Hybrid und Elektro – auf einer Plattform produzieren. Damit will das Unternehmen seine Flexibilität und Fertigungseffizienz steigern. 📉 Reaktion der Anleger – Ferrari Aktie im Minus Die Börse reagierte enttäuscht auf die konservativen EV-Ziele. Die Ferrari Aktie (RACE) fiel im europäischen Handel um bis zu 16 %, da Analysten eine aggressivere Elektrifizierungsstrategie erwartet hatten. Während Investoren langfristig Potenzial in Ferraris Nachhaltigkeitsplan sehen, sorgte der vorsichtige Zeitplan für kurzfristige Unsicherheit. 🧠 Fazit – Ferrari Aktie: Innovation mit angezogener Handbremse Die heutige Aktien News zeigt: Ferrari wagt den Schritt in die Elektromobilität, bleibt dabei aber strategisch konservativ.

Während andere Hersteller wie Porsche oder Mercedes ihre E-Strategien beschleunigen, setzt Ferrari auf Exklusivität statt Expansion. Langfristig könnte sich dieser Ansatz als Markenstärker erweisen – kurzfristig aber belastet die reduzierte E-Auto-Prognose die Ferrari Aktie spürbar. Für Anleger bleibt das Papier ein Premiumtitel mit hohen Erwartungen, aber auch mit Volatilitätspotenzial im Zuge der E-Transformation. Ferrari Aktie Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

