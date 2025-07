Im vorbörslichen Handel am Donnerstag ragte eine Aktie heraus, es zeichnet sich ein Gap von über 50% zum Schlusskurs von Mittwoch ab – die Rede ist vom Müsli-Giganten WK Kellogg (Ticker: KLG), der vor einer Übernahme durch den Nutella-Hersteller Ferrero steht. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 WK Kellogg Handelsideen 🔴 WK Kellogg Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► WK Kellogg | WKN: A3ES80 | ISIN: US92942W1071 | Ticker: KLG Demnach steht der Schokoladenhersteller Ferrero kurz vor dem Abschluss eines rund 3 Milliarden Dollar schweren Deals zur Übernahme des Cerealienherstellers. Das italienische Unternehmen, das hierzulande jeder ausgehend von Nutella, den diversen „kinder“-Schokolade-Produkten, aber auch „Milchschnitte“ oder „Tic Tac“ kennen dürfte, könnte demnach die Übernahme des traditionsreichen Frühstücksnahrungsmittelfabrikanten Kellogg bereits in dieser Woche abschließen, so berichtet zumindest das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. WK Kellogg, jenes Unternehmen, welches bspw. Froot Loops und Frosted Flakes gründet, wurde 2023 in ein eigenständiges Unternehmen ausgegliedert und ist seitdem unter dem Ticker-Symbol KLG börslich handelbar. Durch eine solche Übernahme würde die Konsolidierung im Bereich der verpackten Lebensmittel weiter vorangetrieben, viele amerikanische Verbraucher meiden zuckerhaltige Cerealien zugunsten von Frühstücksoptionen, die als gesünder gelten, zeitgleich sind durch den sprunghaften Preisanstieg bzw. die stark angestiegen Inflation ab 2021 viele Verbraucher zu Eigenmarken gewechselt. Für Ferrero würde dieser Schritt die Ambitionen auf dem US-Markt weiter stärken. Der drittgrößte US-Süßwarenhersteller kündigte im Mai eine Reihe neuer Produkte an, um amerikanische Verbraucher anzusprechen, darunter z.B. Nutella mit Erdnussgeschmack oder Dr Pepper Tic Tacs. Zum Schlusskurs von Mittwoch war Kellog mit rund 1,5 Mrd. USD bewertet, durch das Gap Up von rund 50% steigt die Marktkapitalisierung schlagartig um 750 Millionen US-Dollar auf nun 2,25 Mrd. USD. Bei einem Volumen des Deals von 3 Mrd. US-Dollar könnte kurzfristig noch weiteres Aufwärtspotenzial bestehen, der Hauptfokus liegt meiner Einschätzung anch am heutigen Tag auf der Marke von $26. Oberhalb könnten weitere Aufschläge bis 28, 29, eventuell gar 30 US-Dollar anstehen. WK Kellogg Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.