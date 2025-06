Am Donnerstag legte bereits vorbörslich Foot Locker (Ticker: FL) Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vor, die Kursreaktion hielt sich allerdings in Grenzen, der Grund: die angekündigte Übernahme durch Dick’s Sporting Goods (Ticker: DKS) vor rund zwei Wochen. Aktuelle Nachrichten zum Index Trading 🔴 Foot Locker Handelsideen 🔴 Foot Locker Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Foot Locker | WKN: 877539 | ISIN: US3448491049 | Ticker: FL.US Demnach hatte das Wall Street Journal berichtet, dass Dick’s Sporting Goods Inc. Foot Locker für $24 die Aktie, also rund 2,3 Milliarden US-Dollar übernehmen werde. Dass Foot Locker als „angeschlagen“ bezeichnet werden darf, offenbarten auch die nun vorgelegten Zahlen: demnach wies Foot Locker für das abgelaufene Geschäftsquartal einen Verlust von 0,07 US-Dollar pro Aktie aus nach einem Gewinn von 0,22 US-Dollar vor einem Jahr. Ausgehend hiervon macht eine Übernahme Sinn, besonders ausgehend von den ähnlichen Ausrichtungen der Unternehmen Foot Locker und Dick’s. Was sicherlich spannend sein dürfte ist die Wichtigkeit von Nike als Geschäftspartner von Foot Locker. Fakt ist, dass Foot Locker einer der größten Einzelhändler für Sportschuhe und -bekleidung weltweit ist und Nike einer der Hauptlieferanten für Foot Locker, wobei etwa 70 % der Produkte in Foot Locker-Filialen von Nike stammen. Wie wir aber wissen, hat sich die Beziehung zwischen Nike und Foot Locker in den vergangenen Jahren gewandelt, Nike hat seine Strategie angepasst und setzt stärker auf den direkten Verkauf an Kunden (Direct-to-Consumer, DTC), also über eigene Nike-Stores und die Nike-Website. Dadurch hat sich der Anteil von Nike-Produkten bei Foot Locker reduziert – von etwa 75 % im Jahr 2020 auf rund 60 % im Jahr 2022. Das resultiert in einer geringeren Abhängigkeit Foot Lockers von Nike und die anhaltenden Diversifizierungsbemühungen Foot Lockers werden nun durch die Übernahme durch Dick’s strategisch gut ergänzt. Nun die wichtige Nachricht: nach der Übernahme von Foot Locker durch Dick’s Sporting Goods wird Foot Locker voraussichtlich nicht mehr börslich gelistet bleiben. So verdichten sich die Anzeichen, dass Foot Locker-Aktionäre die Wahl haben, entweder 24 US-Dollar in bar oder 0,1168 Aktien von Dick’s Sporting Goods pro Foot Locker-Aktie zu erhalten. Solche Übernahmen führen in der Regel dazu, dass das übernommene Unternehmen (Foot Locker) von der Börse genommen wird, da es vollständig in die Struktur des Käufers (Dick’s Sporting Goods) integriert oder als eigenständige Geschäftseinheit weitergeführt wird, ohne separate Börsennotierung. Ausgehend hiervon erübrigt sich eine nun folgende, technische Betrachtung der Aktie von Foot Locker. Foot Locker Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

