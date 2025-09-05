Forex-Analyse & EURUSD Prognose: US-Arbeitsmarkt schwächelt, Euro testet 1,169

At 1:30 PM BST, we will learn key US labour market data 🔍 Forex-Analyse & EURUSD Prognose: US-Arbeitsmarktdaten im Fokus – Euro legt zu📊 Die neuesten US-Arbeitsmarktdaten für August 2025 sorgen für gemischte Signale an den Finanzmärkten. Während das BIP der Eurozone stabil bleibt, mehren sich in den USA Anzeichen für eine Abschwächung des Arbeitsmarktes. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Forex-Analyse und die EURUSD Prognose, da Investoren gespannt auf die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts (Non-Farm Payrolls, NFP) blicken. US-Arbeitsmarktbericht: Prognosen schwer einzuschätzen Der US-Arbeitsmarktbericht für August ist aufgrund von Sondereffekten wie Zöllen, Migrationspolitik und saisonalen Faktoren schwer vorherzusagen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Beschäftigungszuwachs (Non-Farm Payrolls, NFP) : Prognose +75k , nur leicht über dem schwachen Juli-Wert von +73k .

Die letzte Veröffentlichung war von Abwärtsrevisionen von rund 260k Jobs in den Vormonaten geprägt. 🏭 Strategische Entlassungen und Arbeitsmarkt-Schwäche Aktuelle ISM-Reports zeigen, dass Unternehmen zunehmend auf Personalabbau setzen, um sinkende Margen auszugleichen. Steigende Produktionskosten erschweren die Umsetzung der „Make in America“-Agenda .

Trotz mehrerer Preiserhöhungen bleiben die Margen unter Druck.

Besonders betroffen: hochqualifizierte und hochbezahlte Arbeitskräfte wie Ingenieure. Zwar erholte sich der ISM-Beschäftigungsindex im August leicht, blieb aber unter dem Konsens und signalisiert weiterhin Beschäftigungskontraktion (unter 50 Punkten). 💶 EURUSD Prognose: Wichtige Unterstützung im Fokus Nach einer Phase der Schwäche testet der EURUSD aktuell die wichtige Unterstützung bei 1,169. Zuvor konsolidierte das Währungspaar zwischen 1,162 und 1,168 .

Der Kurs bewegt sich nun bullish über dem EMA30 und EMA100 (H4-Chart) .

Ein deutlich schwächerer NFP-Report könnte den EURUSD über die Marke von 1,172 treiben.

Bleiben Überraschungen jedoch aus, dürfte der Kurs weiterhin zwischen EMA100 und 1,169 pendeln. 🔑 Key Takeaways US-Arbeitsmarktbericht August: Erwartet wird ein moderates Stellenplus von 75k, nach nur 73k im Juli. Schwache Arbeitskräftenachfrage: Unternehmen setzen auf Entlassungen, besonders bei hochqualifizierten Mitarbeitern. EURUSD Prognose: Das Währungspaar testet die 1,169-Unterstützung – ein schwaches NFP-Ergebnis könnte einen Ausbruch über 1,172 auslösen. ✅ Fazit Die Kombination aus schwacher US-Arbeitsmarktdynamik und stabilen Eurozone-BIP-Daten könnte die Richtung am Devisenmarkt maßgeblich beeinflussen. Während die Forex-Analyse auf eine potenzielle EURUSD-Erholung hindeutet, hängt die endgültige Entwicklung stark vom Ausgang des US-Arbeitsmarktberichts ab. Für Trader bleibt die EURUSD Prognose daher besonders spannend – ein Unterschreiten oder Überwinden der Marke bei 1,169 dürfte neue Trends einläuten. EURUSD Chart (H4) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

