Forex-Analyse & Wochenausblick: US-Dollar und Devisen bei Börse Aktuell 💱

Das Wichtigste in Kürze Anleihen-Intervention belässt Zinsdruck: Das erweiterte Rückkaufprogramm der USA drückte die 30-jährigen Renditen kurzfristig um 10 Basispunkte und setzte den US-Dollar unter Abgabedruck.

Jackson Hole & PCE-Zahlen im Fokus: Anleger warten auf die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh und die PCE-Inflationsdaten, die eine mögliche Tendenz für den US-Dollar vorgeben.

Eskalierender Handelsstreit schwächt CAD: Der überraschende Abbruch der Handelsgespräche zwischen Washington und Ottawa samt 50-%-US-Zöllen belasten den Kanadischen Dollar spürbar.

Die Bewegung an den internationalen Devisenmärkten wird derzeit maßgeblich von Entwicklungen am US-Rentenmarkt und geldpolitischen Weichenstellungen geprägt. In dieser Forex-Analyse und dem Wochenausblick beleuchten wir die Auswirkungen des US-Anleihe-Rückkaufprogramms sowie die Aussichten für US-Dollar, Euro und den Kanadischen Dollar bei Börse Aktuell. 💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways Anleihen-Intervention belässt Zinsdruck: Das erweiterte Rückkaufprogramm der USA drückte die 30-jährigen Renditen kurzfristig um 10 Basispunkte und setzte den US-Dollar unter Abgabedruck.

Jackson Hole & PCE-Zahlen im Fokus: Anleger warten auf die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh und die PCE-Inflationsdaten, die eine mögliche Tendenz für den US-Dollar vorgeben.

Eskalierender Handelsstreit schwächt CAD: Der überraschende Abbruch der Handelsgespräche zwischen Washington und Ottawa samt 50-%-US-Zöllen belasten den Kanadischen Dollar spürbar. 💵 US-Dollar (USD): Jackson-Hole-Symposium & PCE-Daten im Fokus 🏛️ Das „Liquidity Support Buyback“-Programm des US-Finanzministeriums verdoppelte die Transaktionsgrenzen auf 4 Milliarden US-Dollar. Zwar gaben die Renditen 30-jähriger Anleihen daraufhin ab, doch der Markt preist für September (~40 %) und Oktober (>60 %) weiterhin eine mögliche Zinserhöhung als Ausgleichsmaßnahme ein. In den kommenden Tagen richten sich alle Blicke auf das Zentralbanker-Symposium in Jackson Hole: Fed-Vorsitzender Warsh unter Beobachtung: Anleger suchen nach Signalen für die geldpolitische Unabhängigkeit und Strategie der Fed. Unklare Aussagen könnten den Abverkauf des US-Dollars beschleunigen.

PCE-Inflation & Nvidia-Ergebnisse: Der vom FOMC bevorzugte PCE-Index (erwartet: +0,2 % MoM) und die Quartalszahlen von Nvidia bilden weitere mögliche Auslöser für die globale Risikostimmung.

💶 Euro (EUR): Konjunkturelle Stabilität stützt die Einheitswährung Während in den USA Unsicherheit herrscht, zeigt sich der Euro in der Forex-Analyse von seiner stabilen Seite. Eine Zinserhöhung bei der EZB-Sitzung im September ist am Markt fast vollständig eingepreist. Einkaufsmanagerindizes auf Erholungskurs: Der Gesamt-PMI für die Eurozone erreichte ein 9-Monats-Hoch, getrieben von einem starken verarbeitenden Gewerbe (51-Monats-Hoch).

Impulse aus Deutschland: Die Nachfrage nach KI-Technologieausrüstung und steigende Verteidigungsausgaben stützen die Wirtschaft. Das 500-Milliarden-Euro-Konjunkturprogramm liefert hierbei ein mögliches solides Fundament für Börse Aktuell. Kanadischer Dollar (CAD): Handelskonflikt löst Druck aus 📉 Parameter / Ereignis Details & Auswirkung auf den CAD Ursache Unerwarteter Abbruch der US-Kanada-Handelsgespräche am Freitag US-Zölle 50 % Zölle auf kanadische Produkte (Volumen: 20–28 Mrd. USD) Betroffene Branchen Holz, Zement, Möbel, Milchprodukte, Elektronik Kanadische Gegenmaßnahmen „Dollar für Dollar“-Zölle treten am 8. September in Kraft 🎯 Fazit Der aktuelle Wochenausblick und die Forex-Analyse unterstreichen die veränderten Vorzeichen an den Währungsmärkten bei Börse Aktuell. Während der US-Dollar vor entscheidenden Impulsen durch die Fed und Inflationsdaten steht, gerät der Kanadische Dollar durch den aufkeimenden Handelskonflikt spürbar unter Druck. Der Euro behauptet sich dank stabilerer Konjunkturdaten als mögliche verlässliche Alternative im aktuellen Marktumfeld. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

XTB setzt auf deine Stimme!

setzt auf deine Stimme! JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern ❓ FAQ zu Forex-Analyse und Börse Aktuell Warum ist das Jackson-Hole-Symposium für diesen Wochenausblick so wichtig? Die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh liefert dem Markt entscheidende Hinweise auf den künftigen Zinspfad, was direkte mögliche Auswirkungen auf den US-Dollar hat. Wie beeinflusste das Rückkaufprogramm des US-Finanzministeriums den Devisenmarkt? Durch die Aufstockung des Programms sanken die Anleiherenditen am langen Ende kurzfristig ab, was eine Abwertung des US-Dollars um 0,9 % gegenüber dem Euro auslöste. Warum schwächelt der Kanadische Dollar bei Börse Aktuell? Das Scheitern der Handelsgespräche mit den USA und angekündigte 50-%-Zölle belasten die kanadischen Exportaussichten und setzen die Währung unter Verkaufsdruck.

Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.