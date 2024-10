FRA40 reagiert auf Pläne zur Haushaltsreform in Frankreich 💡

Premierminister Michel Barnier hat eine Reihe von Steuererhöhungen für Großunternehmen angekündigt, sodass französische Blue Chips heute aktiv sein könnten. Die Ausgabenkürzungen werden etwas mehr als zwei Drittel der Gesamteinnahmen ausmachen, der Rest stammt aus höheren Steuern für Unternehmen, Reiche und Energie. Die Regierung wird auch vorschlagen, die Steuern auf Flugtickets und die Nutzung von Privatjets zu erhöhen. Auch die Übernahme von Unternehmensanteilen wird bei der Annullierung der Anteile einer Sondersteuer unterliegen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Den Plänen zufolge sollen durch die Erhebung von befristeten Steuern auf etwa 440 profitable Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 1 Milliarde Euro im nächsten Jahr 8 Milliarden Euro und im Jahr 2026 4 Milliarden Euro generiert werden. Bei den betreffenden Unternehmen handelt es sich in erster Linie um LVMH, Hermes, L'Oreal, TotalEnergies, Schneider Electric und Sanofi, die zu den größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung im CAC 40 gehören. Zu den Sektoren, die am ehesten negativ von dem Plan betroffen sein werden, gehören Versorgungsunternehmen, Telekommunikations- und Energieunternehmen, die tendenziell auch geringere Margen aufweisen. Quelle: Bloomberg Financial LP Die Auswirkungen auf den Markt könnten jedoch begrenzt sein, so die Analysten von AlphaValue, da die neuen finanziellen Verpflichtungen, die den Unternehmen auferlegt werden, vom Markt bereits weitgehend eingepreist wurden. Die Auswirkungen selbst könnten sich eher im Jahr 2025 bemerkbar machen. Analysten der UBS erwarten, dass die neuen Steuermaßnahmen die Gewinne im CAC-40-Index im Jahr 2025 um bis zu 9 % senken könnten, während die Auswirkungen auf den gesamteuropäischen Stoxx-50-Index bei etwa 3 % liegen werden. Ein weiterer großer Grund zur Sorge für Frankreich könnte auch die langfristige Unsicherheit über die Stabilität der französischen Verschuldung sein, insbesondere da Fitch (heute), Moody's (25. Oktober) und S&P Global (nächsten Monat) ab heute ihre Kreditratings überprüfen werden. Die Differenz zwischen der französischen OAT und der deutschen Bund (Zinssätze für die Schuldverschreibungen beider Länder) lag am Donnerstag bei etwa 76 Basispunkten. Zuvor lag sie bei etwa 47 Basispunkten, bevor der französische Präsident Emmanuel Macron im vergangenen Juni vorgezogene Wahlen ankündigte. Quelle: Bloomberg Financial LP Der CAC40-Index (FRA40) wird derzeit mit geringer Volatilität gehandelt. Die Kontrakte haben die anfänglichen Rückgänge ausgeglichen, bleiben aber dennoch die ganze Zeit unter den exponentiellen gleitenden Durchschnitten von 50 Tagen, 100 Tagen und 200 Tagen, was auf einen anhaltenden Abwärtstrend der Aktien des Unternehmens hindeuten könnte. Quelle: xStation5 von XTB  2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

