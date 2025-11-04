Fresenius Medical Care Prognose 2025 – Aktie im Fokus: Starke Q3-Zahlen, Bewertung & Ausblick

Das Wichtigste in Kürze Starkes organisches Wachstum

Technisches Chartbild unter Druck

Langfristig attraktive Bewertung

Fresenius Medical Care hat im 3. Quartal 2025 ein starkes Ergebnis vorgelegt. Der Treiber ist ein organisches Umsatzwachstum von 10 %, das die Markterwartungen übertrifft. Damit rückt die Aktie von Fresenius Medical Care wieder stärker in den Fokus der Anleger. ► Fresenius Medical Care WKN: 578580 | ISIN: DE0005785802 | Kürzel: FME ✅ Drei Key Takeaways ​​​​ Starkes organisches Wachstum:

Fresenius Medical Care überzeugt im 3. Quartal 2025 mit einem Umsatzplus von 10 % im Jahresvergleich und übertrifft damit die Erwartungen – ein positives Signal für die weitere Geschäftsentwicklung. Technisches Chartbild unter Druck:

Trotz der soliden Fundamentaldaten zeigt sich das Chartbild kurzfristig bärisch. Erst ein Anstieg über 47,83 EUR würde frische Aufwärtsdynamik und Chancen auf neue Jahreshochs eröffnen. Langfristig attraktive Bewertung:

Mit einem KGV 2025 von 14,9 und einer Dividendenrendite von rund 2,9 % bleibt die Fresenius Medical Care Aktie im Fokus langfristiger Anleger – insbesondere bei einer Stabilisierung über der SMA50. ​​​​ Fundamentaldaten auf einen Blick Kennzahl Wert Aktueller Kurs 45,91 EUR Marktkapitalisierung 13,04 Mrd. EUR Umsatz 2024 19,34 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 50,53 % **KGV 2025 *** 14,92 4-Wochen-Performance + 1,80 % Bewertung Stark unterbewertet **Dividendenrendite 2025 *** 2,92 % Branche Medizinbranche * Prognose Ergebnisse und Prognose Im 3. Quartal 2025 stiegen die Umsatzerlöse um 3 % (währungsbereinigt +8 %) auf 4,89 Mrd. EUR – über den Erwartungen von 4,76 Mrd. EUR. Das operative Ergebnis legte um 3 % auf 477 Mio. EUR zu, bei einer Marge von 9,8 %. Damit konnte Fresenius Medical Care das operative Ergebniswachstum bereits zum dritten Mal in Folge steigern. Für das laufende Jahr erwartet das Management ein operatives Ergebniswachstum (währungsbereinigt, ohne Sondereffekte) im hohen Zehner- bis hohen Zwanziger-Prozentbereich – eine positive Prognose für die Fresenius Medical Care Aktie. Chartanalyse – Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach einem Jahrestief bei 39,43 EUR konnte sich die Aktie dynamisch bis 54 EUR erholen. Aktuell bewegt sich der Kurs um die SMA200 (45,81 EUR). Kurzfristig ist ein Rücksetzer zur SMA50 (44,71 EUR) möglich. Sollte sich der Kurs dort stabilisieren, könnte ein erneuter Anstieg in Richtung der 50 EUR-Marke und übergeordnet bis 65 EUR erfolgen. Ein Bruch der SMA50 hingegen würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Kurs auf 39,40 EUR oder gar 35 EUR fällt. Einschätzung Tageschart (Prognose): neutral / bärisch Wahrscheinlichkeitsszenarien: Bull-Case: 50 %

Bear-Case: 50 % 4-Stunden-Chartanalyse (Kurzfristiger Ausblick) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart zeigt sich ein bärisches Bild. Die Aktie notiert unterhalb der SMA20 (46,61 EUR) und SMA50 (46,65 EUR). Erst ein nachhaltiger Ausbruch über 47,83 EUR würde das Chartbild aufhellen und neue Aufwärtsimpulse liefern. Einschätzung 4h-Chart (Prognose): bärisch Kurzfristige Entwicklung (nächste 3 Monate): Bull-Case: 40 %

Bear-Case: 60 % Unterstützungen und Widerstände Unterstützungen Widerstände 45,81 EUR 46,47 EUR 44,71 EUR 46,61 EUR 40,93 EUR 46,69 EUR 39,40 EUR 47,83 EUR 35,00 EUR 54,00 EUR 32,50 EUR 65,00 EUR Fazit – Fresenius Medical Care Aktie im Fokus Die Fresenius Medical Care Prognose für 2025 zeigt ein solides Umsatz- und Ergebniswachstum, doch das Chartbild bleibt technisch angespannt. Anleger sollten die Marke von 47,83 EUR im Auge behalten – ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte die nächste Aufwärtsbewegung einleiten.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter.