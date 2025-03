Die US-amerikanisch Einzelhandelskette für Computerspiele und Unterhaltungssoftware, GameStop (Ticker: GME), legte am Dienstag nachbörslich Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vor, der Grund für das sich abzeichnende Aufwärts-Gap am Mittwoch von mehr als 12% (Stand: 10:15 Uhr) deutscher Zeit unter stark erhöhtem, vorbörslichem Volumen, dürfte aber vor allem auf eine Krypto-Ankündigung zurückzuführen sein. GameStop mit Bitcoin Finanzreserve 🔴 Aktie vor Rückeroberung der $30 Marke? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 GameStop Handelsideen 🔴 GameStop Prognose & Ausblick ► GameStop: US36467W1099 | WKN: A0HGDX | Ticker: GME Demnach gab das Unternehmen bzw. das Management von GameStop bekannt, dass man sich einstimmig darauf geeinigt hat, Bitcoin als Finanzreserve aufzunehmen. Diese Entscheidung erinnert sehr stark an jene von Strategy (Ticker: MSTR; ehemals Microstrategy), demnach das Unternehmen unter dem CEO Michael Saylor im Februar entschied, das Wort „Micro“ aus seinem Namen zu streichen und ein neues Firmenlogo zu enthüllen, um sein Engagement im Bereich Krypto und ganz besonders im Bereich Bitcoin noch deutlicher herauszustellen. Damals gab Strategy an, dass es eine „natürliche Entwicklung“ sei ausgehend vom Umstand, dass Bitcoin im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit des Unternehmens stünde. GameStop zog nun nach, folgend auf die Anordnung des US-Präsidenten Donald Trump zu Beginn des Monats März, wonach die USA eine strategische Reserve an Kryptowährungen unter Verwendung von Token einzurichten plant, die sich bereits im Besitz der Regierung befinden. Ausgehend hiervon gab GameStop bekannt, dass es einen Teil seines Bargeldes oder zukünftiger Schuldtitel oder Aktienemissionen in Bitcoin investieren wird, gab jedoch laut seiner vierteljährlichen Meldung nicht an, wie viele Bitcoins man maximal zu kaufen plane. Blicken wir zudem auf die vorgelegten Zahlen: demnach verzeichnete GameStop einen Anstieg des Gewinns im vierten Quartal, primär getragen durch Kostensenkung im weiter schwierigen Geschäftsumfeld rund um Videospiel-Hardware und -Waren. GameStop verzeichnete einen Nettogewinn im vierten Quartal von 131,3 Millionen US-Dollar, mehr als doppelt so hoch wie der Gewinn im Vorjahreszeitraum, wo dieser bei 63,1 Millionen US-Dollar lag. Allerdings verzeichnete GameStop im Vergleich zum Vorjahresquartal einen Umsatzrückgang, welcher sich im Berichtszeitraum auf 1,28 Milliarden US-Dollar gegenüber 1,79 Milliarden US-Dollar im Vorjahr belief. Während ich in Bezug auf längerfristige Engagements bezogen auf die Aktie weiterhin sehr skeptisch bin, dürften Trader am Mittwoch einen besonderen Blick auf die 29 US-Dollar Marke werfen. Ein Bruch darüber und halten könnte in den kommenden Tagen einen Lauf in Gefilde um 34, 35 US-Dollar die Aktie denkbar werden lassen. GameStop Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:  Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

