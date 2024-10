📈GBPUSD gewinnt vor der BoE-Entscheidung

What to expect from the Bank of England's September decision❓

Die Entscheidung der Bank of England kommt einen Tag nach einer ĂŒber den Konsens hinausgehenden Zinssenkung durch die Federal Reserve. Dies wirft Fragen ĂŒber den Zustand der US-Wirtschaft und die DurchfĂŒhrung der Geldpolitik durch andere Zentralbanken auf. Die Analysten von Bloomberg Intelligence gehen jedoch davon aus, dass die Bank of England ihren vorsichtigen Ansatz beibehalten und die ZinssĂ€tze unverĂ€ndert bei 5 % belassen wird. Es wird erwartet, dass die BoE bei der Signalisierung des Tempos zukĂŒnftiger Zinssenkungen einen vorsichtigen Ansatz verfolgen wird. Der wichtigste Punkt dĂŒrfte die Entscheidung ĂŒber die Verringerung der Bilanz der Bank im kommenden Jahr und deren Auswirkungen auf die Haushaltsstrategie des Landes sein. Erwartet wird ein einstimmiger Beschluss, die Bilanz um 100 Milliarden Pfund zu reduzieren, was dem Ziel fĂŒr 2023 entspricht.

Die wichtigsten Fakten zur heutigen BoE-Entscheidung:

Analysten erwarten, dass die ZinssÀtze trotz der gestrigen Zinssenkung durch die Fed bei 5 % bleiben werden

Einstimmiger Beschluss zur Verringerung der Bilanzsumme um 100 Milliarden Pfund wird erwartet, was dem Ziel fĂŒr 2023 entspricht

Bank dĂŒrfte bei kĂŒnftigen Zinssenkungen zurĂŒckhaltend agieren

Die Verbraucherpreisinflation blieb im August mit 2,2% unter den Prognosen der BOE, was kĂŒnftige Entscheidungen beeinflussen könnte

Das BIP-Wachstum im zweiten Quartal 2024 war etwas schwÀcher als prognostiziert, was auf eine Verlangsamung der Wirtschaft hindeutet

Die Entscheidung wird bekannt gegeben um 13:00 Uhr dt. Zeit.

Das Analysemodell von Bloomberg, das die Haltung der einzelnen BoE-Banker anhand ihrer Kommentare bewertet, scheint zu bestÀtigen, dass sie im Durchschnitt eine neutrale Haltung zu den aktuellen ZinssÀtzen einnehmen. Quelle: Bloomberg Financial LP

What do the current macro data show?

Die wichtigste MessgrĂ¶ĂŸe fĂŒr die britische Inflation bleibt derzeit innerhalb des Zielbereichs der Bank of England. Andererseits bleiben die Kerninflationswerte jedoch durchgehend hoch, was die Chancen auf eine dovishe Haltung der BoE in naher Zukunft effektiv verringert. Quelle: XTB

Das Lohnwachstum im Vereinigten Königreich verlangsamt sich jedoch, was die Banker dazu veranlassen wird, die monetÀren Bedingungen in der Wirtschaft mittelfristig zu lockern. Quelle: XTB

Wie könnte das Pfund auf die Entscheidung selbst reagieren?

Betrachtet man ausschließlich die ZinssĂ€tze und die gegenwĂ€rtig vom Markt eingeschĂ€tzte Entwicklung in den kommenden 12 Monaten, so wird deutlich, dass die BoE weiterhin eine sehr restriktive Politik verfolgt, was theoretisch das Pfund auf dem WĂ€hrungsmarkt auf lĂ€ngere Sicht stĂŒtzen könnte. Quelle: Bloomberg Financial LP

GBPUSD Technische Analyse (W1 und D1)

Das Pfund setzt seinen dynamischen AufwĂ€rtstrend gegenĂŒber dem US-Dollar fort und bricht damit zu neuen lokalen HöchststĂ€nden aus, die beim GBPUSD-Paar seit MĂ€rz 2022 nicht mehr erreicht wurden. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint es, dass die Fundamentaldaten den derzeit sichtbaren Trend weiter unterstĂŒtzen könnten. Quelle: xStationÂ

Â

GBPUSD hĂ€lt sich ĂŒber dem Höchststand vom letzten Jahr und ĂŒber dem 23,6%-Fibonacci-Retracement. Der RSI-Indikator zeigt seit April einen AufwĂ€rtstrend, und ein Ausbruch aus dem neutralen Bereich an der Spitze könnte ein zinsbullisches Signal bedeuten. Auch der MACD weist höhere Spitzenwerte und niedrigere Tiefstwerte auf. FĂŒr die BĂ€ren wĂ€re der erste Test eine Bewegung unter die UnterstĂŒtzung beim 23,6% Fibonacci-Retracement. Quelle: xStationÂ

Â

DEUTSCHE und USÂ AKTIENÂ kommissionsfrei handeln:

Â