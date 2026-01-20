GEA Prognose 2025: Aktie im Fokus nach Q3-Zahlen & Chartcheck

Aktie im Fokus: GEA – die GEA Group hat im dritten Quartal 2025 operativ stärker geliefert als erwartet. Während Umsatz und Auftragseingang leicht unter den Markterwartungen lagen, konnte das Unternehmen das Ergebnis klar verbessern. Besonders wichtig für Anleger: Die GEA Prognose für das Gesamtjahr 2025 wurde bestätigt.

► GEA WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006 / Kürzel: G1A

✅ Drei Key Takeaways

GEA Prognose 2025 bestätigt: Organisches Umsatzwachstum von +2 bis +4 % sowie EBITDA-Marge 16,2–16,4 % bleiben das zentrale Fundament für den Ausblick.

Aktie im Fokus nach Q3: Operativ stärker als erwartet ( EBITDA +7 % auf 232 Mio. EUR ), während Umsatz und Auftragseingang nur leicht unter den Erwartungen lagen.

Charttechnisch entscheidend: Kurs über SMA200 – wichtig ist das Schließen des Gaps bei 63,10 EUR. Oberhalb steigt die Chance auf Jahreshoch 66,80 EUR und anschließend 68,5–69,5 EUR.

Fundamentaldaten zur GEA Aktie (Kurzüberblick)

Kennzahl Wert Aktueller Preis 60,50 EUR Marktkapitalisierung 9,27 Mrd. EUR Umsatz 2024 5,42 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 40,19 % KGV 22,50 4-Wochen-Performance +1,87 % Bewertung Fairer Preis Dividendenrendite 2025* 2,45 % Branche Spezialmaschinen

* Prognose

Parkettgeflüster: Q3/2025 mit Ergebnisplus – Umsatz solide, Auftragseingang stabil

Im dritten Quartal 2025 konnte GEA das operative Ergebnis weiter ausbauen: Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwendungen stieg um knapp 7 % auf 232 Mio. EUR. Der Auftragseingang legte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5,5 % auf 1,37 Mrd. EUR zu. Gleichzeitig erhöhte sich der Auftragsbestand um 2,9 % auf 3,10 Mrd. EUR.

Beim Umsatz zeigte sich ein moderates Wachstum: GEA erzielte im dritten Quartal 2025 1,36 Mrd. EUR, ein Plus von 1,2 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Das Konzernergebnis stieg von 112 Mio. EUR (Q3/2024) auf 120,8 Mio. EUR.

Kumuliert per Ende September liegt der Umsatz bei 3,94 Mrd. EUR und damit nur 0,2 % über dem Vergleichszeitraum. Das Konzernergebnis für die ersten neun Monate 2025 beläuft sich auf 322,2 Mio. EUR.

GEA Prognose 2025: Ausblick bestätigt – Umsatzwachstum & Marge im Fokus

Die GEA Prognose für 2025 wurde bestätigt. Erwartet wird weiterhin ein organisches Umsatzwachstum von +2,0 % bis +4,0 % gegenüber 2024. Zudem soll die EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand zwischen 16,2 % und 16,4 % liegen.

Für Anleger ist das ein wichtiges Signal: Die bestätigte GEA Prognose stützt die Erwartung einer stabilen operativen Entwicklung – trotz einzelner Quartalsschwankungen bei Umsatz und Auftragseingang.

Chartcheck Tageschart: GEA Aktie stabilisiert sich – nächste Ziele im Blick

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Aktie konnte den Rücksetzer im April zügig ausgleichen und anschließend in eine Seitwärtsphase übergehen. Ende Juli lief das Papier bis an das Jahreshoch bei 66,80 EUR, bevor moderate Gewinnmitnahmen einsetzten. Ab Ende August bewegte sich die Aktie in einer Seitwärtsbox, die Anfang November nach unten verlassen wurde.

Die Abgaben verliefen kontinuierlich, doch nach dem Tief Anfang Dezember stabilisierte sich die Aktie und konnte sich wieder erholen. Auch zu Jahresbeginn blieb das Kaufinteresse erhalten.

Relevante gleitende Durchschnitte (Tageschart)

SMA20: 58,54 EUR

SMA50: 58,19 EUR

SMA200: 59,63 EUR

Im Verlauf der Konsolidierung boten SMA20 und SMA50 zunächst Unterstützung. Der Rücksetzer ab Mitte August führte unter die SMA20, wobei die SMA50 noch Stabilität gab. Anschließend wurden beide Linien aufgegeben und die Aktie setzte bis an die SMA200 zurück – diese konnte kurzfristig jedoch keinen nachhaltigen Support liefern.

Mitte Dezember gelang der Rebound über SMA20 und SMA50. Im Januar lief die Aktie zwar auch über die SMA200, konnte sich bislang jedoch noch nicht deutlich nach oben absetzen.

Ausblick Tageschart

Die Aktie notiert aktuell über der SMA200 und hat damit grundsätzlich Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung. Entscheidend bleibt, dass sich der Kurs nachhaltig von der SMA200 löst und das offene GAP bei 63,10 EUR schließen kann. Setzt sich die Aktie anschließend oberhalb dieses Gaps fest, steigt die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Tests des Jahreshochs 2025.

Mögliche nächste Ziele:

63,10 EUR (GAP)

66,80 EUR (Jahreshoch 2025)

68,50–69,50 EUR (Folgebereich)

Risiko-Szenario: Sollte die SMA200 auf Tagesschlussbasis nicht halten, könnten SMA20 und SMA50 erneut als Unterstützung wirken. Kritisch wird es, wenn die SMA50 aufgegeben wird – dann würde sich das Chartbild eintrüben, mit Perspektive auf das Dezember-Tief und im weiteren Verlauf auf das offene GAP bei 50,15 EUR.

Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral / bullisch

Langfristiger Ausblick (12–18 Monate): Seitwärts bis aufwärts – 70 EUR möglich

Kann sich die Aktie per Tagesschluss über der SMA200 etablieren und anschließend dynamisch nach Norden lösen, ergeben sich Chancen, das Jahreshoch 2025 erneut anzulaufen. Übergeordnet bleibt auch ein Anstieg in Richtung 70 EUR möglich.

Fällt die Aktie hingegen per Tagesschluss unter die SMA50 zurück, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Tief aus November getestet wird.

Wahrscheinlichkeiten (Setup):

Bull-Szenario: 60 %

Bear-Szenario: 40 %

4h-Chart: Trendwende intakt – Fokus auf Rückeroberung der SMA20

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart ist die Abwärtsbewegung bis November klar erkennbar. Nach dem GAP down Anfang Dezember stabilisierte sich das Papier und konnte wieder aufwärtslaufen. Schrittweise kamen neue Käufer in den Markt: Die Aktie schob sich zunächst über die SMA20 und dann über die SMA50, wobei die SMA20 im Dezember mehrfach als Support fungierte.

Anschließend ging es über die SMA200, über der sich die Aktie etablieren konnte. Zuletzt kam es zu einem GAP down unter die SMA20, wobei sich der Kurs weiterhin im Umfeld dieser Linie stabilisieren konnte.

Ausblick 4h-Chart

Wichtig ist jetzt, dass die Aktie zeitnah wieder über die SMA20 zurückkehrt und sich darüber festsetzt. Gelingt dies, ist das Schließen des Gaps ein realistisches Folgeszenario – anschließend rücken die Ziele aus dem Tageschart wieder in den Fokus.

Gelingt der Move über die SMA20 zunächst nicht, könnte die Aktie an die SMA200 zurücksetzen, um dort neue Dynamik aufzubauen. Deutlich negativer würde das Bild, wenn die Aktie unter die SMA50 fällt und sich darunter etabliert – dann steigt die Wahrscheinlichkeit weiterer Abgaben bis zum offenen GAP bei 54,85 EUR oder bis an das Dezember-Tief.

Einschätzung 4h-Chart, Prognose: bullisch

Wahrscheinlichkeiten (Setup):

Bull-Szenario: 55 %

Bear-Szenario: 45 %

Widerstände und Unterstützungen (Marken im Überblick)

Widerstände

60,46

60,54

60,93

62,14

63,10 (GAP)

66,60

68,70

Unterstützungen

59,63

59,22

58,71

58,54

58,19

58,07

54,85 (GAP)

