Gemischte Stimmung an der Wall Street

Nasdaq 100 uneinheitlich aufgrund neutraler Haltung der Fed, Äußerungen von Trump und Ausverkauf bei Alphabet 🗽 Die Futures auf den Nasdaq 100 (US100) legen leicht zu, da die Märkte auf die neutrale Haltung der Fed, die Äußerungen von Trump und den Ausverkauf von Alphabet reagieren, der durch Apples Fokus auf eine KI-Suchmaschine in Safari ausgelöst wurde. Die Dow Jones 30-Futures steigen jedoch um 1 % und der S&P 500 legt um fast 0,5 % zu. Die Fed hält die Zinsen bei 4,5 %. Fed-Chef Powell signalisiert wirtschaftliche Unsicherheit und „keine Eile“ für Zinssenkungen, solange die Auswirkungen der Zollpolitik auf die US-Wirtschaft und die Inflation ungewiss bleiben. Powell erklärte außerdem, dass die Fed ihre Ziele in diesem Jahr nicht erreichen werde, wenn die Zölle bestehen bleiben.

Die Alphabet-Aktie ist um mehr als 8 % gefallen, da Apple in seinem Bericht signalisierte, dass die Safari-Suche trotz der steigenden Beliebtheit von KI-fokussierten Suchmaschinen weniger aktiv genutzt wird; nun wird sich das Unternehmen auf KI-Funktionen in Safari konzentrieren. Noch wichtiger für die Aktien ist jedoch, dass

Donald Trump erklärte, dass die 145 %-Zölle auf China weiterhin auf dem Tisch liegen und er „nicht viele Zollausnahmen in Betracht zieht". Die Märkte ignorieren seine Haltung jedoch weitgehend und betrachten sie als mögliche Verhandlungstaktik. Nasdaq 100 Chart (D1) Die Futures auf den Nasdaq 100 sind heute um 0,2 % gestiegen, wurden aber weiterhin unterhalb der EMA200-Widerstandszone (rote Linie) bei 20183 Punkten gehandelt und konnten dieses Niveau nicht überschreiten. Die endgültige Reaktion des Marktes wird jedoch erst nach der Pressekonferenz von Fed-Chef Powell klarer werden.

