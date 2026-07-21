General Motors Aktie steigt nach starken Quartalszahlen - Börse aktuell: Prognose für 2026 angehoben

Die General Motors Aktie steht heute im Fokus der Anleger. Der US-Autobauer hat mit seinen Zahlen für das zweite Quartal 2026 die Markterwartungen übertroffen und zugleich den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. An der Börse aktuell sorgen vor allem die starke Entwicklung in Nordamerika sowie die verbesserten Gewinnprognosen für Aufmerksamkeit.

► General Motors WKN: A1C9CM | ISIN: US37045V1008 | Ticker: GM (NYSE)

General Motors übertrifft die Erwartungen

General Motors (GM.US) meldete ein deutlich besser als erwartetes Ergebnis für das zweite Quartal 2026 und erhöhte die Prognose für den bereinigten Gewinn sowie den freien Cashflow. Das Nordamerika-Geschäft bleibt der wichtigste Gewinnbringer des Konzerns. Stabile Fahrzeugpreise, eine hohe Nachfrage nach Pick-ups und SUVs sowie Fortschritte bei der Reduzierung der Verluste im Elektrofahrzeuggeschäft stützten das Ergebnis.

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:

Bereinigter Gewinn je Aktie: 3,57 USD (Erwartung: rund 3,20 USD)

(Erwartung: rund 3,20 USD) Umsatz: 48,03 Mrd. USD , ein Plus von 1,9% im Jahresvergleich (Konsens: 47,01 Mrd. USD)

, ein Plus von 1,9% im Jahresvergleich (Konsens: 47,01 Mrd. USD) Bereinigtes EBIT in Nordamerika: 3,45 Mrd. USD (Erwartung: 3,26 Mrd. USD)

(Erwartung: 3,26 Mrd. USD) Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie 2026 auf 12,00 bis 14,00 USD angehoben (zuvor 11,50 bis 13,50 USD)

Gleichzeitig senkte General Motors die Prognose für den ausgewiesenen Nettogewinn auf 8,4 bis 9,8 Mrd. USD nach zuvor 9,9 bis 11,4 Mrd. USD.

Nordamerika bleibt Wachstumstreiber

Die Fahrzeugverkäufe stiegen im Jahresvergleich um 1,6% auf rund 990.000 Einheiten. Das bereinigte EBIT der Nordamerika-Sparte erreichte 3,45 Mrd. USD, während sich die bereinigte EBIT-Marge gegenüber dem Vorjahr um 2,5 Prozentpunkte auf 8,6% verbesserte.

CEO Mary Barra führte die starke Entwicklung auf stabile Fahrzeugpreise, das erfolgreiche Pick-up- und SUV-Portfolio, niedrigere Garantiekosten sowie eine höhere operative Effizienz zurück. Auch das internationale Geschäft entwickelte sich besser als erwartet. Einschließlich der chinesischen Gemeinschaftsunternehmen erzielte GM dort ein bereinigtes EBIT von 190 Mio. USD und übertraf damit die Analystenschätzungen.

Bereinigter Gewinn steigt, Nettogewinn fällt

Der bereinigte operative Gewinn des Konzerns legte im Jahresvergleich um rund 30% auf mehr als 3,9 Mrd. USD zu. Die bereinigte operative Marge verbesserte sich auf 8,2%.

Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn sank dagegen um 31,1% im Jahresvergleich auf 1,3 Mrd. USD. Belastet wurde das Ergebnis durch Sonderaufwendungen in Höhe von 2,3 Mrd. USD im Zusammenhang mit der Neuausrichtung der Elektrofahrzeugstrategie. Gleichzeitig reduzierte General Motors die Verluste im EV-Geschäft weiter und baute das margenstärkere Geschäft mit digitalen Dienstleistungen aus.

General Motors hebt Prognose für 2026 an

Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern nun:

Bereinigtes EBIT von 14 bis 16 Mrd. USD (zuvor 13,5 bis 15,5 Mrd. USD)

(zuvor 13,5 bis 15,5 Mrd. USD) Bereinigter Gewinn je Aktie von 12 bis 14 USD (zuvor 11,50 bis 13,50 USD)

(zuvor 11,50 bis 13,50 USD) Bereinigter Automotive Free Cashflow von 9,5 bis 11,5 Mrd. USD (zuvor 9 bis 11 Mrd. USD)

Die Investitionsausgaben sollen 2026 weiterhin zwischen 10 und 12 Mrd. USD liegen.

Niedrigere Prognose für den Nettogewinn

Trotz der verbesserten operativen Aussichten senkte General Motors die Prognose für den ausgewiesenen Nettogewinn auf 8,4 bis 9,8 Mrd. USD. Bereits das zweite Quartal in Folge hebt der Konzern damit seine bereinigten Gewinnziele an, reduziert jedoch gleichzeitig den Ausblick für den Nettogewinn.

Hintergrund sind vor allem einmalige Sonderbelastungen und Restrukturierungskosten im Zusammenhang mit der Elektrofahrzeugstrategie. Trotz der starken Quartalszahlen notierte die General Motors Aktie im vorbörslichen Handel rund 2% im Minus.

General Motors Aktie im Chart

Nach Veröffentlichung der Quartalszahlen gibt die General Motors Aktie leicht nach und notiert im Bereich von 74 USD. Damit bewegt sich der Kurs in der Nähe des 200-Tage-EMA, der derzeit eine wichtige technische Unterstützungszone darstellt.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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