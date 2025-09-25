Gerresheimer Aktie im Absturz – Aktien kaufen oder besser meiden? 💊

Einleitung Die Gerresheimer Aktie erlebte zuletzt einen dramatischen Kurssturz von fast -30 %, nachdem die BaFin ein Prüfverfahren wegen möglicher Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften einleitete. Anleger fragen sich nun: Ist das die Chance, günstig Gerresheimer Aktien zu kaufen – oder überwiegen die Risiken? Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Gerresheimer ISIN: DE000A0LD6E6 | WKN: A0LD6E | Ticker: GXI.DE ✅ Drei Key Takeaways ⚖️ BaFin ermittelt wegen Bilanzierung Verdacht: Umsätze wurden durch „Bill-and-hold“-Geschäfte zu früh verbucht

Prüfung betrifft den Konzernabschluss 2024

Gerresheimer betont: Man habe periodengerecht bilanziert und kooperiere mit den Behörden 📉 Kursverlust & Investoren-Druck Aktie brach zeitweise um -30 % ein

Aktivistischer Investor Active Ownership Capital fordert Verkäufe & Sparprogramm

Großaktionäre: Goldman Sachs (8,9 %), AOC (5,3 %) 🏭 Geschäft & Perspektiven Umsatz 2024: +2,9 % auf >2 Mrd. €

Fokus auf Pharma-Verpackungen & Abnehmspritzen als Wachstumstreiber

📊 Fundamentaldaten zur Gerresheimer Aktie (2024/2025) Kennzahl Wert Kursverlust (Sept. 2025) -30 % an einem Tag Umsatz 2024 ca. 2,0 Mrd. € (+2,9 %) „Bill-and-hold"-Volumen niedriger zweistelliger Mio.-Betrag Großaktionäre Goldman Sachs 8,9 %, AOC 5,3 % 🧠 Fazit: Gerresheimer Aktie – Aktien kaufen oder Finger weg? Die Gerresheimer Aktie steht massiv unter Druck – rechtliche Risiken durch die BaFin-Prüfung und aktivistischer Druck machen die Lage angespannt. Fundamentale Wachstumstreiber wie das Geschäft mit Abnehmspritzen bleiben langfristig intakt, doch kurzfristig überwiegen die Unsicherheiten. Anleger, die Aktien kaufen wollen, sollten nur in kleinen Tranchen einsteigen und auf weitere Klarheit durch die Aufsichtsbehörden warten. Gerresheimer Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ – Gerresheimer Aktie 1. Warum ist die Gerresheimer Aktie so stark gefallen?

Die Gerresheimer Aktie verlor rund -30 %, nachdem die BaFin ein Prüfverfahren wegen möglicher Verstöße bei der Rechnungslegung eingeleitet hat. 2. Sollte man jetzt Gerresheimer Aktien kaufen?

Kurzfristig ist Vorsicht geboten, da rechtliche Risiken und Unsicherheiten bestehen. Langfristig könnten jedoch Chancen im Geschäft mit Pharma-Verpackungen und Abnehmspritzen bestehen. 3. Welche Chancen bietet die Gerresheimer Aktie?

Das Unternehmen wächst im Bereich Pharma-Verpackungen, treibt Innovationen voran und profitiert von der starken Nachfrage nach Medikamenten-Injektionssystemen. 4. Welche Risiken bestehen für Anleger?

Die laufenden BaFin-Ermittlungen, Druck durch aktivistische Investoren und schwankende Margen stellen Risiken für die Gerresheimer Aktie dar. 5. Wie lautet die Prognose für die Gerresheimer Aktie?

Analysten sehen Chancen auf eine Erholung, sobald Klarheit durch die Behörden herrscht. Bis dahin sollten Anleger, die Aktien kaufen wollen, vorsichtig und schrittweise vorgehen.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.