Börse Aktuell: Kupfer Prognose steigt trotz China-Sorgen – Neues Allzeithoch?

Die Kupferpreise setzten zu Beginn der heutigen Handelssitzung ihre dynamischen Gewinne fort. Der heutige Anstieg brachte die Notierungen auf den höchsten Tagesstand seit Januar. Mit 14.236 USD pro Tonne besteht die reale Chance auf den höchsten historischen Schlusskurs der Geschichte.

Haupttreiber an der Börse aktuell ist ein gewaltiger „Squeeze“ bei Londoner Kontrakten sowie ein fester Kampf um die physische Lieferung. Der Bullenmarkt für das Industriemetall hält unvermindert an – und das trotz enttäuschender Konjunkturdaten aus China, das für rund 50 % der weltweiten Gesamtnachfrage verantwortlich ist.

Schwache China-Daten vs. Stärke der Industriemetalle

Die makroökonomischen Daten aus China für Juli enttäuschten die Märkte auf breiter Front:

Einzelhandelsumsätze: Zuwachs von nur 0,6% y/y (erwartet: 1,5%).

Zuwachs von nur 0,6% y/y (erwartet: 1,5%). Industrieproduktion: Verlangsamung auf 4,5% y/y.

Verlangsamung auf 4,5% y/y. Immobilienmarkt: Preise für neue Eigentumswohnungen fielen um 3,2% y/y.

Preise für neue Eigentumswohnungen fielen um 3,2% y/y. Arbeitslosigkeit: Unerwarteter Anstieg auf 5,2%.

Die deutliche Eintrübung der chinesischen Wirtschaft und die anhaltende Immobilienkrise belasten die Nachfrage, was sich unter anderem auf die Stahlproduktion auswirkt. Dennoch bleibt China der weltweit größte Abnehmer des Rotmetalls – vor allem durch den massiven Einsatz in der Infrastruktur, der Energiewende und im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI).

Früher waren Daten aus China der maßgebliche Indikator für den Markt. Derzeit beobachten wir jedoch eine massive Divergenz zwischen dem Frühindikator (Kreditimpuls) und dem steigenden Kupferpreis

Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Trotz des negativen Umfelds zeigen sich Industriemetalle extrem robust. Kupfer verzeichnet eine Abweichung von +3,31σ über dem 5-Jahres-Durchschnitt. Edelmetalle halten eine ähnlich starke Position: Gold (+3,13σ) und Silber (+2,95σ) dienen weiterhin als sicherer Hafen gegen globale geopolitische Risiken. Logistikspannungen im Nahen Osten und im Roten Meer zwingen asiatische Abnehmer weiterhin zu Ausweichrouten.

Standardabweichungen vom 5-Jahres-Mittelwert der wichtigsten Rohstoffe. Quelle: XTB

Short Squeeze und massive Backwardation an der LME

Die bulliche Kupfer Prognose stützt sich vor allem auf eine extrem hohe physische Prämie in London und den Einbruch der Lagerbestände. Der Preis für Kassa-Kupfer (Spot) an der London Metal Exchange (LME) lag zeitweise 543,50 USD pro Tonne über den Drei-Monats-Kontrakten. Eine solche Backwardation wurde seit dem Markt-Squeeze im Jahr 2021 nicht mehr beobachtet.

Kritische Faktoren am Markt:

Lagerbestände auf Tiefstand: Die globalen LME-Bestände fielen 42 Tage in Folge auf knapp über 200.000 Tonnen – der längste Rückgang seit 2014. Blockierte Mengen: Fast die Hälfte dieser Bestände ist bereits für Käufer reserviert, was dem freien Markt kaum Spielraum lässt. Big Player aktiv: Mächtige Handelshäuser wie Mercuria, Trafigura und Vitol haben in den letzten Wochen im großen Stil Kupfer aus den Lagern abgezogen.

Die Preisdifferenz zwischen dem Kassakurs in London und dem 3-Monats-Kurs. Quelle: Bloomberg Finance LP

Auf dem Kupfermarkt ist derzeit eine massive kurzfristige Backwardation zu beobachten. Quelle: Bloomberg Finance LP

Ungleichgewicht der Lager: USA horten, China leert sich

Die aktuelle Lage zeigt eine deutliche geografische Verschiebung: Während die Lagerhäuser in China leer sind, steigen die Bestände in den USA massiv an.

US-Zollspekulationen: Händler exportieren verstärkt an die US-Börse Comex, da Markteilnehmer neue Tarife auf raffiniertes Kupfer unter einer US-Administration befürchten. Dies führte zeitweise zu Preisabweichungen von bis zu 1.000 USD pro Tonne gegenüber London.

Produktionskürzungen in China: Chinesische Schmelzen müssen die Produktion drosseln. Gründe hierfür sind sinkende Erzqualitäten und ein akuter Mangel an Kupferschrott durch strengere Rechnungskontrollen in der Recyclingindustrie.

Die weltweiten Kupfervorräte an den Börsen gehen zurück, erscheinen jedoch im historischen Kontext nicht als extrem niedrig, was vor allem auf den enormen Anstieg der US-Vorräte in den letzten 1,5 Jahren zurückzuführen ist. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Börse Aktuell: Kupfer Prognose und Ausblick

Das Zusammenspiel aus Lieferpanik, anstehenden Kontrakt-Fälligkeiten und Handelskonflikten hat den Kupferpreis in diesem Jahr um knapp 15 % steigen lassen. Die LME-Notierungen haben die Marke von 14.000 USD pro Tonne nachhaltig durchbrochen.

Short-Dominanz: Am Londoner Markt überwiegen nach wie vor die Short-Positionen gegenüber Long-Positionen.

Kursziel 15.000 USD: Analysten erwarten, dass der anhaltende Druck auf Eindeckungen zu weiteren Zwangskäufen führt.

Vor dem Hintergrund dieser physischen Knappheit spricht die Kupfer Prognose für den baldigen Test der Allzeithochs: Nach dem Durchbrechen der Marke von 14.500 USD rückt das Ziel von 15.000 USD pro Tonne in greifbare Nähe.

Die Kupferpreise sind in diesem Jahr um über 15 % gestiegen. Quelle: XTB

Interessanterweise überwiegen am Londoner Kupfermarkt nach wie vor die Short-Positionen gegenüber den Long-Positionen. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Kupferpreise verzeichnen zu Beginn der Woche starke Zuwächse und durchbrechen damit eine mehrtägige Konsolidierungsphase. Obwohl weltweit keine Probleme zu verzeichnen sind, könnte der lokale Charakter der Märkte zu einer weiteren Verknappung führen, die die Preise auf neue historische Höchststände treiben könnte.





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