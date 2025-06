GitLab-Aktie fällt trotz besser als erwarteter Quartalszahlen – Ausblick enttäuscht Anleger

GitLab hat im Rahmen der letzten Trading-Sitzung seine Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt. GitLab ist ein amerikanisches Technologieunternehmen, das die DevSecOps-Plattform entwickelt, mit der Teams Software innerhalb eines einzigen Tools planen, erstellen, testen, bereitstellen und sichern können. Das 2011 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco arbeitet nach einem Cloud-basierten (SaaS) und Open-Source-Modell und bedient Kunden weltweit, von Start-ups bis hin zu großen Unternehmen. Die GitLab-Plattform integriert Quellcodeverwaltung, CI/CD-Automatisierung, Sicherheitstests, Projektmanagement und Analysen, sodass Unternehmen Software schneller und sicherer bereitstellen können. GitLab ist auch ein Pionier im Bereich Remote-Arbeit und eines der weltweit größten vollständig remote arbeitenden Unternehmen. ► GitLab Aktie WKN: A3C5G2 | ISIN: US37637K1088 | Ticker: GTLB Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 Umsatz: 214,5 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 27 % gegenüber dem Vorjahr.

Non-GAAP-Betriebsmarge: 12 % (im Vergleich zu einem Verlust von 2 % im Vorjahr).

Non-GAAP-Bruttomarge: 90 %.

Bereinigter Free Cashflow: 104,1 Millionen US-Dollar, mit einer Marge von 49 %.

Kunden mit einem ARR von über 100.000 US-Dollar: 1.288 (+26 % gegenüber dem Vorjahr).

Dollar-basierte Nettoumsatzbindung (DBNRR): 122 %.

Barmittel und Investitionen zum Quartalsende: 1,1 Milliarden US-Dollar. Ausblick Prognose für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026: Umsatz zwischen 226 und 227 Millionen US-Dollar (+24 % gegenüber dem Vorjahr); Non-GAAP-Gewinn pro Aktie zwischen 0,16 und 0,17 US-Dollar.

Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2026: Umsatz zwischen 936 und 942 Millionen US-Dollar (+24 % gegenüber dem Vorjahr). Hat das Unternehmen die Anleger positiv überrascht? Die Ergebnisse von GitLab für das erste Quartal übertrafen zwar die eigenen Prognosen, doch war die positive Überraschung im historischen Vergleich eher moderat, da der Umsatz die Obergrenze der Prognose nur um 0,7 % übertraf. Nach der Bekanntgabe ist die Aktie des Unternehmens derzeit um rund 9 % gefallen, nachdem sie bei Börsenbeginn zunächst um rund 14 % nachgegeben hatte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die meisten Institutionen, die Empfehlungen für GitLab abgegeben haben, haben ihre Kaufempfehlungen beibehalten, aber ihre Kursziele deutlich gesenkt. Die durchschnittlichen Kursziele liegen nun bei 65 bis 70 US-Dollar. Analysten haben auf eine Verlangsamung der Neukundengewinnung und den Wettbewerbsdruck im KI-Segment hingewiesen. Sie betonten jedoch auch die robuste Wachstumsdynamik, die starke Kundenbindung und den Rekord-Free-Cashflow des Unternehmens. GitLab investiert weiterhin konsequent in künstliche Intelligenz (KI) (GitLab Duo) und integriert KI in seine Tools für Zusammenarbeit und Code-Automatisierung. Das Unternehmen rechnet mit weiterem Wachstum, das durch die zunehmende Akzeptanz von KI-Lösungen bei Kunden und strategische Partnerschaften, darunter eine mit AWS, vorangetrieben wird. Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

