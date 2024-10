GlaxoSmithKline steigt um 5 % aufgrund des Vergleichs in der Zantac-Sache in den USA

Die Aktien des britischen Pharmariesen GlaxoSmithKline (GSK.US) stiegen heute um mehr als 5 %, nachdem in den US-Zantac-Klagen ein Vergleich über 2,2 Milliarden US-Dollar erzielt wurde, der durch Bedenken hinsichtlich der Krebsgefahr verursacht wurde. Durch den Vergleich werden 93 % (fast 80.000) der US-Klagen beigelegt. Das Unternehmen wird diesen Verlust in den Ergebnissen des dritten Quartals dieses Jahres ausweisen. Erwartet wird, dass alle Vergleiche bis zum Ende des ersten Halbjahres 2025 umgesetzt werden. GSK bestätigte außerdem, dass weitere 70 Millionen US-Dollar gezahlt wurden, um die sogenannte Qui-Tam-Beschwerde im Zusammenhang mit Zantac beizulegen, die zuvor von Valisure eingereicht worden war. Diese Vereinbarung muss noch vom Justizministerium genehmigt werden. Die Anleger reagierten positiv auf diese Nachricht, was die „Unsicherheit“ im Zusammenhang mit dem Fall Zantac verringerte. Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen HANDELN beim TESTSIEGER: Der Testsieger bei den CFD Brokern 2024 bei Brokerwahl.de ist XTB

