Gold Rückblick: (30.10.2023 - 03.11.2023)

Gold notierte am Montagmorgen bei 1.995,5 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 19,90 US-Dollar über dem Level am Montagmorgen der Vorwoche aber 11,30 US-Dollar unter dem Wochenschluss am Freitagabend. Gold bewegte sich am Montag übergeordnet seitwärts weiter. Erst am Dienstag kam etwas Kaufdruck auf, der das Edelmetall an die 2.007,8 US-Dollar brachte. Diese Bewegung hatte aber keine Substanz. Es ging bereits am Dienstagnachmittag wieder deutlich abwärts. Die Schwäche setzte sich im Rahmen des Frühhandels zu Mittwoch weiter fort. Erst dann gelang eine kleinere Entlastungsbewegung, die aber auch gleich wieder abverkauft wurde. Erst nachdem das Wochentief am Mittwochabend formatiert war, konnte sich das Edelmetall erholen, zunächst moderat, am Freitagnachmittag dann dynamischer. Gold ging bei 1.992,2 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt knapp unter dem Niveau der Vorwoche, aber erneut über der 2.000 US-Dollar-Marke. Das Wochentief wurde über dem Level der Vorwoche formatiert. Nach drei Wochen mit teilweise ordentlichen Gewinnen wurde in dieser Handelswoche ein kleiner Wochenverlust ausgewiesen, prozentual rund 0,6%. Die Range war kleiner als in der Woche zuvor und lag auch unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 2.006,8 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser nächstes Anlaufziel bei 2.007,6 US-Dollar anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht ganz erreicht, das Setup hat damit gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit Unterschreiten der 1.971,0 US-Dollar hingegen exakt an unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 1.969,7 US-Dollar.

Gold - Wie könnte es weitergehen:

Gold-Widerstände

2.022,1

2.048,1

2.078,5

Gold-Unterstützungen

1.990,0

1.987,5

1.986,7

1.985,6

1.985,5

1.962,2

1.956,4

1.934,0

1.932,2

1.922,1

1.912,2

1.904,4

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold Setups:

Intraday-Marke 2.023 und 1.942

Tagesschlussmarken 2.041 und 1.871

Break1 Bull (Wo-Schluss) (1.916)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (2.041)

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Boxbereich 2.223 bis 1.087

Range 2.484 bis 746

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass Gold über die SMA200 (aktuell bei 1.934,0 US-Dollar) gelaufen ist und sich über dieser Linie festgesetzt hat. Es ging in den letzten Handelstagen etwas abwärts, die Verluste waren aber überschaubar. Zum Wochenschluss hin kam wieder Kaufinteresse auf.

Das Tageschart kann nach wie vor bullisch interpretiert werden. Solange Gold es schafft, sich per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 1.956,4 US-Dollar) zu halten, solange könnte es weiter aufwärts an unsere Anlaufziele bei 2.020/22 US-Dollar und dann übergeordnet bis an die 2.040 US-Dollar gehen.

Rücksetzer könnten sich zunächst bis an die SMA20 einstellen und wären als unkritisch zu interpretieren, solange es das Edelmetall es schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu stabilisieren und zu erholen. Gelingt dies aber nicht, bzw. wird diese Durchschnittslinie mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es direkt weiter abwärts an die SMA200 bzw. die SMA50 (aktuell bei 1.922,1 US-Dollar) gehen. Beide Linien haben das Potential Rücksetzer zu stabilisieren. Bärisch eintrüben würde sich das Tageschart dann wieder, wenn Gold sich unter der SMA50 festsetzt.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Das Edelmetall ist zunächst unter die SMA20 (aktuell bei 1.985,6 US-Dollar) gefallen, hat es aber geschafft, sich im Dunstkreis der SMA50 (aktuell bei 1.987,5 US-Dollar) zu stabilisieren. Im Chart ist sehr gut zu erkennen, dass es einige Zeitlang an dieser Linie entlang ging. Zum Wochenschluss ging der Move dann über die SMA50 / SMA20.

Kann sich Gold zu Wochenbeginn über der SMA20 / SMA50 festsetzen, so würde sich das Chartbild wieder bullisch aufhellen. Weitere Aufwärtsimpulse wären denkbar und möglich, die die Anlaufziele erreichen könnten, die in der Tagesbetrachtung definiert worden sind.

Geht es auf der anderen Seite wieder unter die SMA50 und setzt sich das Edelmetall unter dieser Linie fest, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die die Perspektive haben, die Anlaufziele zu erreichen, die in der Stundenbetrachtung definiert worden sind. Übergeordnet könnte auch die SMA200 (aktuell bei 1.918,2 US-Dollar) angelaufen werden.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit: solange sich Gold per Tagesschluss über der SMA200 halten kann, solange könnte es weiter aufwärts in Richtung des Jahreshoch gehen. Eintrüben würde sich das Tageschart dann wieder, wenn sich das Edelmetall wieder unter der SMA200 etabliert.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Einschätzung für die neue Gold Handelswoche:

Long Setup: Gold könnte zunächst versuchen sich über der 1.992,2 US-Dollar zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 1.994,7, bei 1.996,1, bei 1.998,0, bei 2.000,2, bei 2.003,1, bei 2.004,7, bei 2.006,5, bei 2.008,1, bei 2.010,4, bei 2.012,6, bei 2.015,1 und dann bei 2.017,5 US-Dollar gehen. Über der 2.017,5 US-Dollar-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 2.019,8, bei 2.022,0, bei 2.024,5, bei 2.027,1, bei 2.029,2, bei 2.031,1, bei 2.033,8, bei 2.035,5, bei 2.037,4, bei 2.039,1, bei 2.041,7, bei 2.044,3 und dann bei 2.046,7 US-Dollar zu finden.

Short Setup: Kann sich Gold nicht über der 1.992,2 US-Dollar-Marke halten, so könnte das Edelmetall zunächst an unsere nächsten Anlaufziele bei 1.990,0, bei 1.988,8, bei 1.987,5, bei 1.986,7, bei 1.985,5, bei 1.983,4 und dann bei 1.981,2 US-Dollar anlaufen. Unter der 1.981,2 US-Dollar-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 1.978,9, bei 1.977,6, bei 1.975,4, bei 1.974,3, bei 1.972,2, bei 1.971,0, bei 1.969,7, bei 1.967,5, bei 1.966,8, bei 1.964,2, bei 1.962,2, bei 1.960,5, bei 1.959,8, bei 1.957,7, bei 1.956,4, bei 1.954,2 bzw. bei 1.952,1 US-Dollar zu finden.

Übergeordnete erwartete Gold Tendenz in der KW 45 / 2023:

seitwärts / aufwärts

Quellen: xStation5 von XTB

