GOLD durchbricht die 3.000-Dollar-Marke 📈

🚹 Gold ĂŒberwindet zum ersten Mal in der Geschichte die psychologische Barriere und gewinnt an diesem Tag 0,5 % an Wert. Der Goldpreis hat erstmals die historische Marke von 3.000 US-Dollar pro Unze durchbrochen. Der anhaltende AufwĂ€rtstrend dieses Edelmetalls setzt sich fort und wird durch die anhaltende Unsicherheit ĂŒber die Politik der Trump-Regierung angeheizt, die das Interesse der Anleger an sogenannten „sicheren HĂ€fen“ erhöht. Die Verlagerung der Anleger auf risikoarme Strategien zeigt sich besonders deutlich in der sich verschĂ€rfenden Korrektur am US-Aktienmarkt. Die von PrĂ€sident Trump angedrohten Zölle schĂŒren die Angst vor einem weiteren globalen Handelskrieg, der die USA letztlich in eine wirtschaftliche Rezession stĂŒrzen könnte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Gleichzeitig wird der Goldpreis zunehmend von den globalen Zentralbanken gestĂŒtzt. Allein die KĂ€ufe der Zentralbanken machten 2024 etwa 20 % der Gesamtnachfrage aus. Das Tempo der Goldakkumulation durch die Zentralbanken hat sich seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine im Jahr 2022 fast verdoppelt. Die Unsicherheit ist bereits extrem hoch. Seit Donald Trumps Amtsantritt hat Gold ĂŒber 10 % an Wert gewonnen.   Gold durchbricht erstmals die 3.000-Dollar-Marke und setzt seinen langfristigen AufwĂ€rtstrend fort. Quelle: xStation5 von XTB

Â

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlĂ€sslicher Indikator fĂŒr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.