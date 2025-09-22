Gold legt heute um über 1 % zu und erreicht mit 3.728 US-Dollar pro Unze einen neuen Rekordwert. Gold Preis auf neuem Rekordhoch nach Fed-Zinsentscheidung Am Tag der ersten Zinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve in diesem Jahr erreichte der Gold Preis ein neues historisches Hoch von über 3.700 US-Dollar. Nach einer kurzen Korrektur in den Handelssitzungen am Mittwoch und Donnerstag stieg der Gold Preis am Freitag erneut an. Mit der verbesserten Marktsentiment setzte eine neue Kaufwelle ein, wodurch das Edelmetall heute nochmals um 1 % zulegte und ein weiteres Rekordhoch markierte. ►Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold Die Erwartungen hinsichtlich Zinssenkungen bis zum kommenden September sind stark gestiegen, stehen jedoch derzeit nicht im Einklang mit den hohen Goldpreisen. Eine ähnliche Situation trat jedoch bereits im Mai und Juni auf, und dennoch gewann Gold an Wert. Quelle: Bloomberg Finance LP Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Treiber für den steigenden Gold Preis Die wichtigste Triebfeder hinter dem aktuellen Anstieg ist die Überzeugung der Märkte, dass die Fed in diesem Jahr noch zwei weitere Zinssenkungen durchführen wird. Diese Erwartung stützt die Nachfrage nach Gold, da niedrigere Zinsen die Attraktivität des Edelmetalls gegenüber zinstragenden Anlagen erhöhen. Im Laufe der Woche stehen zahlreiche Auftritte von Fed-Vertretern an. Heute spricht John Williams, Chef der New Yorker Fed und permanentes Mitglied des FOMC. Weitere Redner sind Alberto Musalem, Mark Hammack, Tom Barkin und Adriana Miran. Morgen folgt eine erneute Rede von Fed-Chef Jerome Powell, begleitet von Raphael Bostic. Am Donnerstag treten John Williams, Michelle Bowman, Michael Barr, Lorie Logan und Mary Daly auf. Am Freitag rückt dann der bevorzugte Inflationsindikator der Fed, die PCE-Inflation, in den Fokus. Erwartet wird ein Anstieg der Gesamtinflation auf 2,7 %, während die Kernrate stabil bei 2,9 % bleiben dürfte. Gold Analyse: Erwartungen und technische Marke Die Markterwartungen für weitere Zinssenkungen bis September sind zuletzt stark gestiegen. Allerdings sind sie nicht vollständig im Einklang mit dem aktuellen Gold Preis. Dennoch zeigte die Vergangenheit – insbesondere im Mai und Juni –, dass Gold trotz vergleichbarer Diskrepanzen weiter zulegen konnte. Aus technischer Sicht testet Gold derzeit die Widerstandszone von 3.720–3.730 US-Dollar pro Unze. Dieser Bereich entspricht dem externen Retracement der Abwärtsbewegung aus April und Mai. Sollte diese Marke nachhaltig überwunden werden, sind weitere Rekordstände im Gold Preis möglich. Fazit unserer Gold Analyse Die Kombination aus geldpolitischer Unsicherheit, Inflationssorgen und erhöhter Nachfrage nach sicheren Häfen treibt den Gold Preis aktuell auf neue Höhen. Unsere Gold Analyse zeigt, dass sowohl fundamentale als auch technische Faktoren für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends sprechen könnten. Anleger sollten die kommenden Reden der Fed-Mitglieder sowie die Veröffentlichung der PCE-Daten genau im Blick behalten. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

