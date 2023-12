GOLD gleicht Übernachtanstieg aus

Der Goldkurs stieg am Freitag auf ein neues Rekordhoch, und die Gewinne setzten sich nach dem Wochenende fort, als das Edelmetall nach dem Start der neuen Handelswoche am Futures-Markt in die Höhe schoss. Der Preis stieg zeitweise um mehr als 3,5 % und wurde kurzzeitig nahe der Marke von 2.150 $ pro Unze gehandelt. Steigende Erwartungen auf eine baldige Zinssenkung sowie Gewinne am US-Anleihemarkt (Rückgang der Renditen) waren die treibende Kraft hinter dem Anstieg. Die heutigen Gewinne von GOLD wurden jedoch bereits wieder aufgezehrt, und das Edelmetall notiert heute niedriger. Gold begann, seine Gewinne wieder aufzugeben, als die Anleihen begannen, sich zurückzuziehen. Die 10-jährige US-Rendite liegt bei 4,24 % und damit etwa 5 Basispunkte über dem Schlusskurs vom Freitag. Die Geschichte hinter dem Anstieg ist jedoch unverändert, wobei Zinssenkungen als nächster Schritt der Fed wahrscheinlicher sind als eine weitere Zinserhöhung. Die Geldmärkte preisen die erste Zinssenkung um 25 Basispunkte für die FOMC-Sitzung im Mai 2024 vollständig ein, aber die Preisgestaltung für die Sitzung im März 2024 deutet bereits darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit eines solchen Schrittes Ende des ersten Quartals bei mehr als 50 % liegt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Die Geldmärkte haben eine Zinssenkung um 25 Basispunkte für die Fed-Sitzung im Mai voll eingepreist und sehen eine Wahrscheinlichkeit von über 50 %, dass eine Zinssenkung bereits im März 2024 erfolgen wird. Quelle: Bloomberg Finance LP Ein Blick auf das Chart von GOLD auf Wochenbasis (W1) zeigt, dass der Kurs heute über die Widerstandszone von 2.070 $ geklettert ist, aber alle Kursgewinne wurden später wieder aufgezehrt. Infolgedessen bildet sich auf der Wochen-Chart ein Doji-Candlestick-Muster mit Grabstein heraus. Ein solches Muster deutet auf die Möglichkeit einer rückläufigen Trendwende auf dem Markt hin. In Anbetracht der Tatsache, dass der Goldpreis in einer wichtigen Widerstandszone mit vorherigen Allzeithochs notiert, sollten Trader genau beobachten, wie sich der Goldpreis in dieser Woche entwickelt. Wenn der Goldpreis die Woche unterhalb der aktuellen Niveaus abschließt, könnte sich ein bärisches Candlestick-Muster bilden, das als zuverlässigerer Indikator für eine bärische Trendumkehr gilt als ein Doji-Candlestick. Sollte es zu einer Trendwende kommen und der Preis einen Rückschlag erleiden, ist die erste wichtige Unterstützungszone im Bereich von 1.925 $ pro Unze zu finden. Auch der psychologische Bereich um 2.000 $ könnte kurzfristig eine gewisse Unterstützung bieten. Quelle: xStation5 von XTB DER DEUTSCHE LEITINDEX DURCHGEHEND niedriger Zielspread von nur 0,8 Punkten in der langen Handelssession von 08 bis 22 Uhr! Viele andere Broker haben einen günstigen Spread nur von 09 bis 17:30 Uhr...

