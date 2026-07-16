Goldpreis über 4.000 USD - Analyse, Ausblick und Börse Aktuell

Der Goldpreis hat die Marke von 4.000 USD je Feinunze zurückerobert und versucht, sich trotz steigender Ölpreise und der zunehmenden Spannungen im Nahen Osten oberhalb dieser wichtigen Schwelle zu behaupten. Die Widerstandsfähigkeit des Edelmetalls deutet darauf hin, dass Anleger ihren Blick zunehmend auf die langfristigen Folgen eines möglichen Energieschocks und einer schwächeren Weltwirtschaft richten, anstatt sich ausschließlich auf kurzfristige Inflationsrisiken zu konzentrieren. Für zusätzliche Unterstützung sorgten zuletzt die schwächer als erwarteten US-Inflationsdaten, die die Sorgen über weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank verringerten.

Goldpreis profitiert von Konjunktursorgen

An den Finanzmärkten zeichnet sich zunehmend ab, dass Investoren Gold nicht mehr automatisch verkaufen, sobald die Inflationserwartungen steigen. Stattdessen rückt die Sorge vor einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums stärker in den Vordergrund.

Sollten Wachstumsrisiken künftig schwerer wiegen als Inflationsängste, könnten die klassischen Sicherheitsmerkmale des Edelmetalls wieder zum wichtigsten Kurstreiber werden. Ein nachhaltiger Ausbruch des Goldpreises über den Bereich von 4.200 bis 4.300 USD je Unze würde ein deutliches technisches Kaufsignal liefern und auf eine stärkere Rückkehr institutioneller Anleger in den Edelmetallsektor hindeuten.

Auf der Unterseite bleibt hingegen die Marke von 3.900 USD entscheidend. Ein Rückfall unter dieses Niveau könnte darauf hindeuten, dass ein stärkerer US-Dollar, steigende Renditen amerikanischer Staatsanleihen und erneute Inflationssorgen wieder die Oberhand gewinnen.

Ölpreis und Fed bleiben die wichtigsten Einflussfaktoren

Das positivste Szenario für den Goldpreis wäre eine schrittweise Entspannung der geopolitischen Lage rund um die Straße von Hormus. Sinkende Ölpreise könnten den Inflationsdruck reduzieren und der US-Notenbank mehr Spielraum für eine lockerere Geldpolitik verschaffen.

Dieses Szenario ist jedoch keineswegs sicher. Sollte der Ölmarkt aufgrund geopolitischer Risiken langfristig angespannt bleiben, könnten hohe Energiepreise die Renditen am Anleihemarkt auf einem erhöhten Niveau halten. Gleichzeitig würde ein fester US-Dollar die Attraktivität von Gold als zinsloser Anlage begrenzen und den weiteren Kursanstieg erschweren.

Goldpreis im Chart: Widerstand bei 4.330 USD im Fokus