Gold legt um fast 0,5 % zu; Silber steigt über 30 $ pro Unze 📈 Schwächelnder US-Dollar beflügelt Edelmetalle

Edelmetalle gewinnen an Wert, unterst√ľtzt durch die US-Verbraucherpreisinflation, die den Prognosen entsprach, w√§hrend die j√§hrliche Wachstumsrate des Kern-VPI 3,2 % gegen√ľber 3,3 % laut Prognose betrug. Die Daten waren zwar im Wesentlichen uneinheitlich, sorgten jedoch f√ľr eine erhebliche Erleichterung an den M√§rkten und f√ľhrten zu einer Aufwertung von Verm√∂genswerten, die negativ mit dem Dollar korrelieren. Die Renditen 10-j√§hriger Anleihen fallen auf 4,66 %, w√§hrend der USDIDX-Dollarindex 0,5 % verliert. Infolge der steigenden Marktnachfrage nach Goldbarren steigt GOLD um fast 0,5 % und SILBER um fast 1,8 % auf etwa 30,5 $ pro Unze. GOLD im Tageschart Gold setzt seinen Aufw√§rtstrend fort und hat k√ľrzlich zweimal die untere Grenze der Aufw√§rtstrendstruktur respektiert, w√§hrend es eine potenziell bullische Formation mit zwei immer h√∂heren Tiefstst√§nden zeichnet. Historische H√∂chstst√§nde liegen bei 2.800 $ pro Unze. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Quelle: xStation5 SILBER im Tageschart Silber wurde durch den EMA200 (rote Linie) gestützt und kehrt zum Wachstum zurück, wobei es sich auf einen Test des EMA50 und EMA100 vorbereitet; beide Durchschnitte liegen bei etwa 30,7 $ pro Unze.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.