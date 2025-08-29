Gold ist heute um etwa 0,9 % gestiegen und könnte angesichts wachsender Rezessionsängste und Kursverluste an der Wall Street aus seiner viermonatigen Konsolidierungsphase ausbrechen.

Gold aktuell verzeichnet einen deutlichen Anstieg von rund 0,9 % und steht kurz davor, ein historisches Allzeithoch zu erreichen. Angesichts wachsender Rezessionsängste und deutlicher Kursverluste an der Wall Street könnte der Goldpreis aus seiner viermonatigen Konsolidierungsphase nach oben ausbrechen.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold

Seit vier Handelstagen befindet sich Gold in einer beeindruckenden Gewinnserie und durchbricht dabei die Höchststände vom Juli. Aktuell testet der Preis die Spitzenwerte von Mitte Juni. Sollte Gold auf diesem Niveau schließen, würde dies den höchsten jemals verzeichneten Spotpreis darstellen – auch wenn das Intraday-Hoch im April bereits bei rund 3.500 USD pro Unze lag.

Fundamentale Gründe für die Gold-Rallye

Der jüngste Preisanstieg basiert vor allem auf:

Rezessionsängsten in den USA, die die Nachfrage nach sicheren Häfen wie Gold verstärken.

Erwartungen an Zinssenkungen , da die Inflation keine neuen Überraschungen liefert.

Starker Nachfrage institutioneller Investoren : ETF-Fonds haben ihre Bestände auf über 92 Millionen Unzen Gold ausgeweitet.

Schwache Konjunkturdaten, darunter ein unter den Erwartungen liegender Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan.

Auch ein deutlicher Rückgang an der Wall Street trägt zu den Sorgen bei – teilweise bedingt durch Positionsschließungen vor dem langen US-Feiertagswochenende.

Gold Prognose: Wohin könnte der Kurs steigen?

Die Gold Prognose bleibt kurzfristig klar bullish. Mit einem Wochensaldo von +2,2 % steuert Gold auf die stärksten Gewinne seit Juni zu. Charttechnisch wurde eine Dreiecksformation nach oben durchbrochen. Dies eröffnet Potenzial für eine Bewegung in den Bereich von 3.500 bis 3.515 USD pro Unze.

Sollte Gold auf diesen Niveaus schließen, würde ein langfristiges Kaufsignal bestätigt – was Investoren und Trader gleichermaßen anzieht.

Gold ist diese Woche um über 2,2 % gestiegen. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Gold durchbricht die jüngsten lokalen Höchststände vom Juli und könnte heute möglicherweise auf einem Allzeithoch schließen. Ein Ausbruch aus der Dreiecksformation deutet auf eine Bewegung in den Bereich von 3.500 bis 3.515 USD hin.

FAQ zu Gold aktuell & Gold Prognose

❓ Warum steigt Gold aktuell?

Gold profitiert von Rezessionsängsten, schwachen US-Konjunkturdaten und verstärkten Käufen von ETFs. Zudem erhöhen Zinssenkungserwartungen die Attraktivität von Gold gegenüber Anleihen.

❓ Wie lautet die Gold Prognose für 2025?

Viele Analysten sehen in der aktuellen Rallye den Beginn einer längerfristigen Aufwärtsbewegung. Sollte der Widerstandsbereich bei 3.500 USD nachhaltig überwunden werden, könnten neue Rekordhochs im Bereich 3.600–3.700 USD folgen.

❓ Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, in Gold zu investieren?

Für langfristige Investoren bietet die aktuelle Konsolidierungschance Potenzial. Kurzfristig sollten Trader jedoch das Niveau von 3.500 USD beobachten, da hier Gewinnmitnahmen einsetzen könnten.

❓ Welche Faktoren beeinflussen die Gold Prognose am stärksten?

Die wichtigsten Treiber sind:

US-Zinsentscheidungen der Fed

Inflationsdaten

Nachfrage durch institutionelle Anleger (v. a. ETFs)

Konjunkturdaten und Rezessionsängste

👉 Fazit:

Gold aktuell steht vor einem historischen Schlusskurs. Die Gold Prognose signalisiert weiteres Aufwärtspotenzial, solange die Marke von 3.500 USD nicht nachhaltig gebrochen wird.

