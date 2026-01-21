Gold Prognose 2026: Goldpreis nahe Rekordhoch – wie weit kann die Rally laufen?

Goldpreis erreicht neue Allzeithochs – Rally mit Rückenwind
Die Edelmetallmärkte setzen ihren starken Aufwärtstrend fort: Der Goldpreis markiert heute neue Allzeithochs und bewegt sich in Richtung der Zone um 4.900 US-Dollar je Unze. Auch Silber zeigt sich weiterhin sehr robust und notiert nahe 95 US-Dollar je Unze.
Treiber dieser Bewegung ist vor allem ein schwächerer US-Dollar. Dieser wird zusätzlich belastet durch die als „unberechenbar“ wahrgenommene Politik der US-Regierung unter Donald Trump sowie durch längerfristige Sorgen über die künftige Nachfrage nach US-Staatsanleihen.
► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold
Warum der Goldpreis weiter unterstützt bleiben könnte
Ein zentraler Faktor für die aktuelle Gold Prognose ist die mögliche fortschreitende Abkehr vom US-Dollar in Teilen der BRICS-Staaten. Diese Entwicklung könnte sich beschleunigen, da die Rolle des Dollars als globale Reservewährung zunehmend politisiert wird („Weaponization“). Gleichzeitig deutet eine aggressivere außenpolitische Haltung des Weißen Hauses darauf hin, dass das Vertrauen in US-Anlagen mittelfristig leiden könnte.
Das hätte potenziell Folgen für den Status von US-Staatsanleihen als klassischer „Safe Haven“. Zusätzlich könnte ein wechselhafter oder konfrontativer Umgang der USA mit verbündeten Ländern dazu führen, dass große westliche Zentralbanken ihre Käufe von US-Treasuries pausieren oder reduzieren – und Teile ihrer Reserven stärker in Gold umschichten.
Auch wenn dies nicht zwingend das Basisszenario ist, gilt an den Märkten: Erwartungen werden oft früh eingepreist. Die übergeordnete Schlussfolgerung bleibt daher bestehen: Der Goldpreis dürfte in absehbarer Zeit grundsätzlich unterstützt bleiben und weiterhin eine Aufwärtstendenz zeigen.
Technische Gold Prognose: Überkauftes Niveau erhöht Korrekturrisiko
Trotz des positiven Trends stellt sich die Frage, wie weit und wie schnell die aktuelle Gold-Rally laufen kann. Auf Tagesbasis liegt der RSI derzeit nahe 80 – ein klares Signal dafür, dass der Markt zunehmend in den Bereich „überkauft“ rückt.
Aus technischer Sicht wäre daher eine Korrektur möglich. Ein realistisches Ziel könnte der Bereich um 4.400 US-Dollar je Unze sein. Dort verläuft im Tageschart die 50-Tage-EMA (EMA50), die häufig als dynamische Unterstützung fungiert.
Ein Rücksetzer auf dieses Niveau würde zudem eine 1:1-Korrekturbewegung vervollständigen – vergleichbar mit einem ähnlich großen Rückgang im Q4 2025.
Goldpreis-Ausblick: 5.000 USD möglich – aber 4.900 USD als Widerstandszone
Ob der aktuelle Impuls tatsächlich die Marke von 5.000 US-Dollar erreicht, lässt sich derzeit nicht sicher sagen. Sollte sich die Dynamik jedoch ähnlich entwickeln wie die Rally-Phase im Sommer und Herbst des Vorjahres (1:1-Bewegung), könnte die Aufwärtsbewegung im Bereich um 4.900 US-Dollar je Unze zunächst auslaufen.
In diesem Szenario wäre eine anschließende Korrektur in Richtung 4.400 US-Dollar möglich, bevor sich der nächste Trendimpuls etabliert.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.