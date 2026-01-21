Gold Prognose 2026: Goldpreis nahe Rekordhoch – wie weit kann die Rally laufen?

Goldpreis erreicht neue Allzeithochs – Rally mit Rückenwind

Die Edelmetallmärkte setzen ihren starken Aufwärtstrend fort: Der Goldpreis markiert heute neue Allzeithochs und bewegt sich in Richtung der Zone um 4.900 US-Dollar je Unze. Auch Silber zeigt sich weiterhin sehr robust und notiert nahe 95 US-Dollar je Unze.

Treiber dieser Bewegung ist vor allem ein schwächerer US-Dollar. Dieser wird zusätzlich belastet durch die als „unberechenbar“ wahrgenommene Politik der US-Regierung unter Donald Trump sowie durch längerfristige Sorgen über die künftige Nachfrage nach US-Staatsanleihen.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold

Warum der Goldpreis weiter unterstützt bleiben könnte

Ein zentraler Faktor für die aktuelle Gold Prognose ist die mögliche fortschreitende Abkehr vom US-Dollar in Teilen der BRICS-Staaten. Diese Entwicklung könnte sich beschleunigen, da die Rolle des Dollars als globale Reservewährung zunehmend politisiert wird („Weaponization“). Gleichzeitig deutet eine aggressivere außenpolitische Haltung des Weißen Hauses darauf hin, dass das Vertrauen in US-Anlagen mittelfristig leiden könnte.

Das hätte potenziell Folgen für den Status von US-Staatsanleihen als klassischer „Safe Haven“. Zusätzlich könnte ein wechselhafter oder konfrontativer Umgang der USA mit verbündeten Ländern dazu führen, dass große westliche Zentralbanken ihre Käufe von US-Treasuries pausieren oder reduzieren – und Teile ihrer Reserven stärker in Gold umschichten.

Auch wenn dies nicht zwingend das Basisszenario ist, gilt an den Märkten: Erwartungen werden oft früh eingepreist. Die übergeordnete Schlussfolgerung bleibt daher bestehen: Der Goldpreis dürfte in absehbarer Zeit grundsätzlich unterstützt bleiben und weiterhin eine Aufwärtstendenz zeigen.

Technische Gold Prognose: Überkauftes Niveau erhöht Korrekturrisiko

Trotz des positiven Trends stellt sich die Frage, wie weit und wie schnell die aktuelle Gold-Rally laufen kann. Auf Tagesbasis liegt der RSI derzeit nahe 80 – ein klares Signal dafür, dass der Markt zunehmend in den Bereich „überkauft“ rückt.

Aus technischer Sicht wäre daher eine Korrektur möglich. Ein realistisches Ziel könnte der Bereich um 4.400 US-Dollar je Unze sein. Dort verläuft im Tageschart die 50-Tage-EMA (EMA50), die häufig als dynamische Unterstützung fungiert.

Ein Rücksetzer auf dieses Niveau würde zudem eine 1:1-Korrekturbewegung vervollständigen – vergleichbar mit einem ähnlich großen Rückgang im Q4 2025.

Goldpreis-Ausblick: 5.000 USD möglich – aber 4.900 USD als Widerstandszone

Ob der aktuelle Impuls tatsächlich die Marke von 5.000 US-Dollar erreicht, lässt sich derzeit nicht sicher sagen. Sollte sich die Dynamik jedoch ähnlich entwickeln wie die Rally-Phase im Sommer und Herbst des Vorjahres (1:1-Bewegung), könnte die Aufwärtsbewegung im Bereich um 4.900 US-Dollar je Unze zunächst auslaufen.

In diesem Szenario wäre eine anschließende Korrektur in Richtung 4.400 US-Dollar möglich, bevor sich der nächste Trendimpuls etabliert.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

