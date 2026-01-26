Gold Prognose & Börse Aktuell: Goldpreise steigen über 2 % – Marktsentiment im Fokus

Goldpreise steigen heute deutlich, mit einem Plus von mehr als 2 % und Kursen nahe 5.100 $ pro Unze, während der US-Dollar schwächer wird. Diese Entwicklung beeinflusst die Gold Prognose erheblich und steht im Zentrum der Börse aktuell Situation.

Marktteilnehmer bewerten die Wahrscheinlichkeit eines US-Regierungsstillstands, da Polymarket nun eine rund 80 %ige Chance für einen Shutdown einpreist. Hintergrund sind politische Blockaden im Senat um Chuck Schumer bezüglich der Finanzierung des Department of Homeland Security (DHS). Die Debatte verschärft die politische Unsicherheit und wirkt sich auf die globale Marktlage aus.

In den USA sorgt zudem der Ausblick auf mögliche starke Zinssenkungen für zusätzliche Volatilität. Präsident Donald Trump signalisiert Unterstützung für eine Reduzierung des Leitzinses von derzeit 3,5 % auf 1 %. BlackRock-Chefstratege Rick Rieder kommentiert in diesem Umfeld äußerst dovish, was die Erwartungen an die US-Notenbank weiter beeinflusst.

Diese Kombination aus politischer Unsicherheit, Zinserwartungen und wachsender Staatsverschuldung – die inzwischen fast 39 Billionen $ erreicht – wirkt sich direkt auf die Währungsmärkte aus und lenkt Kapital in sichere Anlageklassen. Eine schwächere Währung verstärkt die Nachfrage nach Gold und prägt die Gold Prognose nachhaltig.

Gold gilt seit Jahrhunderten als klassischer sicherer Hafen, der in Zeiten von Unsicherheit und schwachem Dollar Kapital anzieht. Heute fließt Kapital verstärkt in Edelmetalle, während der U.S. Dollar Index (USDIDX) unter 97 fällt – ein deutlicher Indikator im Börse aktuell Kontext.

In den letzten Monaten zeigt sich, dass Gold nicht nur vergangene Kaufkraftverluste von Fiat-Währungen berücksichtigt, sondern auch potenzielle zukünftige Schwächen antizipiert – insbesondere wenn Zentralbanken unter Druck stehen, die Zinsen trotz inflationärer Risiken langfristig niedrig zu halten, um fiskalische Spannungen zu vermeiden.

