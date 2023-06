Gold und Big Tech-Aktien auf dem Rückzug❗

📉 Edelmetalle unter Druck, Gold verliert mehr als 1% 🔴 Gewinnmitnahmen bei Big Tech Aktien

Die zweite Hälfte der heutigen Sitzung bringt eine erhöhte Volatilität des Dollars mit sich, was sich auch in deutlichen Bewegungen bei den Edelmetallen niederschlägt. Gold und Silber schnitten heute recht gut ab und wurden bis 15.00 Uhr deutscher Zeit im Aufwärtstrend gehandelt. Nach der Veröffentlichung der überraschenden Zinsentscheidung der Bank of Canada schlug die Stimmung jedoch um. Das EURUSD-Paar kehrte von seinen Tageshöchstständen zurück und die Edelmetalle gaben nach.

Es ist erwähnenswert, dass dies die zweite unerwartete Zinserhöhung in dieser Woche ist. Auch die Bank of Australia beschloss auf ihrer gestrigen RBA-Sitzung eine Zinserhöhung. Ausschlaggebend für diese Entscheidungen waren die jüngsten makroökonomischen Daten, die auf die Notwendigkeit einer weiteren Abkühlung der Inflation hinweisen.

An den US-Aktienmärkten hat die jüngste Aufwärtsdynamik nachgelassen, vor allem bei den Technologiewerten, aus denen sich die NASDAQ zusammensetzt. Die beträchtlichen Rückgänge sind vor allem bei den größten Unternehmen zu verzeichnen. Alphabet (GOOGL.US) verliert 3,3%, Microsoft (MSFT.US) über 2,7% und Amazon (AMZN.US) fast 3,4%.

Andererseits wird die Aufmerksamkeit der Anleger durch die enorme Diskrepanz zwischen den Notierungen von Indizes wie dem S&P 500 (US500) und dem NASDAQ (US100) und dem Small-Cap-Benchmark Russell 2000 (US2000) angezogen. Wie die Handelsabteilung der Bank Goldman Sachs berichtet, könnte der Rekordanstieg des Volumens von Call-Options-ETFs auf den Russell-Index auf eine sich abzeichnende "weiche Landung" hindeuten, die eine Rückkehr des Interesses an zuvor unterdurchschnittlich abschneidenden kleineren Unternehmen bedeuten könnte. Quelle: Bloomberg

Aus charttechnischer Sicht hat sich der Goldpreis seit dem 4. Mai in einem Abwärtstrend befunden. Anfang Juni reagierte der Preis auf den Widerstand bei $1981, doch gelang es den Verkäufern nicht, den Preis auf neue Tiefststände zu drücken, und es kam zu einer Korrektur. Die Korrekturbewegung wurde heute jedoch auf der Höhe des 100-Perioden-Durchschnitts bei 1968 $ gestoppt, von wo aus ein dynamisches Retracement stattfand. Sollte sich die aktuelle Stimmung nicht ändern, ist ein Angriff auf die jüngsten Minima bei 1932 $ nicht ausgeschlossen.

GOLD, H4 Chart. Quellen: xStation5 von XTB

