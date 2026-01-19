- Gewinn übertrifft Erwartungen klar
Goldman Sachs Aktie: starkes Trading-Geschäft & hohe Gewinne - jetzt Aktien kaufen?
Die Goldman Sachs Aktie hat mit ihren jüngsten Quartalszahlen eindrucksvoll gezeigt, warum die Investmentbank zu den Schwergewichten der Wall Street zählt. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs übertraf Goldman Sachs die Gewinnerwartungen deutlich – angetrieben durch ein starkes Handelsgeschäft, eine Belebung im Investmentbanking und robuste Kapitalmärkte. Für Anleger stellt sich nun die entscheidende Frage: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Goldman Sachs Aktien zu kaufen?
► Goldman Sachs WKN: 920332 | ISIN: US38141G1040 | Ticker: GS.US
-
geschrieben von Jens Klatt
🚀 Key Takeaways
💰 1. Gewinn übertrifft Erwartungen klar
Goldman Sachs lieferte ein starkes viertes Quartal ab:
-
📊 Gewinn je Aktie: 14,01 USD (Erwartung: 11,67 USD)
-
💵 Nettogewinn: 4,62 Mrd. USD (+12 % YoY)
-
📉 Umsatz: 13,45 Mrd. USD (–3 % YoY)
-
⚠️ Umsatzrückgang durch Ausstieg aus dem Apple-Card-Geschäft
Der Gewinnsprung zeigt die hohe Ertragskraft des Kerngeschäfts und stärkt das Vertrauen in die Goldman Sachs Aktie.
📊 2. Aktienhandel und Investmentbanking als Wachstumstreiber
Besonders stark präsentierte sich das Kapitalmarktgeschäft:
-
📈 Aktienhandel: +25 % auf 4,31 Mrd. USD
-
💱 Anleihen- & Rohstoffhandel: +12 % auf 3,11 Mrd. USD
-
🤝 Investmentbanking-Gebühren: +25 % auf 2,58 Mrd. USD
-
📂 Auftragsbestand zum Jahresende deutlich gestiegen
Hohe Marktvolatilität, sinkende Zinsen und starke Nachfrage institutioneller Investoren sorgten für Rückenwind – ein klarer Pluspunkt für Anleger, die Goldman Sachs Aktien kaufen möchten.
💼 3. Vermögensverwaltung stabil – strategischer Umbau zeigt Wirkung
Auch abseits des Handels bleibt Goldman gut positioniert:
-
💰 Umsatz Vermögensverwaltung: 4,72 Mrd. USD
-
📊 Rund 270 Mio. USD über den Erwartungen
-
🔄 Fokus zurück auf klassisches Wall-Street-Geschäft
-
🗣️ CEO David Solomon erwartet Beschleunigung der Dynamik bis 2026
-
🎯 Ziel: Eigenkapitalrendite im mittleren Zehnerbereich
Der Rückzug aus margenschwachen Plattform-Geschäften stärkt langfristig die Profitabilität der Goldman Sachs Aktie.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
YouTube Börsen Wissen für Alle
📌 Fazit: Goldman Sachs Aktie – Aktien kaufen mit Kapitalmarkt-Hebel
Die Goldman Sachs Aktie profitiert klar von einer Erholung der Kapitalmärkte. Starkes Trading, steigende Investmentbanking-Aktivität und ein fokussierteres Geschäftsmodell sorgen für überdurchschnittliche Gewinne – trotz temporärer Umsatzdämpfer.
🟢 Chancen
-
Profiteur von Marktvolatilität & M&A-Erholung
-
Sehr starke Handels- und Investmentbanking-Sparte
-
Effizienzsteigerung durch strategischen Umbau
🔴 Risiken
-
Abhängigkeit von Kapitalmarktzyklen
-
Schwankende Umsätze bei ruhigen Märkten
-
Regulatorische Eingriffe im Investmentbanking
Fazit:
Wer Goldman Sachs Aktien kaufen möchte, investiert in einen klassischen Kapitalmarkt-Champion. Die Aktie eignet sich besonders für Anleger, die von lebhaften Märkten, steigender Handelsaktivität und einer M&A-Erholung profitieren wollen.
Goldman Sachs Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
❓ FAQ zur Goldman Sachs Aktie
Was macht Goldman Sachs als Unternehmen?
Goldman Sachs ist eine der weltweit führenden Investmentbanken mit Schwerpunkten im Investmentbanking, Handel, Vermögensverwaltung und institutionellen Finanzdienstleistungen.
Warum steht die Goldman Sachs Aktie aktuell im Fokus?
Die Goldman Sachs Aktie profitiert von einem starken Trading-Geschäft, steigenden Investmentbanking-Einnahmen und einer Erholung der Kapitalmärkte.
Sollte man die Goldman Sachs Aktie jetzt kaufen?
Ob Anleger Goldman Sachs Aktien kaufen sollten, hängt vom Marktumfeld ab. In volatilen Marktphasen bietet die Aktie hohes Ertragspotenzial, bleibt jedoch zyklisch.
Welche Chancen bietet die Goldman Sachs Aktie?
Chancen ergeben sich aus der starken Marktposition im Handel, der Belebung von M&A-Aktivitäten, einem fokussierten Geschäftsmodell und steigenden Kapitalmarktumsätzen.
Welche Risiken gibt es bei der Goldman Sachs Aktie?
Zu den Risiken zählen ruhige Marktphasen mit geringerer Handelsaktivität, regulatorische Eingriffe sowie konjunkturelle Abschwächungen.
Ist die Goldman Sachs Aktie für langfristige Anleger geeignet?
Für langfristige Anleger eignet sich die Goldman Sachs Aktie vor allem als zyklischer Baustein im Finanzsektor mit überdurchschnittlichem Ertragspotenzial.
