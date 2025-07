Goldman Sachs meldet höchsten Quartalsumsatz im Aktiengeschäft 📊

Goldman Sachs (GS.US) hat die Berichtssaison eröffnet und wie andere Großbanken seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 vorgelegt. Ähnlich wie andere große US-Banken mit bedeutendem Investmentbanking-Geschäft vermeldete Goldman Sachs starke Umsätze, die von einer Erholung der Finanzmärkte nach den Kursverlusten im April getragen wurden. Das Unternehmen meldete einen Nettoumsatz von 14,58 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 15 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Obwohl dieser Wert unter dem des Vorquartals liegt, übertraf er die Schätzungen von 13,53 Milliarden US-Dollar deutlich. Das Segment Equities Trading Revenue zeigte die stärkste Dynamik und stieg im Vergleich zum Vorjahr um 23 % auf 4,3 Mrd. US-Dollar. Dies ist das beste Ergebnis in der Geschichte des Unternehmens in diesem Segment, was vor allem auf einen Anstieg der Brokerage-Erträge um 45 % im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen ist. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Goldman Sachs' Erträge aus dem Aktienhandel. Quelle: Bloomberg Finance L.P. Das Unternehmen erzielte auch eine besser als erwartete Kosteneffizienz, was sich in einer niedrigeren Effizienzquote (dem Verhältnis von Kosten zu Einnahmen) von 63,4 % gegenüber den Prognosen von 64,8 % widerspiegelte. Dies trug zu einem höheren Nettogewinn pro Aktie (EPS) von 10,91 US-Dollar gegenüber 8,62 US-Dollar im Vorjahr bei. Trotz solider Ergebnisse notiert Goldman Sachs (ähnlich wie JP Morgan Chase) heute mit einem Minus von rund 0,5 % im Trading. Die Reaktion des Marktes auf die Ergebnisse bleibt neutral, wobei die Aussicht auf eine Stärkung der Ertragsentwicklung eher langfristiges Wachstumspotenzial für die Bank bieten dürfte als eine kurzfristige Erholung. Ergebnisse für das zweite Quartal 2025: Umsatz: Nettoerlös: 14,58 Mrd. USD (+15 % im Jahresvergleich); Schätzungen: 13,53 Mrd. USD

Umsatz aus FICC Sales & Trading: 3,47 Mrd. USD; Schätzungen: 3,26 Mrd. USD

Umsatz aus Equities Sales & Trading: 4,30 Mrd. USD; Schätzungen: 3,72 Mrd. USD

Global Banking & Markets Nettoumsatz: 10,12 Mrd. USD (+24 % im Jahresvergleich); Schätzungen: 9,03 Mrd. USD

Investment Banking Umsatz: 2,19 Mrd. USD (+27 % im Jahresvergleich); Schätzungen: 1,8 Mrd. USD

Beratungsumsatz: 1,17 Mrd. USD (+71 % im Jahresvergleich); Schätzungen: 852,7 Mio. USD

Erträge aus Aktienemissionen: 428 Millionen US-Dollar (+1,2 % im Jahresvergleich); Schätzungen: 384,8 Millionen US-Dollar

Erträge aus Anleiheemissionen: 589 Millionen US-Dollar (-5,3 % im Jahresvergleich); Schätzungen: 592,5 Millionen US-Dollar

Nettozinserträge: 3,10 Milliarden US-Dollar; Schätzungen: 2,43 Milliarden US-Dollar Ertrags- und Rentabilitätskennzahlen: EPS: 10,91 USD (gegenüber 8,62 USD im Vorjahr)

Bereinigtes EPS: 10,91 USD; Schätzungen: 9,77 USD

ROE (Eigenkapitalrendite): +12,8 %; Schätzungen: +11,3 %

Effizienzquote: 63,4 %; Schätzungen: 64,8 % Kosten und Verluste: Verlust vor Steuern aus Plattformlösungen: 57 Millionen US-Dollar; Schätzungen: 85,6 Millionen US-Dollar Verlust

Risikovorsorge für Kreditausfälle: 384 Millionen US-Dollar (+36 % im Jahresvergleich)

Gesamtbetriebsaufwand: 9,24 Milliarden US-Dollar (+8,3 % im Jahresvergleich) Bilanz: Gesamtkredite: 466 Mrd. USD (-1,1 % gegenüber dem Vorquartal)

Standardisierte CET1-Quote: 14,5 %; Schätzungen: 14,7 %

Buchwert je Aktie: 349,74 USD (gegenüber 327,13 USD im Vorjahr)

Verwaltetes Vermögen: 3,29 Billionen USD (+12 % im Jahresvergleich)

Gesamtnettozuflüsse in Australien: 5 Mrd. USD (-93 % im Jahresvergleich)

