KEY TAKEAWAYS Solange es die Bullen schaffen, den Nasdaq per Stundenschluss über der SMA20 zu halten, solange könnte es weiter aufwärts an immer neue Hochs gehen. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Nasdaq Prognose und Analyse für Mittwoch, den 13.08.2025 Unsere aktuelle Nasdaq Prognose für den heutigen Handelstag basiert auf einer detaillierten Chartanalyse und klar definierten Unterstützungs- sowie Widerstandszonen. Der Nasdaq startete gestern Morgen bei 23.629 Punkten und bewegte sich bis zum frühen Nachmittag in einer engen Seitwärtsrange. Nach einer kurzen Aufwärtsbewegung folgte zunächst ein Abverkauf, bevor der Index dynamisch nach oben drehte. Am Abend überschritt der Nasdaq die Marke von 23.900 Punkten und markierte damit ein neues Allzeithoch, das er auch zum Tagesschluss verteidigte. Nasdaq Chartanalyse im 1h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der Nasdaq notierte gestern Morgen unter der SMA20 (23.871 Punkte) und SMA50 (23.762 Punkte). Erst am Nachmittag gelang der Ausbruch über beide gleitenden Durchschnitte, woraufhin der Index deutlich zulegen konnte. Solange der Nasdaq per Stundenschluss über der SMA20 bleibt, ist aus charttechnischer Sicht weiteres Aufwärtspotenzial vorhanden. Mögliche Kursziele auf der Oberseite: 24.195/215 Punkte sowie 24.345/360 Punkte. Rücksetzer könnten im Bereich der SMA20 Unterstützung finden. Fällt der Index darunter, rückt die SMA50 als potenzieller Support in den Fokus. Ein Bruch dieser Linie würde den bullischen Grundton abschwächen. Kurzfristige Nasdaq Prognose: bullisch Nasdaq Chartanalyse im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. In der übergeordneten Betrachtung setzte der Nasdaq zuletzt bis an die SMA200 (23.206 Punkte) zurück. Dort kam es zu einer Stabilisierung und einer anschließenden Erholung bis an die SMA50 (23.450 Punkte). Die SMA20 (23.733 Punkte) erwies sich im Rücksetzer als stabiler Support, sodass der Index erneut über die SMA50 steigen konnte. Das Chartbild bleibt klar bullisch, solange der Nasdaq über der SMA20 notiert. Die in der Stundenanalyse genannten Kursziele bleiben gültig. Rücksetzer könnten sich an SMA20 oder SMA50 stabilisieren. Übergeordnete Nasdaq Prognose: bullisch Ausblick & Trading-Setup für den 13.08.2025 Der Nasdaq notiert vorbörslich bei 23.945 Punkten und damit deutlich über dem Vortagesniveau. Long-Szenario:

Kann sich der Nasdaq über 23.945 Punkten behaupten, sind folgende Kursziele erreichbar: 23.963/965, 23.981/983, 23.995/997, 24.010/012, 24.029/031, 24.048/050, 24.067/069, 24.085/087, 24.102/104, 24.119/121, 24.135/137, 24.149/151. Darüber wäre der Weg frei zu 24.170/172, 24.187/189, 24.205/207, 24.222/224, 24.241/243, 24.258/260, 24.273/275, 24.291/293, 24.312/314 sowie 24.333/335 Punkten. Short-Szenario:

Fällt der Nasdaq unter 23.945 Punkte, liegen erste Ziele bei 23.935/933, 23.924/922, 23.905/903, 23.887/885, 23.870/868, 23.851/849, 23.835/833, 23.819/817, 23.795/793, 23.779/777, 23.760/758, 23.743/741 und 23.722/720 Punkten. Nasdaq Unterstützungen & Widerstände Widerstände: 24.049 – 24.158/175 – 24.249 – 24.358 – 24.411

Unterstützungen: 23.871 – 23.762/733 – 23.450/437/435 – 23.206 – 23.165 – 22.815 Markterwartung: Seitwärts bis aufwärts

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.