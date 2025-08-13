Der AUD/JPY gewinnt aktuell deutlich an Wert, was vor allem auf steigende Erwartungen an eine restriktive Geldpolitik in Australien zurückzuführen ist. Die jüngsten Daten zum Lohnwachstum im zweiten Quartal (3,4 % im Jahresvergleich gegenüber der Prognose von 3,3 %) übertrafen die Erwartungen der Analysten. Dieses Ergebnis verstärkt die Sorge vor anhaltendem Inflationsdruck. Ein höheres Lohnwachstum stützt den Australischen Dollar und deutet darauf hin, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) tiefere Zinssenkungen hinauszögern oder den restriktiven Kurs länger beibehalten könnte. Dies sorgt für zusätzlichen Aufwertungsdruck auf den AUD gegenüber anderen Währungen. ►AUDJPY WKN: 616957 | ISIN: XC0006169574 | Ticker: AUD/JPY Parallel dazu hat sich die Schwäche des japanischen Yen nach Veröffentlichung der Erzeugerpreisdaten (PPI) vertieft. Das Preiswachstum im Juli lag nur bei +0,2 % m/m und +2,6 % im Jahresvergleich – beides unter den Erwartungen und den Werten der Vormonate. Der anhaltende Abwärtstrend bei den Produzentenpreisen signalisiert begrenzten Kostendruck und untermauert die Argumente der Bank of Japan für eine Fortführung der ultralockeren Geldpolitik. Diese Zinsdifferenz zwischen Australien und Japan verstärkt die geldpolitische Divergenz und begünstigt den AUD/JPY – typisch für Carry-Trade-Paare in einem volatilen globalen Marktumfeld. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: Technische Forex Analyse zum AUDJPY Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in JPY. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der AUDJPY setzt seinen Aufwärtstrend fort, getragen von den 50-, 100- und 200-Tage-Exponentiellen Gleitenden Durchschnitten (blaue, violette und goldene Linie im Chart). Solange der Kurs oberhalb dieser Zonen handelt, bleibt der technische Trend intakt.

Die Bollinger-Bänder zeigen, dass die Notierungen trotz mehrerer aufeinanderfolgender Gewinn-Tage noch innerhalb von zwei Standardabweichungen des 14-Tage-Durchschnitts liegen. Der Relative-Strength-Index (RSI) notiert mit 57,6 Punkten im neutralen Bereich – Raum für weitere Kursanstiege ist vorhanden, ohne dass eine kurzfristige Überkauft-Situation besteht. Fazit der AUDJPY Prognose: Fundamentale Faktoren wie das robuste Lohnwachstum in Australien und die schwache Preisentwicklung in Japan stützen die Währungskombination weiterhin. Technisch zeigt sich der Markt im stabilen Aufwärtstrend, wobei kurzfristige Rücksetzer als Kaufgelegenheiten genutzt werden könnten. GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

